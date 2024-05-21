WSJ: из-за преследования Нетаньяху МУС рискует лишиться легитимности и поддержки со стороны США

11:32 Ганчев: ВС России контролируют около 40% Волчанска ВС России контролируют около 40% территории Волчанска, заявил в эфире Первого канала глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

11:29 МИД России разочарован решением СБ ООН по неразмещению оружия в космосе Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва разочарована тем, что Совет безопасности ООН не принял проект резолюции России о предотвращении гонки вооружений в космосе.

11:24 Politico: Грузия получит помощь от США за отказ от «антидемократического» курса Вашингтон может предоставить Грузии крупный пакет военной и экономической помощи, если Тбилиси откажется от антизападной риторики, пишет Politico.

11:24 Украина объявила об участии в Олимпийских играх в Париже Министр спорта Украины Матвей Бедный сообщил, что спортсмены сборной Украины примут участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

11:21 Украинская журналистка удивилась «пустому Киеву» из-за закона о мобилизации Украинская журналистка Анна Ковальчук заявила, что Киев «опустел» после принятия в стране нового закона о мобилизации, по её словам, машин на дорогах столицы в рабочий день «меньше, чем в воскресенье».

11:13 Глава МИД Венгрии назвал сумасшедшими заявления об отправке войск на Украину Заявления европейских политиков об отправке военнослужащих на Украину всё более опасные и сумасшедшие, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

11:12 Минобороны: ВСУ использовали Плетеневку для обстрелов Белгорода и Шебекина Украинские войска использовали посёлок Плетеневка в Харьковской области, чтобы наносить удары по Белгороду и Шебекину, сообщает Министерство обороны России. Сейчас этот населённый пункт освобождён.

11:11 Bild: в Германии произошёл масштабный сбой в работе интернета и мобильной связи Жители Германии утром во вторник, 21 мая, столкнулись с крупным сбоем в работе мобильной связи и интернета.

11:09 Головин вернётся в Россию в отпуск Александр Клюев, представитель полузащитника «Монако» Александра Головина, сообщил, что игрок проведёт отпуск в России.

11:09 В ДНР за обстрелы населённых пунктов на 28 лет заочно осуждён полковник ВСУ Верховный суд ДНР заочно приговорил бывшего командира 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ полковника Андрея Гнатова к 28 годам колонии за приказы об обстрелах населённых пунктов.

10:57 У супруги президента Сирии диагностировали лейкемию У супруги президента Сирии Башара Асада Асмы диагностировали лейкемию, говорится в сообщении канцелярии главы государства.

10:57 Current Biology: птицы изменили миграционный маршрут из-за конфликта на Украине Орнитологи выяснили, что большие подорлики, пролетающие над Украиной во время миграции, изменили свой маршрут после начала конфликта.

10:52 СЭ: «Локомотив» начал переговоры с Миранчуком по новому контракту Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук в ближайшее время может продлить контракт с клубом.

10:49 Посол: итоги расследования гибели Раиси будут представлены народу Ирана Расследование гибели президента Ирана и главы МИД Ибрагима Раиси и Хосейна Амира Абдоллахияна будет доведено до конца, а его результаты будут доведены как до руководства страны, так и до народа.

10:39 RT показал работу ВС России из целой сети подземных коммуникаций в ЛНР RT в эксклюзивном материале с передовой в ЛНР показал, как артиллеристы Южной группировки войск работают по позициям ВСУ на Северском направлении из целой сети подземных коммуникаций.

10:36 Кулешова заявила, что ей неинтересно вступать в полемику со Степановой Российская лыжница Анастасия Кулешова объяснила, почему оставляет без внимания призывы Вероники Степановой вступить с ней в острый диалог.

10:32 Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС не ведёт торговую войну с Китаем ЕС не ведёт торговую войну с Китаем, заявила в интервью Financial Times глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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10:26 Глава МИД Венгрии: стратегия Европы и США по санкциям провалилась Стратегия Европы и США по конфликту на Украине полностью провалилась, а санкции не поставили Россию на колени, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

10:20 СЭ: ЦСКА продлит контракт с Акинфеевым Голкипер Игорь Акинфеев достиг с ЦСКА принципиального соглашения о продлении контракта.

