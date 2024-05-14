Axios: конгрессмены угрожают Грузии санкциями за принятие закона об иноагентах

Члены палаты представителей США выразили в письме «обеспокоенность» законопроектом об иностранных агентах, который рассматривает грузинский парламент, пишет Axios. Если его примут, конгрессмены намерены требовать изменения американской политики в отношении Грузии и введения санкций.

Группа членов палаты представителей от обеих партий пригрозила Грузии возможными санкциями, если та примет спорный закон об иностранных агентах, сообщает Axios. Предложенный правящей партией «Грузинская мечта» законопроект похож на свой российский аналог: по нему неправительственные организации и средства массовой информации, которые получают более 20% финансирования из-за границы, должны будут регистрироваться как «агенты иностранного влияния».

Письмо премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе, в котором выражается «серьёзная обеспокоенность» по поводу законопроекта, подписали 13 демократов и 16 республиканцев. По их словам, он лишь позволит России расширить своё «пагубное влияние» и «в корне противоречит» желанию грузинского правительства присоединиться к НАТО.

Конгрессмены предупредили, что в случае принятия законопроекта они «присоединятся к коллегам в сенате в призывах к изменению политики США в отношении Грузии». Возможные шаги включают «пересмотр» финансовой помощи США, запрет на выдачу виз и санкции против грузинских официальных лиц.