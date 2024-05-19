NYT: «неприятная реальность» — тёплая встреча Путина и Си огорчила Запад

18:07
Объём специализированной медпомощи в Москве увеличили в 1,5 раза в 2024 году
Объём целевых программ, направленных на повышение качества и продолжительности жизни москвичей, увеличили более чем в полтора раза в 2024 году, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
18:07
Рахимова прошла во второй круг турнира WTA в Рабате на отказе Таунсенд
Российская теннисистка Камилла Рахимова вышла во второй круг турнира WTA в Рабате (Марокко).
18:06
Два человека погибли при обстреле со стороны ВСУ Александровки в ДНР
Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в результате обстрела украинскими войсками посёлка Александровка погибли два человека — мужчина и женщина.
18:02
В Москве запустили сервис проверки статуса участков земли в рамках КРТ
На инвестиционном портале Москвы запустили сервис проверки статуса участков земли в рамках комплексного развития территорий (КРТ), заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
17:59
Ферстаппен выиграл Гран-при Эмилия-Романьи «Формулы-1»
Нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Эмилия-Романьи «Формулы-1».
17:57
МВД Словакии проверяет версию о том, что стрелявший в Фицо действовал не один
Следователи в Словакии проверяют версию о том, что совершивший покушение на премьера страны Роберта Фицо действовал не один.
17:56
Участниками весеннего велофестиваля в Москве стали рекордные 65 тысяч человек
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что более 65 тыс. человек приняли участие в Московском весеннем велофестивале, что стало рекордом.
17:43
ЦСКА выиграл чемпионат России по гандболу
Московский ЦСКА стал чемпионом России по гандболу.
17:41
СМИ: в Демократической Республике Конго ликвидировали лидера заговорщиков
В Демократической Республике Конго (ДРК) ликвидировали лидера заговорщиков, которые предприняли попытку госпереворота 19 мая.
17:39
Беспилотник ВСУ влетел в окно квартиры в Белгороде, ранена 11-летняя девочка
Беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины влетел в окно одной из квартир многоквартирного дома в Белгороде. В результате взрыва пострадала 11-летняя девочка.
17:31
Спасатели достигли района, где потерпел аварию вертолёт Раиси
Спасатели добрались до района, где совершил жёсткую посадку вертолёт президента Ирана Ибрагима Раиси.
17:30
Джикия заявил о желании поиграть в Европе
Капитан «Спартака» Георгий Джикия заявил, что у него есть желание поиграть в Европе.
17:26
Агентство Mehr удалило информацию о том, что Раиси в порядке и едет в Тебриз
Иранское агентство Mehr удалило из публикации информацию о том, что президент Ирана Ибрагим Раиси в порядке и едет в составе автомобильного кортежа в Тебриз.
17:22
«Зеркало недели»: в Днепропетровске на Украине произошёл взрыв
В Днепропетровске на Украине прозвучал взрыв.
17:17
Глава МВД Ирана подтвердил данные об инциденте с вертолётом президента
Информация, согласно которой вертолёт президента Ирана Ибрагима Раиси совершил жёсткую посадку, соответствует действительности. Эти данные подтвердил глава Министерства внутренних дел исламской республики Ахмад Вахиди.
17:14
Амарал: «Спартак» уделял внимание российским тренерам, но дело не в паспорте, а в качестве
Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал высказался о выборе нового тренера для московской команды.
17:14
Суд получил жалобу на продление ареста фигурантам дела о теракте в «Крокусе»
В Басманный суд Москвы поступила апелляционная жалоба на постановление о продлении на три месяца срока ареста фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле».
17:12
Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Краснодарском крае
Авария с участием кроссовера и грузовика произошла в Тихорецком районе Краснодарского края. В результате ДТП погибли три человека.
17:11
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В Одесской, Николаевской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявлена воздушная тревога.
17:02
Два вертолёта президентского кортежа добрались до места назначения в Иране
Вертолёты, следовавшие в колонне с попавшим в аварию воздушным судном с президентом Ирана Ибрагимом Раиси на борту, благополучно добрались до места назначения.
16:59
Джикия: мне 30 лет, всё только начинается
Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался об уходе из московского клуба после победы над «Рубином» в 29-м туре РПЛ.
16:56
Mehr: Раиси в порядке, едет на автомобиле в составе кортежа в Тебриз
Президент Ирана Ибрагим Раиси в порядке, он едет на автомобиле в составе кортежа в Тебриз.
16:52
В Донецке открыли мемориальную доску в память о погибших военных следователях
В военном следственном управлении СК России по Объединённой группировке войск в Донецке открыли мемориальную доску в память о сотрудниках, погибших при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщили в ведомстве.
16:48
Средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью
Дежурные средства российской противовоздушной обороны сбили четыре беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины в небе над Белгородской областью.
16:45
Вертолёт Раиси совершил жёсткую посадку на северо-западе Ирана
Вертолёт президента Ирана Ибрагима Раиси совершил жёсткую посадку на северо-западе страны.
16:45
Рахимов — о поражении от «Спартака»: игра не соответствовала результату
Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о поражении от «Спартака» в матче 26-го тура РПЛ.
16:45
На МЦК возобновили движение поездов, следующих против часовой стрелки
Движение поездов на Московском центральном кольце (МЦК), следующих против часовой стрелки, возобновили.
16:44
Президент Грузии предложила в кратчайшие сроки отменить закон об иноагентах
Закон об иностранных агентах является неконституционным, заложенные в нём принципы — неприемлемыми. Он должен быть отменён в кратчайшие сроки. Такую точку зрения высказала президент Грузии Саломе Зурабишвили.
16:31
Tasnim: экипаж потерпевшего крушение вертолёта с президентом Раиси вышел на связь
Экипаж потерпевшего крушение вертолёта, в котором находится президент Ирана Ибрагим Раиси, вышел на связь.
16:30
Вместе с Раиси в попавшем в аварию вертолёте находился глава МИД Ирана
Глава Министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян находился на борту попавшего в аварию вертолёта вместе с президентом исламской республики Ибрагимом Раиси.
16:29
Блиев был дисквалифицирован за запрещённый приём на ЧМ по дзюдо
Российский дзюдоист Аюб Блиев был дисквалифицирован в полуфинале чемпионата мира.
16:25
Приостановлено движение поездов на МЦК
Движение поездов на Московском центральном кольце (МЦК) приостановлено по техническим причинам.
16:19
Спасатели приступили к поискам потерпевшего аварию вертолёта с президентом Ирана
Масштабную операцию по поиску потерпевшего аварию на северо-западе Ирана вертолёта, на борту которого находился президент исламской республики Ибрагим Раиси, начали спасательные силы Красного Полумесяца.
16:15
На северо-западе Ирана разбился вертолёт, перевозивший президента Раиси
Вертолёт с иранским лидером Ибрагимом Раиси потерпел аварию на северо-западе страны.
16:12
«Спартак» обыграл «Рубин» в последнем домашнем матче Джикии
«Спартак» одержал победу над «Рубином» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
16:11
Нигер и США договорились завершить вывод американских войск до 15 сентября
Власти Нигера и Соединённых Штатов договорились завершить вывод войск США из африканской страны не позднее 15 сентября.
16:08
Самолёт «Уральских авиалиний» наехал на ногу работнику аэропорта в Екатеринбурге
Самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии» наехал на техника в аэропорту в Екатеринбурге.
16:03
Потапова не смогла пробиться во второй круг турнира WTA в Страсбурге
Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла выйти во второй круг турнира WTA в Страсбурге.
15:59
Джикия ушёл на замену в матче с «Рубином» под громкие аплодисменты
Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия был заменён во втором тайме матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином».
15:54
В Тюмени сотрудник МЧС умер при выполнении упражнения на спортивном фестивале
Организаторы спортивного фестиваля «Тюмень сильная» заявили, что один из участников мероприятия, являвшийся сотрудником МЧС, умер после выполнения упражнения из-за внезапной остановки сердца.
15:52
В результате израильского авиаудара погиб один из командиров ХАМАС
Израильская армия нанесла авиаудар по сектору Газа, в результате которого погиб один из командиров движения ХАМАС Азми Абу Дакка.
15:45
Фанаты «Динамо» скандировали: «Зенит» — позор российского футбола»
Болельщики московского «Динамо» скандировали кричалку про «Зенит» во время матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов».
15:39
Рогов: заявления МАГАТЭ по атакам на ЗАЭС — попытка обелить Киев
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что заявления МАГАТЭ по атакам на ЗАЭС — это попытка обелить киевский режим.
15:33
Джикия практически подписал контракт с одним из московских клубов
Вадим Шпинёв, представляющий интересы защитника «Спартака» Георгия Джикии, прокомментировал будущее игрока после его ухода из клуба.
15:32
Захарова: Франция ищет «новую Новую Каледонию» в Закавказье
Французские власти стремятся найти место под «новую Новую Каледонию», выбирая между Грузией и Арменией.
15:25
Новые взрывы прогремели в Харькове
Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов заявил, что новые взрывы произошли в Харькове.
15:21
Ротенберг — о возможном уходе Морено в ЦСКА: повторения истории с Федотовым не будет
Президент «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал информацию о возможном уходе главного тренера команды Роберта Морено в ЦСКА.
15:20
Пожар в жилом доме Красноярска локализован на площади 500 квадратных метров
Пожар произошёл в жилом доме на улице Паровозной в Красноярске.
15:13
Средства ПВО сбили украинский БПЛА над Белгородской областью
Силы ПВО ВС России сбили украинский БПЛА самолётного типа над Белгородской областью.
15:10
Ковалёв признался, что волновался в день боя с Сафаром
Россиянин Сергей Ковалёв прокомментировал своё поражение от шведа Робина Сафара в рамках боксёрского вечера Ring of Fire в Эр-Рияде.