American Conservative Оригинал

TAC: растущая популярность крайне правых в ЕС вызывает тревогу у европейского истеблишмента

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Грядущие выборы в Европарламент пройдут на фоне усиливающих в ЕС настроений, направленных против истеблишмента, пишет The American Conservative. Как отмечается в статье, теоретически это голосование вместе с предстоящими президентскими выборами в США может породить системный шок, схожий с двойной победой в 2016 году Трампа и сторонников выхода Британии из ЕС.
TAC: растущая популярность крайне правых в ЕС вызывает тревогу у европейского истеблишмента
AP
По мере приближения выборов в Европарламент в ЕС нарастает давление, направленное против истеблишмента, пишет The American Conservative.

Впервые за два десятилетия парламентские выборы в ЕС совпадут с президентскими выборами в Америке. «Великие демократии Запада» теоретически могут породить системный шок, напоминающий двойную победу Дональда Трампа и сторонников выхода Британии из Евроосоюза в 2016 году.

Однако эта мысль, как отмечает издание, требует некоторого контекста. Две партии, представляющие истеблишмент, — Европейская народная партия и Прогрессивный альянс социалистов и демократов — почти наверняка сохранят свои ведущие позиции в Европарламенте.

Несмотря на это доминирование, представителям истеблишмента не нравятся «ветра общественного мнения», указывается в статье. Журналисты и политики жалуются на призрак «крайне правых», поскольку различные правые партии, похоже, собираются улучшить свои результаты по сравнению с 2019 годом.

Так, в недавнем материале AP News говорилось: «Крайне правые партии угрожают демократическим ценностям, которые лежат в основе европейского единства и самого ЕС».

А в статье Reuters утверждалось, что многие крайне правые партии активно пользуются социальными сетями и будут «бомбардировать избирателей Евросоюза ложью».

Подобный нарратив намекает на то, что правые заслуживают не только порицания за их растущую популярность, но и презрения за участие в этом процессе в целом.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
American Conservative США Северная Америка
теги
брексит выборы Дональд Трамп Европа Европейский парламент Евросоюз президентские выборы США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров