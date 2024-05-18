Welt: Европа зависит от Китая и не может повлиять на его отношения с Россией

У Европы и Германии в частности нет рычага давления на Китай, чтобы побудить его отказаться поддерживать Россию, отмечает в эфире немецкого телеканала Welt генерал Роланд Катер. По его словам, это европейцы находятся в зависимости от Китая в торговом плане, а не наоборот. Поэтому в Германии настоящие проблемы замалчиваются. О том, что ей следовало бы представлять иную позицию в отношении Пекина, здесь тоже не говорят.

Есть ли у нас как Европейского союза рычаг давления в том, что касается наших отношений с Китаем? И что, если другие государства скажут — «нет»: если вы и дальше продолжите поддерживать Россию, за этим последуют вторичные санкции или что-то в этом роде?

РОЛАНД КАТЕР, эксперт Welt: Я не экономист, но, насколько я успел разобраться к этому времени, скорее это мы зависимы от Китая — по крайней мере в данный момент, — чем Китай от нас. Хотя, возможно, выровненный торговый баланс присутствует. Но пока по таким политическим визитам или таким встречам можно видеть, что Германия занимает сдержанную позицию и не говорит о настоящих проблемах и, я бы сказал, об истинных причинах того, почему она на самом деле должна бы поддерживать иные отношения с Китаем. Именно потому, что из-за глобализации мы все тесно связаны друг с другом.

Дата выхода в эфир 17 мая 2024 года.