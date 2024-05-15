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Politico: всё законно — дырявые нефтяные санкции ЕС обогащают Россию

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Несмотря на санкции Брюсселя, нефть из России, по всей видимости, продолжает активно поставляться в Евросоюз, пишет Politico. Причём, как отмечается в статье, происходит это абсолютно законным образом благодаря лазейке в правилах ЕС.
Politico: всё законно — дырявые нефтяные санкции ЕС обогащают Россию
AP

Российская нефть, похоже, массово поступает в ЕС через Турцию, пишет Politico.

И всё это законно. Такая схема возможна благодаря обходному пути в санкциях Брюсселя, который позволяет ввозить в ЕС «смешанное» топливо, если оно маркировано как нероссийское. Эта прибыльная лазейка, согласно исследованиям, только с трёх портов принесла Москве до €3 млрд за 12 месяцев, прошедших с тех пор, как ЕС ввёл запрет на российское топливо в феврале 2023 года.

«Турция превратилась в стратегический пит-стоп для российских топливных продуктов, перенаправляемых в ЕС, и приносит сотни миллионов налоговых поступлений в военную казну Кремля», — заявил Мартин Владимиров, старший аналитик Центра изучения демократии (CSD).

Этот обходной путь иллюстрирует креативные пути, которые Россия использует для обхода санкций Евросоюза, чтобы защитить свою торговлю ископаемым топливом.

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источник
Politico США Северная Америка
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