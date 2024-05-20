New York Times: Запад терпит неудачу, стремясь лишить Россию нефтяных доходов

Несмотря на скоординированную санкционную политику «Большой семёрки», Москва продолжает получать прибыли от продажи нефти. Она смогла обойти ограничения с помощью «теневого» флота танкеров и увеличения торговли с Китаем, Индией и Турцией, пишет The New York Times.
В 2022 году США и их союзники по «Большой семёрке» поставили перед собой две цели. Они решили ограничить способность России получать прибыль от экспорта энергоносителей, одновременно позволяя её нефти продолжать поступать на международные рынки, чтобы предотвратить глобальный ценовой шок, пишет The New York Times.
Судя по всему, сработала только вторая цель, и цены на энергоносители в мире остаются более-менее стабильными. Но в то же время по мере роста военной активности на Украине становится всё очевиднее, что усилия западных союзников по сокращению нефтяных доходов Москвы терпят фиаско, отмечает издание.
Россия успешно обходит ценовой потолок благодаря ряду факторов. Она создала обширный «теневой» флот и увеличила поставки в Индию, Китай и Турцию. В результате экономика страны стала более устойчивой, чем ожидалось, а эффективность скоординированной кампании санкций, проводимой G7, оказалась под вопросом, подчёркивается в статье.
На этой неделе министры финансов «семёрки» встретятся в Италии, чтобы обсудить ужесточение санкций в отношении Москвы. Но, по мнению экспертов, несмотря на угрозы администрации Байдена, серьёзные изменения в политике, связанной с ограничением продажи российской нефти, маловероятны, обращает внимание The New York Times.
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