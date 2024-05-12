Hill: Кеннеди-младший подрывает шансы Байдена, успешно добиваясь включения своего имени в бюллетени

По данным его штаба, независимому кандидату в президенты США Роберту Кеннеди-младшему удалось получить разрешение на участие в выборах в 13 штатах. По мнению демократов и республиканцев, даже регистрация только в ключевых регионах страны, включая Калифорнию, позволит политику переманить на свою сторону избирателей и тем самым навредить Дональду Трампу и Джо Байдену, пишет The Hill.

Предвыборный штаб независимого кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего сообщил, что ему удалось зарегистрироваться в 13 штатах. Менее чем за шесть месяцев до дня выборов он успешно подал прошение о том, чтобы посостязаться за главны пост страны в штатах Мичиган, Огайо, Нью-Гэмпшир, Невада и Северная Каролина, а также собрал достаточную поддержку для более крупных целей, таких как Калифорния, пишет The Hill.

Кеннеди поставил перед собой цель конкурировать по всей стране и предсказал, что он будет добавлять новые штаты каждую неделю. Но демократы и республиканцы полагают, что ему достаточно лишь утвердить свою кандидатуру в нескольких важных регионах, чтобы «испортить» результат соперникам, переманив на свою сторону американцев, которые одновременно разочарованы Дональдом Трампом и Джо Байденом.

В частности, присутствие Кеннеди в избирательных бюллетенях в Калифорнии может «нанести ущерб» потенциальному переизбранию Байдена. Политик может получить поддержку избирателей, которые считают его привлекательной третьей силой в списке кандидатов, подчёркивает The Hill.