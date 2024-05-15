Guardian: Европа боится всего на свете и этим приближает свой конец

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«Русские просто вошли» — в ВСУ пожаловались на неподготовленность Украины к российскому наступлению BBC
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Sky: перестановки в правительстве России призваны повысить эффективность её ВПК Sky News
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WSJ: украинская система ПВО дышит на ладан Wall Street Journal
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New York Times: Байден уступит Трампу, если продолжит игнорировать колеблющихся избирателей New York Times
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Тулси Габбард: элита Демократической партии возомнила себя Богом Washington Times
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Independent: британское МВД препятствует воссоединению украинских беженцев с детьми Independent
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Fox: экс-президент Албании пожаловался США, что Москва подрывает «европейские устои» на Балканах Fox News
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Mediaite: даже CNN признал политическую подоплёку судов над Трампом Mediaite
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто
Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто.
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Развожаев: в Севастополе работает система ПВО
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе сил ПВО в городе.
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Путин отметил вклад КНР в победу над нацизмом и бережное отношение к мемориалам
Российский лидер Владимир Путин заявил в интервью «Синьхуа», что Россия помнит и ценит вклад Китая в общую победу над нацизмом и благодарна за бережное отношение к воинским мемориалам.
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Путин: КНР стала первой для визита после инаугурации из-за уровня партнёрства
Президент России Владимир Путин заявил в интервью «Синьхуа», что Китай стал первой страной, которую он посетит после инаугурации, из-за беспрецедентно высокого уровня стратегического партнёрства.
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Путин отметил хорошую динамику в поставках российской сельхозпродукции в Китай
В поставках российской сельхозпродукции на рынок КНР наблюдается хорошая динамика, отметил президент России Владимир Путин в интервью «Синьхуа».
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Мишустин назвал выполнение указа по национальным целям основной задачей кабмина
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что основная задача правительства России — это выполнение нового указа по национальным целям развития страны.
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Сенатор предложил выставить НАТО счёт за нанесённый Украине ущерб
Сенатор от Крымского региона Сергей Цеков предложил выставить НАТО счёт за ущерб, причинённый Украине.
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Путин: Киев и его западные покровители не готовы к равноправному и честному диалогу
Президент России Владимир Путин заявил в интервью «Синьхуа», что Украина и её западные покровители не готовы к равноправному, честному и открытому диалогу.
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Путин: Россия ставит задачу войти в четвёрку крупнейших экономик планеты
Россия ставит задачу войти в четвёрку крупнейших экономик планеты, заявил в интервью «Синьхуа» российский лидер Владимир Путин.
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Путин: элиты Запада отвергают сформировавшиеся традиционные ценности
Западные элиты, ведомые США, отвергают традиционные ценности, которые формировались веками, и отказываются уважать цивилизационное и культурное многообразие, заявил президент России Владимир Путин.
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Минздрав прокомментировал список «запрещённых» лекарств для водителей
Опубликованный в соцсетях список лекарств, после которых якобы запрещено или нежелательно управлять автомобилем, носит информационный характер.
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Путин: отношения России и КНР находятся на наивысшем уровне
Президент России Владимир Путин заявил в интервью «Синьхуа», что отношения Москвы и Пекина находятся на наивысшем уровне и продолжают укрепляться.
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Путин: Запад закрывает глаза на украинские теракты на территории России
Запад закрывает глаза на проведение Киевом терактов на территории России, заявил в интервью китайскому агентству «Синьхуа» российский президент Владимир Путин.
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РИА Новости: кадровику МО Кузнецову вменяют получение взятки в 30 млн рублей
Сумма взятки в деле арестованного начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова превышает 30 млн рублей.
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Путин: против России ввели почти 16 тысяч нелегитимных санкций
Западные элиты сейчас упорно пытаются «наказать» Россию, изолировать и ослабить её вместо того, чтобы обсуждать первопричины кризиса, который происходит на планете, заявил президент Владимир Путин.
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Небензя напомнил другим странам, что «формула Зеленского» оторвана от реальности
Так называемая формула Владимира Зеленского настолько оторвана от реальности, что любая «сходка», на которой обсуждаются подобные инициативы, в лучшем случае станет пустой тратой времени. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
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Путин: ШОС и БРИКС утвердились в качестве опор нового многополярного мира
Президент России Владимир Путин в интервью «Синьхуа» заявил, что ШОС и БРИКС утвердились в качестве ключевых опор формирующегося многополярного мира.
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Путин назвал Китай надёжным другом России
Президент России Владимир Путин в интервью «Синьхуа» назвал Китай надёжным другом и добрым соседом России.
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Путин: в прошлом году в КНР побывали более 730 тысяч россиян
Президент России Владимир Путин заявил, что в прошлом году в Китайской Народной Республике побывали более 730 тыс. россиян.
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Путин: Москва открыта к диалогу по Украине
Российский лидер Владимир Путин заявил в интервью китайскому агентству «Синьхуа», что Москва открыта к диалогу по Украине.
