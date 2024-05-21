Совсем недавно Международный уголовный суд рассматривался в Вашингтоне как часть усилий по привлечению России к ответственности за украинский конфликт, сообщает The Wall Street Journal. Однако намерение МУС предъявить обвинения руководству Израиля за предполагаемые преступления в секторе Газа рискуют лишить организацию дипломатической легитимности и поддержки со стороны США, отмечается в статье.
Преследование израильского премьера Биньямина Нетаньяху сопряжено с рисками для Международного уголовного суда (МУС), пишет The Wall Street Journal.
Поддержка МУС со стороны США, которая, как указывает издание, выросла после начала расследования в отношении России, рушится после того, как прокурор этой организации Карим Хан нацелился на израильское руководство.
Ценой этого шага, вероятно, станет потеря практической поддержки и дипломатической легитимности, которую может обеспечить только поддержка сверхдержав.
Всего несколько недель назад МУС, который годом ранее выдал ордер на арест президента России Владимира Путина в связи с украинским конфликтом, рассматривался в Вашингтоне как часть международных усилий по привлечению Москвы к ответственности за события на Украине, отмечает издание.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм и сенатор-демократ Крис Кунс работали вместе над тем, чтобы обеспечить американское финансирование МУС, что считалось немыслимым ещё в 2020 году, когда администрация Трампа ввела санкции в отношении суда из-за того, что тогдашний прокурор взялся за рассмотрение дел о военных преступлениях американских войск в Афганистане.
Однако в понедельник Грэм и Кунс вместе с президентом США Джо Байденом осудили действия Хана в отношении Нетаньяху и его министра обороны Йоава Галланта, которые, как утверждает прокурор, совершили военные преступления и преступления против человечности, используя голод в качестве тактики против мирных жителей сектора Газа.
Украинская журналистка Анна Ковальчук заявила, что Киев «опустел» после принятия в стране нового закона о мобилизации, по её словам, машин на дорогах столицы в рабочий день «меньше, чем в воскресенье».
Почти в каждом жилом доме Плетеневки в Харьковской области украинские военные оборудовали огневые точки, а после освобождения посёлка они пытаются бить по домам тяжёлыми дронами, рассказали российские бойцы.
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на слухи о наличии у экс-обладателя пояса в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова долгов перед Федеральной налоговой службой (ФНС) России.
Как выяснил RT, деятельность ФБК* связана с финансами фонда The Swartz Foundation, который используется Госдепартаментом США и структурами Михаила Ходорковского** для спонсирования оппозиционных сил. Юрист Илья Ремесло, изучивший отчёт американской НКО, предоставил редакции данные о транзакции средств в размере $100 тыс. на счета экстремистской организации. Деньги были выделены в 2022—2023 годах, но ранее стороны об этом не сообщали.
Погибший в авиакатастрофе президент Ирана Ибрагим Раиси был одним из самых сильных кандидатов на пост духовного лидера. Его смерть может быть связана с внутренней борьбой за власть, пишет турецкая газета Hurriyet.
Украинские власти намерены запугивать тех, кто усомнится в легитимности Владимира Зеленского. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Правом пересдачи одного из предметов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) смогут воспользоваться в том числе ученики, сдавшие экзамен досрочно, рассказал замруководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский.