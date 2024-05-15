Le Figaro: Грузия стала новой ареной для противостояния России и Запада

Западные страны обеспокоены принятым в Грузии законом об иноагентах, против которого выступает проевропейски настроенная молодёжь, рассказывает Le Figaro. Россия с помощью политических марионеток саботирует вступление страны в ЕС и хочет вернуть Грузию в стан своих союзников.
В Грузии повторяется ситуация с украинским Майданом: жители страны выступают за демократию и Евросоюз против России, однако, несмотря на протесты и репрессии правительства, европейские страны осторожничают и не решаются вмешаться, пишет Le Figaro. Наблюдая за всё более ожесточёнными столкновения между проевропейской молодёжью и пророссийскими властями, ЕС выражает своё «беспокойство» принятым законом об иноагентах, но не угрожает последовать примеру США и ввести санкции.
Дипломаты отмечают, что более активным действиям препятствует венгерское правительство Виктора Орбана, приближающиеся выборы в Европарламент, роль Грузии в конфликте между Арменией и Азербайджаном, а также опасения, что Россия снова введёт свои войска. Спустя 16 лет Москва по-прежнему контролирует около 20% грузинской территории, а её танки находятся в 45 км от Тбилиси. Кремль хочет вернуть Грузию в стан своих союзников, проталкивая своих политических марионеток.
Сейчас на кону судьба страны, которую ждёт либо Майдан и Европа, либо принудительная русификация после подавления протестов. У Европы есть на руках все карты, чтобы избежать такого сценария, — например, усложнив получение виз. Главным рычагом давления Еврокомиссии является угроза разорвать или заморозить вступление Грузии в Евросоюз. Однако такой шаг может не привести к желаемым результатам: саботаж выгоден правящей партии «Грузинская мечта» и её основателю, теневому лидеру Бидзине Иванишвили. Видимость сближения с ЕС помогла ему угодить населению, но продолжать он не намерен, потому что придётся проводить реформы, противоречащие его финансовым и политическим интересам.
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