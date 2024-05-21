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WSJ: из-за преследования Нетаньяху МУС рискует лишиться легитимности и поддержки со стороны США

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Совсем недавно Международный уголовный суд рассматривался в Вашингтоне как часть усилий по привлечению России к ответственности за украинский конфликт, сообщает The Wall Street Journal. Однако намерение МУС предъявить обвинения руководству Израиля за предполагаемые преступления в секторе Газа рискуют лишить организацию дипломатической легитимности и поддержки со стороны США, отмечается в статье.
WSJ: из-за преследования Нетаньяху МУС рискует лишиться легитимности и поддержки со стороны США
AP

Преследование израильского премьера Биньямина Нетаньяху сопряжено с рисками для Международного уголовного суда (МУС), пишет The Wall Street Journal.

Поддержка МУС со стороны США, которая, как указывает издание, выросла после начала расследования в отношении России, рушится после того, как прокурор этой организации Карим Хан нацелился на израильское руководство.

Ценой этого шага, вероятно, станет потеря практической поддержки и дипломатической легитимности, которую может обеспечить только поддержка сверхдержав.

Всего несколько недель назад МУС, который годом ранее выдал ордер на арест президента России Владимира Путина в связи с украинским конфликтом, рассматривался в Вашингтоне как часть международных усилий по привлечению Москвы к ответственности за события на Украине, отмечает издание.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм и сенатор-демократ Крис Кунс работали вместе над тем, чтобы обеспечить американское финансирование МУС, что считалось немыслимым ещё в 2020 году, когда администрация Трампа ввела санкции в отношении суда из-за того, что тогдашний прокурор взялся за рассмотрение дел о военных преступлениях американских войск в Афганистане.

Однако в понедельник Грэм и Кунс вместе с президентом США Джо Байденом осудили действия Хана в отношении Нетаньяху и его министра обороны Йоава Галланта, которые, как утверждает прокурор, совершили военные преступления и преступления против человечности, используя голод в качестве тактики против мирных жителей сектора Газа.

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Wall Street Journal США Северная Америка
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