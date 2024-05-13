Washington Times Оригинал

Тулси Габбард: элита Демократической партии возомнила себя Богом

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Бывшая конгрессвумен-демократ Тулси Габбард в общении с The Washington Times раскритиковала администрацию Байдена за использование инструментов американского правительства для нападок на разных людей, особенно христиан. Она также отметила, что многие из высокопоставленных лиц Демократической партии возомнили себя Богом и начали решать, как остальным американцам нужно жить.
Тулси Габбард: элита Демократической партии возомнила себя Богом
AP
Экс-конгрессвумен Тулси Габбард в общении с The Washington Times раскритиковала своих бывших однопартийцев, заявив, что элита Демократической партии поставили себя на место Бога и стремится убрать его из американской общественной жизни.

«Многие из тех, кто занимает высокие руководящие посты в Демократической партии — признают они это или нет, осознают они это или нет, — мнят себя Богом. Они назначают себя авторитетом. Они считают себя теми, кто решает, как нам жить, что нам разрешено говорить, кого нам разрешено слушать и как нам получать информацию. Совсем недавно они решили, что вещи, являющиеся объективной правдой, такие как биологические различия между мужчинами и женщинами, правдой на самом деле не являются», — заявила Габбард.

Она, в частности, подвергла критике администрацию Байдена «за использование инструментов правительства для нападок на разных людей, особенно на христиан».

«Свобода вероисповедания — это основополагающий принцип нашей страны, — заявила Габбард. — Важно, чтобы избиратели знали и понимали, что здесь происходит и какой опасный образ мыслей лежит в основе этого».
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источник
Washington Times США Северная Америка
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