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Путин: мы познакомились с Си Цзиньпином в 2010 году и с тех пор созваниваемся
Президент России Владимир Путин рассказал в интервью «Синьхуа», что познакомился с китайским лидером Си Цзиньпином в марте 2010 года и с тех пор регулярно видится и созванивается с ним.
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Путин: Россия положительно оценивает подходы КНР к урегулированию украинского кризиса
Президент России Владимир Путин в интервью китайскому агентству «Синьхуа» заявил, что Москва положительно оценивает подходы Пекина к урегулированию украинского кризиса.
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Путин дал интервью «Синьхуа» в преддверии визита в КНР
Президент России Владимир Путин дал интервью китайскому агентству «Синьхуа» в преддверии своего визита в Китай.
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В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности
Сирена ракетной опасности была запущена в Белгороде и Белгородском районе.
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Полянский: Блинкен дал «концерт» в Киеве, когда украинцев отправляют в мясорубку
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский упрекнул госсекретаря США Энтони Блинкена за «концерт» американского дипломата в Киеве в то время, когда украинцев отлавливают на улицах и отправляют в «мясорубку».
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Галузин: отношения России и Украины рано или поздно восстановятся
Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил в интервью порталу News.ru, что отношения между народами России и Украины рано или поздно восстановятся.
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МИД: попытки продавить военное присутствие НАТО в Центральной Азии обернутся хаосом
Попытки западных стран продавить военное присутствие НАТО в Центральной Азии обернутся эскалацией и хаосом в регионе.
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Небензя: Зеленский теряет легитимность 21 мая
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Владимир Зеленский теряет легитимность 21 мая.
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Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области
Опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области.
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Небензя: представителям МУС нечего делать в Совбезе ООН
Москва не видит смысла присутствия в стенах Совета Безопасности представителей Международного уголовного суда ООН, заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя.
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Власти Сумской области начали эвакуацию в 10-километровой зоне у границы с Россией
Власти Сумской области объявили эвакуацию в десятикилометровой зоне у границы с Россией.
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Игнашевич: «Спартак» создал много опасных моментов, но у «Балтики» была стена в воротах
Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался о победе своей команды над «Спартаком» в финале Пути регионов Кубка России.
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Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской и Белгородской областях
Опасность атаки беспилотников объявили в Курской и Белгородской областях.
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Украинский Генштаб признал, что ВСУ отошли в Волчанске на «отдельных участках»
ВСУ были вынуждены «переместиться на более выгодные позиции» в районе города Волчанска Харьковской области.
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Вице-губернатор Петербурга Пикалёв назначен главой ФТС
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Пикалёв назначен руководителем Федеральной таможенной службы.
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Медведев — о поражении от Пола на «Мастерсе» в Риме: я разочарован
Российский теннисист Даниил Медведев высказался о своём поражении от американца Томми Пола на «Мастерсе» в Риме (Италия).
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Ганчев: ВСУ обстреляли село Токаревка Харьковской области
Украинские войска обстреляли село Токаревка Харьковской области, один человек пострадал.
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Слишкович — о поражении от «Балтики»: «Спартак» виноват сам
Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович высказался о поражении от «Балтики» в финале Пути регионов Кубка России.
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Небензя: уклонение от призыва на Украине достигло рекордных масштабов
Уклонение украинцев от мобилизации достигло рекордных масштабов. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
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Агент Мойзеса: не удивлён, что он стал лидером ЦСКА
Луис Фернандо Гарсия, агент защитника ЦСКА Мойзеса, высказался о качествах своего клиента.
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Лисакович — о победе над «Спартаком»: «Балтика» заслуженно в финале Кубка России
Нападающий «Балтики» Виталий Лисакович высказался о победе над «Спартаком» в матче финала Пути регионов Кубка России.
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Путин подписал указ о награждении госнаградами покинувших кабмин министров
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами министров, которые работали в прежнем составе кабмина.
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Генич — о выходе «Балтики» в суперфинал Кубка России: при всём уважении, но будет тоска
Комментатор и журналист Константин Генич высказался о победе «Балтики» над «Спартаком» в финале Пути регионов Кубка России.
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США одобрили сделку по продаже Румынии ракет AIM-9X
Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Румынии ракет класса «воздух — воздух» AIM-9X Sidewinder Block II.
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«Спартак» впервые проиграл при Слишковиче
«Спартак» потерпел первое поражение при исполняющем обязанности главного тренера Владимире Слишковиче.
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Путин призвал кабмин действовать в едином строю
Президент России Владимир Путин, обращаясь к новому кабмину, заявил, что впереди ждёт много задач и всем необходимо действовать в едином строю.
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Мишустин назвал правительство командой Путина
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал кабинет министров командой президента Владимира Путина.
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Мишустин поблагодарил Путина за поддержку
Премьер-министр России Михаил Мишустин поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку, отметив, что все обсуждаемые кандидатуры в кабмин были одобрены парламентариями.
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Путин поздравил новый состав кабмина
Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле поздравил новый состав кабмина.
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«Балтика» победила «Спартак» и впервые в истории вышла в суперфинал Кубка России
«Балтика» обыграла «Спартак» в финале Пути регионов Кубка России.