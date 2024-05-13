New York Times Оригинал

New York Times: стремление американцев к переменам может стоить Байдену переизбрания

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Дональд Трамп продолжает сохранять отрыв от Джо Байдена в пяти колеблющихся штатах, пишет The New York Times со ссылкой на новые исследования общественного мнения. В соответствии с ними многие жители США недовольны политико-экономической системой страны и серьёзно сомневаются в том, что главе Белого дома удастся её исправить.
New York Times: стремление американцев к переменам может стоить Байдену переизбрания
AP

Дональд Трамп обходит Джо Байдена в пяти важнейших колеблющихся штатах. Стремление к переменам, а также недовольство экономикой и войной в Израиле среди молодёжи, афроамериканцев и латиноамериканцев угрожают разрушить демократическую коалицию действующего президента, пишет The New York Times со ссылкой на три новых опроса общественного мнения.

В соответствии с ними беспокойство по поводу стоимости жизни, иммиграции и ближневосточного кризиса продолжает подрывать позиции Байдена. Мартовское обращение к конгрессу позволило президенту вызвать к себе непродолжительный интерес, но в целом он продолжает отставать от своего главного конкурента, отмечает издание.

Результаты исследований демонстрируют широко распространённое недовольство состоянием страны и серьёзные сомнения в способности главы Белого дома добиться значительных улучшений. При этом большинство избирателей по-прежнему желают возвращения к нормальной жизни, которую Байден обещал в прошлой кампании.
 
Опросы показывают, что 50% избирателей называют американскую экономику «плохой». Более того, почти 70% настаивают, что политическая и экономическая системы США нуждаются в серьёзных трансформациях или даже в полном разрушении, обращает внимание The New York Times.
 
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
New York Times США Северная Америка
теги
Ближний Восток вооруженный конфликт выборы Джо Байден Дональд Трамп опрос президентские выборы сектор Газа США экономика
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров