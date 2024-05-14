Reuters: несмотря на «глубокую заморозку» отношений, Россия и Запад продолжают сотрудничать в Арктике

Россия вместе с остальными странами Арктического совета недавно приняла участие в виртуальных учениях по ликвидации разлива нефти, пишет Reuters. Это ограниченное сотрудничество Москвы с западными странами проходило несмотря на глубокую заморозку её отношений с Западом из-за украинского конфликта.

Россия и Запад продолжают ограниченное сотрудничество в Арктике, несмотря на охлаждение отношений, пишет Reuters.

Когда в марте арктические страны имитировали крупный разлив нефти в ходе виртуальных учений на севере Норвегии, Россия также приняла в них участие, что стало редким проявлением сотрудничества между Москвой и Западом.



Отношения между Россией и западными странами находятся в состоянии глубокой заморозки с момента начала украинского конфликта, но Норвегия стремится сохранить ограниченное сотрудничество в рамках Арктического совета.



«У нас были хорошие контакты (во время учений по ликвидации разлива нефти. — ИноТВ) со всеми государствами, в том числе с Россией. Россия также предложила свою помощь, и мы её приняли», — сказал Оле Кристиан Бьеркемо, председатель рабочей группы Арктического совета по предотвращению, готовности и реагированию на чрезвычайные ситуации.



По его словам, Россия в рамках этих учений смоделировала отправку двух судов.



В состав Арктического совета входят все восемь арктических государств — США, Канада, Норвегия, Финляндия, Швеция, Дания, Исландия и Россия. Он занимается решением самых разных вопросов: от загрязнения окружающей среды и экономического развития до поисково-спасательных операций.