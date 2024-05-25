Bloomberg: G7 всё ближе к решению вопроса о российских активах — но ей по-прежнему не хватает сплочённости

Одной из центральных тем на проходящей в Италии встрече глав минфинов «Большой семёрки» стало использование замороженных российских активов для оказания военной помощи Украине. Как сообщает Bloomberg, страны клуба, кажется, нашли консенсус в виде передачи Киеву части активов в кредит под залог будущих доходов от них. Вместе с тем, как минимум отдельные министры демонстрируют по поводу этого плана весьма скептический настрой.

А теперь — отправимся в Италию, где на этой неделе проходит встреча глав минфинов стран «Большой семёрки», главной темой которой стал дисбаланс в мировой экономике. Чиновникам приходится обсуждать перспективу снижения синхронизации в кредитно-денежной политике — ведь экономика США демонстрирует стойкость, тогда как в Европе рост идёт относительно вяло, пусть и бывают кое-какие проблески.

А подробнее об этом нам расскажет корреспондент Bloomberg Оливер Крук, который находится сейчас на месте событий — на самом мероприятии в Италии. Доброе утро, Олли! Так сможет ли всё-таки «семёрка» воспользоваться российскими активами, дабы поддержать военные инициативы Украины? Спорят об этом уже достаточно давно. Эти деньги в том или ином виде просто лежат на счетах. Можно ли будет получить к ним доступ и прийти к каким-то договорённостям?

ОЛИВЕР КРУК, корреспондент Bloomberg News: Да, Том, именно это и станет главным проектом для собравшихся здесь министров финансов — окончательно сформировать некую архитектуру, дабы лидеры стран «семёрки» смогли через примерно три недели всё одобрить. Вопрос, на который ищут ответ — как монетизировать активы российского Центробанка, которые имеются по всему миру, но большей частью размещаются в Европе, и передать их Украине?



Напомню: спор до сих пор шёл между США и Европой — Америка хочет конфисковать непосредственно активы, но Европа заявляет, что её такой вариант не устраивает, а потому там предлагают, по сути, передать «авансом» существенную часть этих денег под залог дивидендов, которые они принесут в будущем. Это, вероятно, покажется неплохим компромиссом, и на высшем уровне уже было продемонстрирован определённый интерес к подобному сценарию — однако послушайте, что нам сказал вчера министр финансов Италии о том, какие у этого плана могут быть «заусенцы».

ДЖАНКАРЛО ДЖОРДЖЕТТИ, министр финансов Италии: Нужно быть оптимистом. Сделать это непросто. Проблема — в том, как нам использовать будущие доходы, чтобы сформировать кредитную линию для Украины. Но я уверен, что мы сможем добиться кое-каких подвижек — и, быть может, к следующему саммиту в Неаполе мы сможем достичь какого-то решения.

ОЛИВЕР КРУК: Честно говоря, тон министра, а тон этот был скептическим, меня несколько удивил. Ведь речь о «Большой семёрке», а это — группа, у которой уж точно должно получиться достичь консенсуса по этому вопросу, дабы добиться успеха в нынешней, как выразилась Джанет Йеллен, войне на истощение. А если даже у «Большой семёрки» не хватит стойкости и воли, чтобы этого добиться, то это станет серьёзной проблемой для Украины.

В настоящий момент, судя по всему, обсуждается в первую очередь вопрос о том, что будет, если война закончится, скажем, через пять лет, а будущие доходы с этих активов уже будут закреплены за Украиной: кто же будет всё оплачивать? Именно это сейчас обсбуждают США, «Большая семёрка» и все остальные равные партнёры, — а ведь происходит это как раз в ключевой момент, когда им надо продемонстрировать сплочённость перед лицом агрессии России в отношении Украины.

Олли, я знаю, что вы тоже об этом размышляли, — и быть может, здесь вопрос как раз в сплочённости или же разобщённости: речь о проблеме Китая и того, как «семёрке» с ним быть, особенно в том, что касается торговли. Как эта тема будет, скорее всего, решаться на мероприятиях G7?

ОЛИВЕР КРУК: Да, Том — это вопрос очень интересный. Строго говоря, в повестке встречи его нет — то есть, в разного рода официальных сообщениях Китай пока не упоминался, — однако Джанет Йеллен вчера заявляла, что эта тема будет центральной, станет одним из приоритетов. То есть, необходимо, чтобы «семёрка», опять же, единым фронтом выступила против избыточных производственных мощностей КНР: то есть, производства Китаем огромного объёма продукции, которая затем выбрасывается на рынок.





А любопытный момент здесь в том, что США уже ввели заградительные меры против китайских электромобилей и ряда других товаров, а европейцы, как ожидается, введут аналогичные пошлины в ближайшие несколько недель, анонсы уже были — но, что интересно, когда США предпринимают активные действия и быстро вводят пошлины, куда же девается вся эта «излишняя» продукция? Большей частью она идёт сюда, в Европу: мы уже могли наблюдать, что так было в солнечной энергетике и в других секторах. Поэтому нынешнее мероприятие станет площадкой для того, чтобы «Большая семёрка» могла это обсудить, и попытаться как-то скоординировать свои действия в рамках того, что обещает стать ещё одной торговой войной — и вопрос о том, идём ли мы к такой войне, я буду задавать многим присутствующим здесь главам минфинов и центробанков. И, как мне кажется, эта тема занимает на нынешней встрече одно из центральных мест.

Дата выхода в эфир 24 мая 2024 года.