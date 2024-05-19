Экс-главком НАТО: безопасности США в первую очередь угрожает не Россия и Китай, а раскол внутри общества

Любые действия Москвы, Пекина, Тегерана и КНДР — ничто по сравнению с той опасностью, которую представляют для Америки разногласия между её собственными гражданами, считает бывший главнокомандующий Объединёнными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис. Как пишет Ставридис в своём материале для агентства Bloomberg, этот тревожный раскол Америке нужно преодолевать — а для этого ей понадобится реализовать ряд идей в сфере соцобеспечения, образования и политики.

Главной угрозой для национальной безопасности США являются не «территориальные амбиции России и Китая», не разжигание Ираном войн на Ближнем Востоке и не рост ядерного арсенала КНДР: все они меркнут перед той опасностью, которую таит в себе разногласия, накопившиеся внутри американского общества, пишет на сайте Bloomberg обозреватель агентства, отставной американский адмирал и бывший главком Объединёнными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

Как напоминает Ставридис, споры по поводу самых разных аспектов политики безопасности, начиная с поддержки Украины и заканчивая помощью Израилю, в США регулярно выливаются в «перебранки» — и не только на заседаниях конгресса, но и у вуниверситетах, а также в сети. При этом вина за это лежит как на демократах, так и на республиканцах — и сейчас, когда Америка находится на пороге новой холодной войны, такая ситуация особенно тревожна, подчёркивает автор.

По мнению Ставридиса, чтобы выбраться из такого положения, американское общество могло бы реализовать ряд практичных идей. Во-первых, льготы и почёт, которыми в США пользуются военнослужащие, следовало бы распространить на всех людей, которые в той или иной форме служат стране — включая дипломатов, сотрудников разведслужб, а также, к примеру, учителей, участвующих в благотворительных программах вроде Teach for America.

Во-вторых, Америка должна «зарядить энергией» свою систему образования, введя уроки «киберграмотности» для детей и полноценные курсы основ гражданственности в университетах, а также расширив сеть муниципальных двухгодичных колледжей, которые дают миллионам американцев возможность за приемлемую плату получить хорошую профессию, дающую стабильный доход и доступ в средний класс, рассуждает Ставридис.

Наконец, в-третьих, Соединённым Штатам пора реформировать свою избирательную систему: например, облегчить доступ избирателей к праймериз, а также расширять практику преференциального голосования, благодаря которой кандидаты начинают стараться привлекать как можно больше избирателей, а потому придерживаются более центристских позиций, убеждён автор.