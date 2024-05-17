Foreign Policy: Боррель признал наличие двойных стандартов в отношении России и Израиля

Единства нет ни внутри Евросоюза, ни в отношениях с США. Такое мнение высказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью Foreign Policy. Это особенно заметно в отношении Украины и сектора Газа. То, что позволено Израилю, не позволено России.
Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель в интервью Foreign Policy сделал ряд интересных заявлений. Он подтвердил отсутствие единства внутри Евросоюза, а также расхождение по многим вопросам с их главным союзником — США. В качестве примера он привёл положение дел с конфликтами на Украине и в секторе Газа.
Если позиция западных стран в отношении Киева более-менее понятна, то с палестино-израильским конфликтом всё наоборот. Здесь почему-то нет единого мнения. Исходя из этого, глава европейской дипломатии признал наличие двойных стандартов. Например, представьте, если бы посол России в ООН вышел бы на трибуну Генассамблеи и публично уничтожил Устав ООН, как это сделал представитель Израиля. Понятно, что реакция западного сообщества была бы совершенно иная.
Боррель также в курсе, что люди по всему миру жалуются, что политическая элита закрывает глаза на действия Израиля в Газе, но никогда не одобрила бы подобных действий со стороны России. По его мнению, это опасно тем, что порождает недоверие людей к власти. И единственным решением он считает убеждение Израиля изменить тактику военных действий.
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