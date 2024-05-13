New York Times: стремление американцев к переменам может стоить Байдену переизбрания

Дональд Трамп продолжает сохранять отрыв от Джо Байдена в пяти колеблющихся штатах, пишет The New York Times со ссылкой на новые исследования общественного мнения. В соответствии с ними многие жители США недовольны политико-экономической системой страны и серьёзно сомневаются в том, что главе Белого дома удастся её исправить.

Дональд Трамп обходит Джо Байдена в пяти важнейших колеблющихся штатах. Стремление к переменам, а также недовольство экономикой и войной в Израиле среди молодёжи, афроамериканцев и латиноамериканцев угрожают разрушить демократическую коалицию действующего президента, пишет The New York Times со ссылкой на три новых опроса общественного мнения.

В соответствии с ними беспокойство по поводу стоимости жизни, иммиграции и ближневосточного кризиса продолжает подрывать позиции Байдена. Мартовское обращение к конгрессу позволило президенту вызвать к себе непродолжительный интерес, но в целом он продолжает отставать от своего главного конкурента, отмечает издание.

Результаты исследований демонстрируют широко распространённое недовольство состоянием страны и серьёзные сомнения в способности главы Белого дома добиться значительных улучшений. При этом большинство избирателей по-прежнему желают возвращения к нормальной жизни, которую Байден обещал в прошлой кампании.

Опросы показывают, что 50% избирателей называют американскую экономику «плохой». Более того, почти 70% настаивают, что политическая и экономическая системы США нуждаются в серьёзных трансформациях или даже в полном разрушении, обращает внимание The New York Times.