10:17 Politico: США могут объявить о новом пакете помощи Украине на этой неделе Вашингтон может анонсировать предоставление очередного пакета помощи Киеву на этой неделе, сообщает издание Politico.

10:16 Синоптик Ильин: через Москву пройдёт холодный фронт Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал RT о холодном фронте, который пройдёт через Москву сегодня.

10:15 Зеленский: военные поставки Запада на Украину опаздывают на год Запад слишком медлит с поставками оружия и боеприпасов Украине, каждое решение принимается с опозданием на год, пожаловался Владимир Зеленский в интервью Reuters.

10:09 Макгрегор раскритиковал Нурмагомедова после слухов о долгах россиянина Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на слухи о наличии у экс-обладателя пояса в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова долгов перед Федеральной налоговой службой (ФНС) России.

09:59 Глава МИД ФРГ Бербок прибыла с неожиданным визитом в Киев Глава МИД ФРГ Анналена Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев.

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09:47 Церемония прощания с погибшим президентом Ирана началась в Тебризе В иранском городе Тебриз началась церемония прощания с погибшим в авиакатастрофе президентом страны Ибрагимом Раиси.

09:37 Пономарёв: Джикия даже мяч не умеет отнимать внизу Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв считает, что московская команда не должна рассматривать подписание защитника Георгия Джикии, который покидает «Спартак».

09:31 Юрист: американский фонд The Swartz Foundation финансировал ФБК Как выяснил RT, деятельность ФБК* связана с финансами фонда The Swartz Foundation, который используется Госдепартаментом США и структурами Михаила Ходорковского** для спонсирования оппозиционных сил. Юрист Илья Ремесло, изучивший отчёт американской НКО, предоставил редакции данные о транзакции средств в размере $100 тыс. на счета экстремистской организации. Деньги были выделены в 2022—2023 годах, но ранее стороны об этом не сообщали.

09:30 Hurriyet: гибель Раиси может быть связана с борьбой за власть в Иране Погибший в авиакатастрофе президент Ирана Ибрагим Раиси был одним из самых сильных кандидатов на пост духовного лидера. Его смерть может быть связана с внутренней борьбой за власть, пишет турецкая газета Hurriyet.

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09:23 Плющенко: Игнатов захотел перейти ко мне, я никого не зазываю Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал переход фигуриста Макара Игнатова в свою академию.

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09:09 Махачев заявил, что Царукян станет чемпионом UFC после него Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев заявил, что российский боец Арман Царукян станет чемпионом, когда он освободит титул.

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09:04 Politico: ЕС планирует начать переговоры о приёме Молдавии и Украины 25 июня Евросоюз намерен начать переговоры о вступлении Молдавии и Украины в объединение 25 июня, пишет газета Politico, ссылаясь на пятерых дипломатов.

08:52 Гурцкая сообщил, что «Рубин» заинтересован в сотрудничестве с Ивичем Агент Тимур Гурцкая назвал российский клуб, который может назначить бывшего главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича на пост наставника команды.

08:51 Один человек погиб, трое ранены при обстреле ВСУ Белгородской области Один человек погиб, трое мирных жителей получили ранения в результате удара ВСУ по Белгородской области, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

08:48 Гросси: МАГАТЭ ожидает, что запрет США на импорт урана будет с исключениями В МАГАТЭ ожидают, что законопроект США о запрете на импорт урана из России будет содержать исключения, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

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08:07 Сунак объявил «день позора» в Великобритании после скандала с ВИЧ Британский премьер Риши Сунак объявил 20 мая «днём позора» в стране на фоне скандала с переливанием крови с ВИЧ пациентам в 1970—1980 годах.

07:58 ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами Свердловск в ЛНР, есть пострадавшие ВСУ обстреляли с применением кассетных боеприпасов подшефный Красноярскому краю Свердловск в ЛНР, в результате чего есть пострадавшие.