New York Times: стремление американцев к переменам может стоить Байдену переизбрания
Дональд Трамп обходит Джо Байдена в пяти важнейших колеблющихся штатах. Стремление к переменам, а также недовольство экономикой и войной в Израиле среди молодёжи, афроамериканцев и латиноамериканцев угрожают разрушить демократическую коалицию действующего президента, пишет The New York Times со ссылкой на три новых опроса общественного мнения.
В соответствии с ними беспокойство по поводу стоимости жизни, иммиграции и ближневосточного кризиса продолжает подрывать позиции Байдена. Мартовское обращение к конгрессу позволило президенту вызвать к себе непродолжительный интерес, но в целом он продолжает отставать от своего главного конкурента, отмечает издание.
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