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Reuters: глава Минфина США призвала немецкие банки строго следить за соблюдением антироссийских санкций

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Глава Минфина США Джанет Йеллен обратилась к немецким банкам с призывом активнее соблюдать антироссийские санкции, сообщает Reuters. В частности, она указала на необходимость следить за тем, чтобы ограничительные меры выполнялись филиалами и дочерними компаниями банков за рубежом.
Reuters: глава Минфина США призвала немецкие банки строго следить за соблюдением антироссийских санкций
AP

Министр финансов США Джанет Йеллен призвала руководителей немецких банков активизировать свои усилия по соблюдению санкций, направленных на предотвращение обхода Россией ограничительных мер, сообщает Reuters.

«Я призываю все учреждения принять более строгие меры по соблюдению требований и усилить внимание к попыткам России обойти санкции, — заявила Йеллен. — Я прошу вас обеспечить, чтобы ваша политика соблюдения глобальных санкций строго применялась вашими филиалами и дочерними компаниями за рубежом».

На встрече с банкирами глава Минфина США заверила, что вторичные санкции, ведённые в декабре прошлого года, сорвали усилия Москвы по закупке товаров, необходимых для конфликта на Украине. При этом Йеллен заявила о необходимости провести дополнительную работу в этом направлении.

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Reuters США Северная Америка
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