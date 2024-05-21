BZ: угрозы США сработали наоборот — Россия и Китай ещё больше сближаются

Санкции заставили России переориентировать торговлю на Китай. Объём торговли с 2021 года вырос на 70%, со $140 млрд до $240 млрд в 2023 году. Обозреватель Berliner Zeitung констатирует, что на Китай не действуют поучения от Йеллен и Блинкена. Временные трудности с банковскими платежами решаются, так как в Пекине, очевидно, решили, что иметь в союзниках России в разгорающемся конфликте с США важнее, чем связи с американской экономикой.

«Кто бы мог подумать, — иронизирует Berliner Zeitung, — санкции объединили Россию и Китай против Запада». Такой вывод обозреватель газеты делает, анализируя результаты двухдневной встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина. По его мнению, она была задумана как демонстрация для ЕС и США, на которой «Путин и Си просигнализировали миру о своём желании и дальше расширять ось силы». Доказательством тому является объём двусторонней торговли.

За один только 2023 год она выросла на 23% до $240 млрд. Ещё большим рост будет, если взять за точку отсчёта в 2021 году, за год до начала специальной военной операции России на Украине. Тогда общий объём импорта и экспорта между Россией и КНР был равен $140 млрд, что означает рост в 70% к 2023 году. Издание отмечает, что Китай уже давно стал важнейшим торговым партнёром России, давно обогнав Германию, которая в 2021 опустилась на 2 место для экспорта из России.

«Хотя Китай в основном покупает нефть, газ, уголь и другое сырьё у России, взамен он продаёт в Россию автомобили и электронику в больших объёмах», — продолжает Berliner Zeitung. Именно те товары, к которым Запад хотел закрыть России доступ. Глава Государственного департамента США Энтони Блинкин и министр финансов США Джанет Йеллен несколько раз пригрозили КНР вторичными санкциями за продажу товаров двойного назначения России.

Часть из этих угроз, очевидно, подействовала, потому что объём экспорта из России в Китай в первый квартал этого года упал на 10%, а китайский импорт в Россию — даже на 16%. Но и Москва, и Пекин твёрдо намерены решить трудности, возникшие из-за страха банков.

Обозреватель Berliner Zeitung отмечает масштаб российской делегации, куда вошли не только глава минфина России Антон Силуанов или глава центрального банка Эльвира Набиуллина, но также представители больших банков Герман Греф и Андрей Костин.

«После переговоров в четверг Путин и Си Цзиньпин заявили о намерении совместно противодействовать американскому курсу двойного сдерживания России и Китая», — сообщает обозреватель немецкой газеты. Это позволяет говорить, что ответ на санкционные угрозы будет найден, так как в Пекине пришли к выводу, что «с политической точки зрения тесное сотрудничество с ядерной державой выгодно Китаю в его стратегическом соперничестве с США».