Politico: деньги ЕС на содержание Украины заканчиваются слишком быстро

В Брюсселе осознали, что €50 млрд, выделенные на поддержку украинской экономики, уходят быстрее, чем ожидалось. Евросоюз пытается найти способ финансировать Киев без использования своего бюджета и может пустить в ход замороженные российские активы, несмотря на недовольство ряда влиятельных членов блока, пишет Politico.

У Еврокомиссии могут закончиться средства для Украины раньше, чем ожидалось. В феврале после нескольких недель трудных переговоров ЕС создал денежный фонд в размере €50 млрд для поддержки страны до 2027 года. Но члены блока постепенно осознают, что вскоре им предстоит раскошелиться ещё больше, пишет Politico.

Брюссель выплатит Киеву почти половину выделенных денег к концу года. Более того, ЕС предстоит тяжёлая борьба за продолжение поддержки украинской экономики, а потенциальное переизбрание Дональда Трампа президентом США грозит усугубить ситуацию, считает издание.

По его словам, недостаток иностранной помощи может спровоцировать финансовый хаос на Украине. Поэтому в ЕС изыскивают альтернативные способы привлечения денег для помощи Киеву без использования семилетнего бюджета организации.

Наиболее вероятным вариантом, который поддерживают США, является выделение Украине «мега-кредита» в размере €50 млрд под залог замороженных российских активов. Но влиятельные члены блока, включая Берлин, Париж и Рим, опасаются, что этот шаг может иметь далеко идущие финансовые и юридические последствия, обращает внимание Politico.