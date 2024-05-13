Тулси Габбард: элита Демократической партии возомнила себя Богом

18:16 BZ: назначение Белоусова министром обороны станет тревожным событием для Украины Возможное назначение Андрея Белоусова на пост министра обороны России — это чрезвычайно тревожное событие как для Украины, так и для Запада, пишет Berliner Zeitung.

18:16 Столтенберг: Украину не будет смысла восстанавливать в случае её поражения Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украину не нужно будет восстанавливать в случае, если Киев потерпит поражение в конфликте.

18:15 Гендир «Динамо»: возможно, проведём ещё один братский турнир в Сербии Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о возможном проведении летнего кубка в Сербии.

18:07 Более 140 нелегалов пытались пересечь реку на границе Польши и Белоруссии Более 140 человек пытались незаконно пересечь реку Пшевлока, чтобы попасть из Белоруссии в Польшу.

18:03 Сунак обвинил Россию в угрозе ядерной эскалации Мир подошёл к ядерной эскалации ближе, чем когда-либо со времён Карибского кризиса 1962 года.

18:02 Президент Сербии Вучич встретится с Еленой Зеленской Президент Сербии Александр Вучич проведёт встречу с супругой Владимира Зеленского Еленой Зеленской.

18:00 Мюллер: обыграть Рублёва — это что-то невероятное Французский теннисист Александр Мюллер высказался о победе над россиянином Андреем Рублёвым в матче третьего круга «Мастерса» в Риме (Италия).

17:55 Президент Боливии поздравил Путина и россиян с Днём Победы Президент Боливии Луис Арсе поздравил российского лидера Владимира Путина и весь российский народ с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

17:53 Власти Харьковской области заявили о продвижении ВС России в районе Волчанска В районе Волчанска в Харьковской области ведутся сложные бои, украинские военные находятся «под плотным огнём», заявил депутат Харьковского облсовета Алексей Скорик.

17:52 Жиру объявил об уходе из «Милана» по окончании сезона Нападающий «Милана» Оливье Жиру сообщил, что планирует покинуть миланский клуб после окончания текущего сезона.

17:51 МВД России повторно объявило в розыск командующего харьковской группировкой ВСУ Генерала Михаила Драпатого, назначенного командующим группировкой ВСУ «Харьков», переобъявили в розыск после возбуждения в отношении него нового уголовного дела.

17:50 Ракетная тревога объявлена во всей Белгородской области На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность. МЧС просит местных жителей по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

17:46 Умер актёр и каскадёр Жариков Актёр, каскадёр, поэт и прозаик Владимир Жариков, известный, в частности, по фильмам «Место встречи изменить нельзя», «Д'Артаньян и три мушкетёра» и «Десять негритят», умер в возрасте 85 лет.

17:41 Совбез России обновил информацию на сайте, указав должность Сергея Шойгу Сайт Совета безопасности России обновил данные о руководстве органа, теперь на официальном сайте указано, что его возглавляет Сергей Шойгу, ранее освобождённый с поста министра обороны.

17:40 Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей Макаревича за посты без плашки иноагента Таганский суд Москвы оштрафовал на 30 тыс. рублей Андрея Макаревича* за публикации в соцсетях без маркировки иноагента.

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