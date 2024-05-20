Швейцарский полковник: попытки Запада ослабить Россию и Китай лишь сблизили их ещё сильнее

Помимо простой ненависти к России, не утихаюшей со времён холодной войны, Запад хотел ослабить её ещё и потому, что она могла усилить Китай, — а это главный страх Запада. Однако, как в интервью Dialogue Works объясняет экс-сотрудник разведслужбы Швейцарии полковник Жак Бо, санкции и попытки изолировать эти две страны привели к обратному результату, создав надёжный союз Москвы и Пекина, который «сейчас силён как никогда».

По мнению некоторых лиц в Госдепартаменте и других ведомствах, есть и ещё одна причина, по которой мы пытаемся ослабить Россию, помимо того, что мы до сих пор питаем к ней ненависть со времён холодной войны. Для многих людей русские по какой-то причине до сих пор остаются коммунистами. Я не понимаю, как они до этого додумываются, но если вы почитаете некоторые материалы, то увидите, что иногда они говорят о русских как о коммунистах. Я не очень понимаю, почему, — это, наверное, всё же где-то далеко за пределами разума… В любом случае, в Европе и США существует ненависть, простая ненависть и страх по отношению к России.

Но не это стало главной причиной желания ослабить Россию. Главная причина заключалась в том, чтобы Россия развалилась и не смогла усилить Китай. С географической точки зрения вы видите, что эти две страны очень близки, у них, очевидно, общая граница, и они взаимодополняют друг друга. Потому что Россия — а сейчас мы это особенно хорошо видим — нуждается в Китае, чтобы улучшать своё промышленное производство, а Китай нуждается в России, чтобы получать сырьё, материалы и т.п. В результате эти две страны идеально дополняют друг друга.

Кроме того, у них были достаточно хорошие отношения во время холодной войны — не всегда, но они относительно неплохо общались во время холодной войны, и уж тем более после её окончания. Им удалось сохранить, скажем так, нормальные отношения.

Так что война, которую США начали вести против Китая, только сблизила Китай и Россию, а затем конфликт на Украине сдружил их ещё больше. После начала этой войны и санкций, которые были применены как к Китаю, так и к России, эти две страны поняли, что их судьбы связаны и что они должны вместе противостоять Западу.

Мы видим, что в экономической и промышленной сферах их сотрудничество улучшилось, причём значительно, да и в других областях тоже, в том числе в сфере дипломатии. Мы видим, что эти две страны работают, так сказать, в одном направлении, особенно на Ближнем Востоке. Как результат, своим отношением к России и Китаю Запад просто создал евразийский блок. И блок этот сейчас силён как никогда.

Дата выхода в эфир 19 мая 2024 года.