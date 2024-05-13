Грядущие выборы в Европарламент пройдут на фоне усиливающих в ЕС настроений, направленных против истеблишмента, пишет The American Conservative. Как отмечается в статье, теоретически это голосование вместе с предстоящими президентскими выборами в США может породить системный шок, схожий с двойной победой в 2016 году Трампа и сторонников выхода Британии из ЕС.

По мере приближения выборов в Европарламент в ЕС нарастает давление, направленное против истеблишмента, пишет The American Conservative.



Впервые за два десятилетия парламентские выборы в ЕС совпадут с президентскими выборами в Америке. «Великие демократии Запада» теоретически могут породить системный шок, напоминающий двойную победу Дональда Трампа и сторонников выхода Британии из Евроосоюза в 2016 году.



Однако эта мысль, как отмечает издание, требует некоторого контекста. Две партии, представляющие истеблишмент, — Европейская народная партия и Прогрессивный альянс социалистов и демократов — почти наверняка сохранят свои ведущие позиции в Европарламенте.



Несмотря на это доминирование, представителям истеблишмента не нравятся «ветра общественного мнения», указывается в статье. Журналисты и политики жалуются на призрак «крайне правых», поскольку различные правые партии, похоже, собираются улучшить свои результаты по сравнению с 2019 годом.



Так, в недавнем материале AP News говорилось: «Крайне правые партии угрожают демократическим ценностям, которые лежат в основе европейского единства и самого ЕС».



А в статье Reuters утверждалось, что многие крайне правые партии активно пользуются социальными сетями и будут «бомбардировать избирателей Евросоюза ложью».



Подобный нарратив намекает на то, что правые заслуживают не только порицания за их растущую популярность, но и презрения за участие в этом процессе в целом.