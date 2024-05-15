Politico: всё законно — дырявые нефтяные санкции ЕС обогащают Россию

17:34
Названы лауреаты конкурса программы мегагрантов
На заседании Совета по мегагрантам выбрали 10 научных проектов, которые будут выполняться под руководством ведущих учёных и молодых перспективных исследователей из разных стран.
17:30
Президент Словакии Чапутова сделает заявление по поводу покушения на премьера
Президент Словакии Зузана Чапутова выступит с заявлением по поводу покушения на премьер-министра Роберта Фицо.
17:26
Орбан заявил, что шокирован новостью о покушении на премьера Словакии Фицо
Новость о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Гандлове глубоко потрясла главу правительства Венгрии Виктора Орбана.
17:26
Путин заявил, что Белоусов должен добиться баланса между «пушками» и «маслом»
Новый глава Минобороны России Андрей Белоусов умело сбалансирует развитие военных и гражданских сфер, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов.
17:23
В Театре «МОСТ» покажут современную версию «Вальпургиевой ночи» Ерофеева
На основной сцене Театра «МОСТ» 17 мая и 14 июня покажут современную версию «Вальпургиевой ночи» Венедикта Ерофеева. Первая в СССР постановка этого произведения вышла в 1989 году — на сцене Студенческого театра МГУ (ныне Театр «МОСТ»).
17:22
Автоэксперт Васильев рассказал о последствиях приёма лекарств за рулём
Автоэксперт Егор Васильев рассказал о влиянии лекарственных препаратов на состояние водителя за рулём.
17:22
Хирург Аль-Юсеф рассказал о причинах ишемического инсульта
Член Российского и Европейского общества ангиологов и сосудистых хирургов, сердечно-сосудистый хирург РНЦХ им. Петровского Надим Аль-Юсеф рассказал о причинах ишемического инсульта.
17:22
В Петербурге 18 мая откроется сезон «Поющих мостов»
В Петербурге в ночь на 18 мая откроется сезон «Поющих мостов», Дворцовый мост разведут под классическую музыку.
17:22
«Шанхай» Слуцкого одержал девятую победу в китайской Суперлиге
«Шанхай Шэньхуа» победил «Циндао Хайню» в 12-м туре китайской Суперлиги.
17:22
Юрист Туслякова прокомментировала изменение порядка учёта алиментов на детей
Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Екатерина Туслякова прокомментировала изменение порядка учёта алиментов на детей, которое вступает в силу с июня 2024 года.
17:22
В Тверской области открыли новый железнодорожный вокзал
В Калязине Тверской области открыли новый железнодорожный вокзал.
17:22
Глава ДНР рассказал о развитии сельского хозяйства в регионе
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в регионе будут активно развивать сельское хозяйство.
17:22
В Роскачестве разъяснили особенности оформления квартиры на несовершеннолетнего
В Роскачестве объяснили, какие существуют особенности при оформлении квартиры на несовершеннолетнего.
17:22
Врач Иванов рекомендовал не кормить белок и голубей
Врач-дерматовенеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов посоветовал отказаться от кормления белок и голубей во время прогулок.
17:22
Врач Близнюк рассказала об особенностях перелётов для беременных
Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Елена Близнюк рассказала об особенностях путешествий самолётом для беременных.
17:21
В ТиНАО создадут новые управы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о создании новых управ районов ТиНАО.
17:21
В Магнитогорске проводят проверку по факту падения ребёнка из окна
В Магнитогорске следователи СК России проводят проверку по факту падения ребёнка из окна.
17:19
Офтальмолог Елисеева заявила о важности проверки глазного давления после 40 лет
Заведующая офтальмологическим отделением ГКБ имени Филатова Татьяна Елисеева рассказала о необходимости проверять глазное давление после 40 лет.
17:18
Кардиолог Кондрахин рассказал о влиянии стресса на здоровье сердца
Врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин рассказал о последствиях стресса для здоровья сердца.
17:18
Московские компании посетили Азербайджан с бизнес-миссией
Азербайджан с бизнес-миссией посетили 15 московских компаний.
17:18
Пенсионерка в Екатеринбурге продала квартиру и деньги отдала мошенникам
Пенсионерка в Екатеринбурге продала квартиру, а деньги отдала мошенникам, которые представились сотрудниками СК России.
17:18
В Самаре пройдёт конкурс хоровой музыки «Пасха над Волгой»
В Самаре пройдёт VII Межрегиональный фестиваль-конкурс хоровой музыки «Пасха над Волгой».
17:18
Текслер поздравил законодательное собрание региона с 30-летием
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил законодательное собрание региона с 30-летием.
17:17
Aktuality: премьер Словакии Роберт Фицо получил ранения в живот и руку
Глава правительства Словакии Роберт Фицо, на которого 15 мая было совершено покушение в Гандлове, получил несколько огнестрельных ранений.
17:16
ВСУ ведут массированный обстрел Каменки-Днепровской
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о массированном обстреле ВСУ в регионе, есть пострадавшие.
17:13
Моор поздравил многодетных жителей региона с Международным днём семьи
Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил многодетных жителей региона с Международным днём семьи.
17:13
В театре оперы и балета в Перми объявили о планах на сезон
В театре оперы и балета в Перми объявили о планах на сезон — зрителям покажут пять премьер.
17:13
В ЯНАО будут судить водителя КамАЗа, обвиняемого в смертельном ДТП
В ЯНАО будут судить водителя КамАЗа, который обвиняется в смертельном ДТП.
17:11
В ХМАО назначен директор департамента дорожного хозяйства и транспорта
Губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила экс-министра регионального развития Республики Алтай Антона Черникова на пост директора департамента дорожного хозяйства и транспорта.
17:11
В Курганской области ввели специальные выплаты на День семьи
Правительство Курганской области ко Дню семьи ввело специальные выплаты.
17:11
Дейли: профиль Ничушкина удалили из приложения НХЛ ненамеренно
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли высказался об удалении профиля российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина из приложения лиги.
17:10
В Челябинске прокуратура проверит публикацию про падение бетонной плиты с крыши школы
В Челябинске прокуратура проверит публикацию по факту падения бетонной плиты с крыши школы.
17:06
Минюст Молдавии обратился в суд, чтобы ограничить деятельность партии «Шанс»
Министерство юстиции Молдавии обратилось в суд Кишинёва с просьбой ограничить деятельность оппозиционной партии «Шанс».
17:03
Путин заявил о необходимости максимально использовать административный ресурс для ведения СВО
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости максимально использовать административный ресурс для ведения СВО.
17:01
В Москве появится новый индустриальный комплекс
Новый индустриальный комплекс в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта появится в ТиНАО, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
17:01
В Москве отреставрируют дом с оранжереей усадьбы Морозова
В Москве отреставрируют дом с оранжереей усадьбы Морозова, там проведут полный комплекс работ.
17:00
В Москве пройдёт фестиваль «Небо»
В Москве пройдёт второй московский детский фестиваль искусств «Небо».
17:00
Специалист Лосев рассказал о подготовке к прогулкам по горам
Эксперт по циклическим видам спорта, основатель спортивной команды Losev Team Антон Лосев дал рекомендации, как подготовиться к прогулкам по горам.
17:00
Беспилотники будут следить за соблюдением пожарной безопасности в Свердловской области
Беспилотники будут следить за соблюдением пожарной безопасности в Свердловской области на территории Артёмовского городского округа.
17:00
Губерниев: на данный момент ничего лучше Олимпиад не придумали, они объединяют
Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Вероники Степановой.
16:58
Опубликовано фото стрелявшего в премьера Словакии Роберта Фицо
Мужчина, которого задержали за покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, попал в объектив фотокамеры.
16:51
«Спартак» сделал заявление после проигрыша «Балтике» в Кубке России
«Спартак» сделал заявление после проигрыша «Балтике» в финале Пути регионов Кубка России в футболу.
16:50
Aktuality: полицейские задержали стрелявшего в премьера Словакии Роберта Фицо
Мужчина, который несколько раз выстрелил в сторону премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Гандлове, задержан.
16:50
В Совфеде высказались о предстоящем визите Путина в Китай
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, бывший чрезвычайный и полномочный посол России в КНР Андрей Денисов высказался о предстоящем визите президента Владимира Путина в Китай.
16:47
Экс-премьер Чехии Бабиш назвал ужасными сообщения о покушении на Роберта Фицо
Экс-премьер Чехии Андрей Бабиш назвал ужасными сообщения о покушении на главу правительства Словакии Роберта Фицо.
16:46
Глава Еврокомиссии осудила нападение на премьера Словакии Фицо
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила нападение на премьера Словакии Роберта Фицо.
16:40
В Госдуме разрабатывают законопроект о правилах размещения муралов
Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева и глава думского комитета по молодёжной политике Артём Метелев разрабатывают законопроект, который обяжет местные власти закрепить правила размещения муралов и других арт-объектов.
16:39
Врач Лифшиц: антигистаминные препараты вызывают сонливость при приёме
Галина Лифшиц, врач-кардиолог, эксперт НТИ «Хелснет», комментируя опубликованный в соцсетях список лекарств, после которых якобы запрещено или нежелательно управлять автомобилем, отметила в беседе с RT, что среди препаратов есть, например, супрастин, который может вызывать сонливость при приёме.
16:37
Вендел: штраф за пропуск сборов в «Зените» — самый большой в жизни
Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вендел рассказал о штрафе за пропуск летних сборов команды в 2023 году.
16:36
Политолог: США определились, что Киев обязан вступить в переговоры с Россией
Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT отметил, что заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Киев должен сам принять решение о начале переговоров с Москвой, означает, что Штаты определились с тем, что Украина обязана вступить в переговорный процесс с Россией.