NYT: «неприятная реальность» — тёплая встреча Путина и Си огорчила Запад

Западные лидеры, которые ищут признаки разлада в отношениях между Москвой и Пекином, скорее всего, оказались сильно разочарованы после встречи Путина и Си Цзиньпина на этой неделе, утверждает The New York Times. Встреча показала незыблемость поддержки России Китаем и подчеркнула, что все усилия Европы и США, направленные на создание раскола между Москвой и Пекином, оказались напрасны.

Через несколько дней после возвращения из поездки по Европе, где ему читали лекции о необходимости сдерживать Россию, лидер Китая Си Цзиньпин использовал встречу с Владимиром Путиным, чтобы донести до Запада «неприятную реальность»: его поддержка Путина остаётся непоколебимой, пишет The New York Times.

Как отмечает издание, западные лидеры, ищущие признаки значимых расхождений между Си и Путиным, особенно по вопросу конфликта на Украине, «скорее всего, будут разочарованы». Ни риск отторжения Европы, ни угроза американских санкций не могут повлиять на отношения Москвы и Пекина, а их переговоры на этой неделе стали «демонстрацией солидарности» двух лидеров, «бросающих вызов Западу».

По мнению аналитиков, Си уже давно оценил потенциальные западные санкции как «приемлемую цену за стратегическое партнёрство с Россией». И чем больше Вашингтон паникует и пытается дать отпор, устанавливая очередные запреты, тем больше китайский лидер чувствует обоснованность своего выбора, утверждает NYT.