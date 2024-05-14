Axios: конгрессмены угрожают Грузии санкциями за принятие закона об иноагентах

10:16
Опрос показал, что на майские праздники на шашлыки съездили лишь 10% россиян
Лишь 10% принявших участие в новом опросе россиян съездили на пикник или шашлыки в период майских праздников. Большинство респондентов отдыхали дома или работали.
10:14
Табличка с фамилией Ничушкина уже удалена из раздевалки «Колорадо»
Защитник «Колорадо» Джек Джонсон заявил, что табличка с фамилией нападающего Валерия Ничушкина уже была удалена из раздевалки команды.
10:10
Суд приговорил к 18,5 года готовивших теракт в Черкесске боевиков
Южный окружной военный суд приговорил к 18,5 года трёх сторонников запрещённой в России международной террористической организации (МТО), которые готовили теракт в Карачаево-Черкесской Республике.
10:09
Путин по приглашению Си Цзиньпина посетит Китай 16-17 мая
Президент России Владимир Путин по приглашению главы КНР Си Цзиньпина посетит Китай 16-17 мая.
10:07
Собянин анонсировал начало масштабной программы капремонта московских школ
Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт программе капитального ремонта столичных школ. В текущем году начнут работы в 50 зданиях, а в дальнейшем ежегодно будут добавлять до 100 объектов.
10:07
Москвичи получат доступ к документам своих детей в приложении «Мой id»
Функционал мобильного приложения «Мой id» расширили. Теперь у москвичей будет возможность доступа к данным документов своих детей, таких как свидетельство о рождении, паспорт, СНИЛС, полис ОМС и ИНН.
10:06
МО: военные России взяли в плен боевиков «Кракена» и «Братства» под Харьковом
Российские военнослужащие группировки «Север» взяли в плен боевиков «Кракена»* и «Братства»** в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.
09:58
Житель Новосибирска приговорён к 12 годам заключения за попытку подорвать поезд
Пресс-служба УФСБ России по Новосибирской области заявила, что суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы и 300 тыс. рублей штрафа за попытку диверсии на железнодорожной станции Сибирская и за сотрудничество с террористической иностранной организацией.
09:58
«Зенит» подпишет новый пятилетний контракт с Семаком 25 мая
Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина рассказала, когда клуб подпишет новый контракт с главным тренером Сергеем Семаком.
09:45
Константинов: поставка Украине F-16 доказывает, что бдительности терять нельзя
Глава крымского парламента Владимир Константинов прокомментировал возможную поставку на Украину американских истребителей F-16.
09:44
Серавалли: Ничушкин провалил тест на запрещённые вещества
Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин провалил тест на запрещённые вещества.
09:37
Врач Зиркуева рекомендовала исключить острую еду при болях в горле
Врач-оториноларинголог «СМ-Клиника» Асият Зиркуева посоветовала при болях в горле исключить из рациона жирную, острую, солёную, кислую, слишком холодную или горячую пищу.
09:37
В Печатниках установят три спортплощадки для пейнтбола
В московском районе Печатники на территории парка технических видов спорта установят три спортплощадки для пейнтбола, заявил глава Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
09:37
Московская компания вдвое увеличила производство RFID-продукции за 2023 год
Предприятие из Москвы в два раза увеличило производство инновационных RFID-меток для автотранспорта в прошлом году.
09:37
В Москве выбрали лучшие ИИ-сервисы для лучевой диагностики
Московские учёные оценили и выбрали лучшие сервисы искусственного интеллекта (ИИ) для лучевой диагностики, уже работающие в московском здравоохранении.
09:35
Физиолог Созыкин рассказал о продуктах, улучшающих сон
Доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин рассказал о продуктах, которые могут улучшить качество сна.
09:35
Диетолог Круглова рассказала об отличиях лайма от лимона
Врач-диетолог Наталья Круглова назвала основные отличия лимона от лайма.
09:32
Йорг Лау: премьер Дании анонсировал передачу F-16 Украине в течение месяцев
Журналист Diе Zeit Йорг Лау заявил, что датский премьер-министр Метте Фредериксен в реальности анонсировала передачу F-16 Украине в течение месяцев, а не месяца.
09:27
Кузнецов признан первой звездой матча «Рейнджерс» — «Каролина»
Нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов признан первой звездой пятого матча серии плей-офф НХЛ с «Рейнджерс».
09:25
Очередная мощная вспышка произошла на Солнце
Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») зафиксировал новую вспышку самого высокого класса (X) на Солнце.
09:21
В 2023 году товарооборот России с Центральной Азией превысил $44 млрд
Заместитель главы российского Министерства иностранных дел Михаил Галузин заявил, что в 2023 году товарооборот России с государствами Центральной Азии превысил $44 млрд.
09:14
Ничушкина отстранили от матчей НХЛ на полгода
Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин переведён на третий этап программы помощи игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
09:09
Полиция Армении с утра задержала 38 активистов оппозиции
В пресс-службе МВД Армении заявили, что сотрудники полиции в Ереване этим утром задержали уже 38 протестующих.
09:07
«Даллас» обыграл «Колорадо» в четвёртом матче серии плей-офф НХЛ, у Дадонова гол
«Даллас» обыграл «Колорадо» в четвёртом матче второго раунда плей-офф НХЛ.
