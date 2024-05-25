Politico: за «пиар-победу» США с замороженными активами России платить придётся ЕС

Страны ЕС опасаются, что согласие на план США использовать прибыль от замороженных активов для предоставления Украине кредита приведёт к тому, что Вашингтон получит «пиар-победу», а европейские столицы — расходы для налогоплательщиков, пишет Politico. Германия, Франция и Италия ждут гарантий, что США выплатят свою долю, если доходы по активам изменятся или если Украина не сможет обслуживать свой долг.

Европейские страны неохотно согласятся на предложение США использовать прибыль от замороженных российских активов для помощи Украине, так как опасаются, что расходы в конечном итоге лягут на плечи их налогоплательщиков, сообщает Politico.

Самые влиятельные страны ЕС требуют от США гарантий того, что Европа в конечном итоге не понесёт расходов по «любимому проекту Вашингтона». Европа обеспокоена тем, что их согласие на предложение станет пиар-победой Соединённых Штатов, в то время как в конечном счёте именно им придётся платить по счетам.

Как напоминает издание, в течение последних нескольких месяцев Вашингтон подталкивает своих европейских союзников к поиску альтернативных способов сбора средств для помощи Киеву на фоне опасений, что уже выделенные средства закончатся в следующем году.

Хотя сейчас все признаки указывают на то, что Европа согласится с предложением США использовать прибыль от замороженных активов для предоставления Украине кредита в размере €50 млрд, такие страны, как Франция и Германия, опасаются, что их налогоплательщики окажутся на крючке, если Киев не сможет вернуть кредит после окончания конфликта.

Дипломатам предстоит нелёгкая работа, чтобы сгладить эти разногласия перед встречей лидеров G7 в Италии в середине июня. Согласно нынешнему плану, ежегодная прибыль от активов будет использована для погашения кредита, но европейские чиновники хотят разработать запасной план на случай, если активы будут возвращены России после окончания конфликта. Германия, Франция и Италия подчеркивают, что США должны выплатить свою долю, если доходы по активам изменятся или если Украина не сможет обслуживать свой долг в ближайшие годы.

По данным Politico, ещё одним элементом напряжённости является то, что Вашингтон стремится предоставить потенциальный кредит непосредственно Украине, тогда как ЕС предлагает вместо этого выдать Киеву деньги через специальный фонд.

«Нам всё ещё необходимо разобраться в различных вариантах. Нам необходимо оценить экономические и юридические последствия, поэтому пока слишком рано предметно говорить о некоторых элементах такого инструмента», — приводит издание слова министра финансов Германии Кристиана Линднера.