Focus: международный ордер на арест российского президента ничего не стоит

Владимир Путин свободно едет в Объединённые Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, несмотря на выданный в его отношении ордер международного суда, пишет Focus. Бояться ареста российскому президенту не приходится — эксперты отмечают, что он не напрасно поддерживал хорошие отношения с этими странами, не признающими решения МУС.

Президент России Владимир Путин в среду отправляется с визитом в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщает немецкий журнал Focus. При этом на Западе растут опасения, что Эмираты могут стать центральным узлом для российской нефтяной промышленности и финансовых операций, чтобы обойти западные санкции.

Европейский союз и Великобритания уже направили дипломатов для наблюдения за тем, не используют ли многочисленные российские путешественники в ОАЭ, особенно в Дубае, эту страну в качестве базы для обхода санкций. По данным российских информационных агентств, в Кремле говорят о «важном» и «полезном» рабочем визите в Эмираты.

Объединённые Арабские Эмираты, которые организуют климатический саммит Cop28 в Дубае, заверили, что ограничат экспорт и реэкспорт продукции двойного назначения, которая может быть использована в военных целях в зонах конфликтов.

С тех пор как Владимир Путин отдал приказ о начале специальной военной операции на Украине в феврале прошлого года, он не выезжал за пределы Китая, Ирана и бывших советских республик. Большая часть мира остаётся для него недосягаемой после того, как в марте Международный уголовный суд выдал ордер на его арест, обвинив президента России в незаконной депортации детей с Украины, подчёркивает издание.

Однако бояться ареста Путину не приходится, отмечает Focus. Саудовская Аравия, которую глава Кремля также посетит в среду, как и Объединённые Арабские Эмираты, не подписала учредительный договор МУС, также известный как Римский договор. Поэтому не приходится ожидать, что эти страны попытаются арестовать российского президента и выдать его в Гаагу.

«Путин потратил своё время и ресурсы на поддержание отношений с Саудовской Аравией и ОАЭ и, конечно, с их лидерами», — пояснила научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям в Персидском заливе Чинция Бьянко. В итоге международный ордер на арест ничего не стоит, пишет Focus.

Представители Великобритании, США и ЕС ведут переговоры с ОАЭ, а также Турцией и Казахстаном о перекрытии альтернативных маршрутов, по которым Россия может закупать компьютерные чипы и электронные компоненты для использования на поле боя, сообщает немецкий журнал.