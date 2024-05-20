Politico: деньги ЕС на содержание Украины заканчиваются слишком быстро

В Брюсселе осознали, что €50 млрд, выделенные на поддержку украинской экономики, уходят быстрее, чем ожидалось. Евросоюз пытается найти способ финансировать Киев без использования своего бюджета и может пустить в ход замороженные российские активы, несмотря на недовольство ряда влиятельных членов блока, пишет Politico.
У Еврокомиссии могут закончиться средства для Украины раньше, чем ожидалось. В феврале после нескольких недель трудных переговоров ЕС создал денежный фонд в размере €50 млрд для поддержки страны до 2027 года. Но члены блока постепенно осознают, что вскоре им предстоит раскошелиться ещё больше, пишет Politico.
Брюссель выплатит Киеву почти половину выделенных денег к концу года. Более того, ЕС предстоит тяжёлая борьба за продолжение поддержки украинской экономики, а потенциальное переизбрание Дональда Трампа президентом США грозит усугубить ситуацию, считает издание.
По его словам, недостаток иностранной помощи может спровоцировать финансовый хаос на Украине. Поэтому в ЕС изыскивают альтернативные способы привлечения денег для помощи Киеву без использования семилетнего бюджета организации.
Наиболее вероятным вариантом, который поддерживают США, является выделение Украине «мега-кредита» в размере €50 млрд под залог замороженных российских активов. Но влиятельные члены блока, включая Берлин, Париж и Рим, опасаются, что этот шаг может иметь далеко идущие финансовые и юридические последствия, обращает внимание Politico.
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