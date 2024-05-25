Сикорский: Европа не поспевает за перевооружением России

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал страны ЕС увеличить свой оборонный бюджет и провести переориентацию вооружённых сил на производство боеприпасов. В интервью The Guardian Сикорский указал на «очевидное» отставание Европы от России, которая тратит на оборону 40% ВВП.

В ходе визита в Лондон для встречи с британским коллегой Дэвидом Кэмероном министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Европу к долгосрочному перевооружению для «победы над имперскими амбициями России», сообщает The Guardian.

В интервью изданию Сикорский указал на то, что «Веймарский треугольник», со встречи в рамках которого из Берлина приехал польский министр, поддержал масштабную попытку восполнить пробелы в оборонном потенциале ЕС, образовавшиеся в конце холодной войны.

По его словам, странам блока необходимо увеличить свой оборонный бюджет, — например, Польша уже тратит на оборону 4% своего ВВП, — и провести переориентацию вооружённых сил с высокоточного вооружения на производство боеприпасов. «Очевидно, что Европа отстаёт, а оборонная, технологическая и промышленная база ЕС страдает от многолетнего недостатка инвестиций», — заявил Сикорский, указав на то, что Россия тратит на оборону 40% ВВП.

Политик также в очередной раз выразил поддержку в адрес Киева. Так, он уточнил, что Польша поддерживает право Украины наносить удары по военным объектам на территории России и призывает страны Запада прекратить постоянно ограничивать себя в том, что они делают для поддержки страны.

Сикорский также прокомментировал уклонение многих украинцев от призыва, заявив, что Киев должен сказать Варшаве, «что они хотят, чтобы мы делали с их гражданами». При этом он уточнил, что не считает правильным выплату социальных пособий тем, кто уклоняется от призыва в армию. «У тех, кто воюет на фронте, тоже есть права человека», — приводит The Guardian слова Сикорского.

В вопросе санкций против России польский министр призвал Европу взять на себя координирующую роль, и для этого отказаться от принципа единогласия. «Мы должны отказаться от принципа единогласия при введении санкций. Некоторые из них были отложены из-за того, что одна страна ЕС заблокировала их», — уточнил Сикорский, добавив, что следует осуществлять судебное преследование всех, кто нарушает санкции.