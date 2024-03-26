Габбард: правда о биолабораториях на Украине приравнивается в США к госизмене

Вашингтонская элита «ни во что не ставит конституцию» и готова «подвергнуть цензуре, внести в чёрный список и опорочить» любого несогласного. Об этом заявляет бывшая конгрессвумен Тулси Габбард в интервью Tucker Carlson Network. Габбард вспоминает, как её саму голословно обвинили в измене Америке за то, что в 2022 году она выразила беспокойство по поводу украинских биолабораторий, финансируемых Пентагоном.

ТУЛСИ ГАББАРД, бывший конгрессмен США: Последние пять лет для меня становилось всё более и более очевидно, что многие, особенно в Демократической партии, конкретно в Вашингтоне, ни во что не ставят конституцию.



Знаете, я считаю, что последние пять лет сыграли ключевую роль. Ведь если посмотреть, например, на то, что случилось во время COVID, как на отправную точку… На федеральном уровне и на уровне штатов и округов, во многих местах эти люди, получив немного власти, воспользовались ситуацией и продолжали злоупотреблять полномочиями, так что доходило до абсурда.



Это же абсурд, когда они говорят: «Ради безопасности общества все должны сидеть по домам, вам нельзя ходить в церковь, нельзя даже проводить богослужения на открытом воздухе, например, на Гавайях на пляже. Но если вы устраиваете шествие Black Lives Matter, это превыше соображений здоровья и безопасности общества, о которых мы говорили. Так что это нормально».



Политически мотивированные решения, которые принимались в разгар «величайшей эпидемии нашего времени», как это называли, по-моему, раскрыли многим глаза на то, что всё это было только ради власти, на то, как мало значения эти люди придавали таким вещам, как свобода, гражданские права и наша возможность делать собственный выбор.



Да.



ТУЛСИ ГАББАРД: А при администрации Байдена и Харрис ситуация стала только усугубляться. Я говорю о том, как они подрывали законность — и продолжают подрывать по сей день. О том, с какой готовностью они прямо или косвенно подвергали цензуре, вносили в чёрные списки и очерняли простых американцев по всей стране. Если так вышло, что ты им возражаешь — по поводу COVID или по поводу других вещей… По-моему, причиной того, что Митт Ромни назвал меня «лживой государственной изменницей», стали мои слова о том, что на Украине есть биолаборатории, финансируемые США, Министерством обороны США, и надо позаботиться об их безопасности, потому что идут боевые действия. И чего уж точно не нужно ни нам, ни миру, так это утечка из этих биолабораторий, которая могла бы представлять угрозу для людей. Это было воспринято…



Должен отметить, что это не были ваши догадки…



ТУЛСИ ГАББАРД: Нет.



В любом случае это было подтверждено публично: заместитель госсекретаря Виктория Нуланд добровольно рассказала об этом в сенате, перед камерами, отвечая на вопрос сенатора от Флориды Марко Рубио, действующего сенатора-республиканца.



ТУЛСИ ГАББАРД: Да. И об этом было написано на сайте Министерства обороны. Там говорилось о давней истории финансирования этих лабораторий, не только на Украине, но и во многих других странах по всему миру.



Конечно! Потому что там не действуют законы США! Поэтому они могут… И это явно исследования в области биологического оружия. Но об этом вы, кажется, и не говорили. Вы, по сути, просто повторили то, что высказала заместитель госсекретаря в сенате!

ТУЛСИ ГАББАРД: Да.



И после этого существо вроде Митта Ромни объявило вас изменницей родины.



ТУЛСИ ГАББАРД: Да.



Что вы о нём думаете? Что происходит, почему он так привержен лжи, что готов уничтожить вашу репутацию?



ТУЛСИ ГАББАРД: Он часть неоконсервативного и неолиберального истеблишмента в Вашингтоне, который представляет непосредственную угрозу нашей республике, нашей демократии, нашей свободе и из-за которого я решила уйти из Демократической партии. Видя этих людей… И да, я понимаю, что он республиканец, но он занял ту же позицию, что и Хиллари Клинтон и многие другие демократы, которым нет дела до нашей страны.



К этому всё сводится. Им нет дела до нашей страны. Я потребовала от Митта Ромни ответа, я направила ему юридическое письмо, в котором потребовала ответа касательно его обвинений — по той самой причине, которую мы с вами обсуждали. Ведь я действующий офицер армии США, а то, в чём он как сенатор США меня обвиняет, это преступление, которое карается смертью. И если вы высказываете такие обвинения, как высказал он в соцсети, которая тогда называлась Twitter, вам лучше их чем-то подкрепить!



Дата публикации 26 марта 2024 года.



