CBC: «возможно, самые плохие за всю историю» — посол Канады в Москве оценила отношения с Россией

На фоне российской спецоперации на Украине и пятого президентского срока Владимира Путина посол Канады в Москве Сара Тейлор назвала нынешние отношения с Россией, вероятно, самыми плохими за всю историю, передаёт CBC News. Тейлор также выразила надежду на то, что антироссийские санкции в среднесрочной перспективе окажут влияние на экономику России.

Посол Канады в России Сара Тейлор назвала нынешние отношения Оттавы и Москвы, вероятно, самыми плохими за всю историю, указав на конфликт на Украине и пятый президентский срок Владимира Путина, сообщает CBC News.

«Я бы сказал, что на данный момент эти отношения, безусловно, находятся в крайне плохом состоянии, возможно, они самые плохие за всю историю», — заявила Тейлор в первом интервью в качестве посла в России. Основным фактором она назвала спецоперацию на Украине, а также указала на обеспокоенность «подавлением демократии, прав человека и гражданского общества».

Тейлор не присутствовала на инаугурации Путина, что, по её словам, было следствием политики Канады по «ограниченному взаимодействию» с Россией. Эта политика предусматривает продолжение основной деятельности посольства, в том числе решения консульских вопросов, осуществления дипломатической переписки и сбора информации, но без проведения встреч с российскими официальными лицами по другим вопросам.

В ходе интервью Тейлор также затронула тему антироссийских санкций. По её словам, Западу «нужно немного терпения», и тогда в среднесрочной перспективе ограничительные меры всё же «окажут довольно значительное влияние на российскую экономику».