09:06
Спасатели ликвидировали пожар на теплоходе «Ломоносов» в Архангельске
В МЧС России заявили, что спасатели полностью ликвидировали пожар на теплоходе «Ломоносов» в Архангельске.
09:03
Шайба Кузнецова помогла «Каролине» победить «Рейнджерс» в пятом матче серии плей-офф НХЛ
«Каролина» победила «Рейнджерс» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ.
09:02
Силы ПВО сбили очередной украинский дрон над Белгородской областью
Российские средства ПВО уничтожили очередной украинский беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью.
09:00
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА в Новотроицком в ДНР
Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявило, что военные ВСУ сбросили с БПЛА взрывоопасный предмет в населённом пункте Новотроицкое поздно вечером 13 мая.
08:55
В Калининграде рассказали об итогах голосования по проекту «Жильё и городская среда»
В Калининградской области подвели итоги голосования по отбору территорий для благоустройства в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».
08:55
В Тюменской области запустили горячую линию по детскому отдыху и детским товарам
Горячая линия по вопросам детского отдыха, качества и безопасности детских товаров начала работу в Тюменской области.
08:51
«Военная хроника»: украинские источники заявляют о взятии Лукьянцев ВС России
«Военная хроника» пишет, что украинские источники заявляют о взятии населённого пункта Лукьянцы российскими бойцами.
08:47
Подполье: сотрудники украинских военкоматов боятся ночевать в Херсоне
Сотрудники военкоматов из западных областей Украины уезжают на ночь из подконтрольного Киеву города Херсона, потому что опасаются возмездия, сообщили в пророссийском подполье.
08:41
Объект критической инфраструктуры повреждён в Херсоне
Назначенный Киевом чиновник Александр Прокудин заявил, что во временно подконтрольном ВСУ российском городе Херсоне поражён объект критической инфраструктуры.
08:36
Эндокринолог Губарева рекомендовала принимать витамины только по назначению врача
Врач-эндокринолог, нутрициолог, специалист по питанию «СМ-Клиники» Дарья Губарева заявила, что принимать витамины следует только по назначению врача.
08:30
Психолог Карась посоветовала не пить кофе перед экзаменом
Семейный психолог и преподаватель международного онлайн-института психологии Smart Инна Карась рекомендовала не пить кофе и другие энергетики перед экзаменом.
08:29
В Омской области за сутки эвакуировали почти 300 человек из-за паводка
Почти 300 человек были эвакуированы за сутки из Усть-Ишимского района Омской области из-за паводка.
08:23
FT: ЕС и Молдавия заключат соглашение по обороне на следующей неделе
Евросоюз и Молдавия планируют заключить на следующей неделе соглашение о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности, пишет Financial Times.
08:18
Психолог Банников назвал 7—8 часов оптимальной продолжительностью сна для выпускников
Педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра столичного Департамента образования и науки Павел Банников выразил мнение, что семь-восемь часов — это оптимальная продолжительность сна для выпускников.
08:18
Специалист Ракутина рассказала об ошибках при покупке ювелирных изделий
Эксперт по ювелирной моде SOKOLOV Елена Ракутина рассказала об основных ошибках при покупке ювелирных изделий.
08:17
Врач Гальянова посоветовала не разогревать еду в одноразовой посуде
Врач-эндокринолог медицинского центра «ПревентМед» Анастасия Гальянова посоветовала не разогревать еду в одноразовых контейнерах.
08:17
Гериатр Прощаев рассказал о последствиях снижения слуха в пожилом возрасте
Врач-гериатр, профессор, эксперт социального проекта Деменция.net Кирилл Прощаев рассказал, какие могут быть последствия снижения слуха в пожилом возрасте.
08:17
Уровень воды в реке Тобол около Кургана снизился до 677 см
Уровень воды в реке Тобол около Кургана за сутки снизился на 11 см и составляет 677 см.
08:16
Невролог Панков дал советы по восстановлению режима сна после праздников
Невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Максим Панков рассказал, как восстановить режим сна после длинных праздников.
08:16
Специалист Афанасьевский рассказал об особенностях инвестиций в золото
Исполнительный директор международного брокера Mind Money Алексей Афанасьевский поделился мнением об особенностях инвестиций в золото.
08:16
Синоптик Шувалов прокомментировал майские морозы в регионах России
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов высказался о холодной погоде в ряде регионов России в мае.
08:15
Психолог Амбарцумян посоветовала не нервировать детей при подготовке к ЕГЭ
Психолог Ирина Амбарцумян рекомендовала не нервировать ребёнка при подготовке к ЕГЭ.
08:15
В Тюмени рассказали об археологических раскопках в центре города
Помощник археолога Надежда Емельянова рассказала о находках при раскопках исторической части Тюмени.
08:04
В Ереване протестующие пытаются блокировать центр города
В столице Армении демонстранты пытаются блокировать центр города.
07:54
Житель ДНР: в Очеретине открыли комиссионку, чтобы ВСУ сдавали туда награбленное
Полиция и солдаты Вооружённых сил Украины выносили множество награбленных вещей из домов жителей подконтрольных Киеву территорий Донецкой Народной Республики и сдавали в комиссионку в Очеретине.
07:35
Подполье: ВС России нанесли удар по пункту дислокации полиции в Харькове
Вооружённые силы России нанесли удар по району в Харькове, где располагается пункт временной дислокации полиции, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на источники.