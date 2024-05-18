Уважение национального суверенитета и интересов развития — Global Times раскрыл «секрет» отношений Китая и России

За прошедшие 75 лет со дня установления дипломатических отношений Китая и России страны добились значительного прогресса и стали представлять собой новую модель взаимоотношений крупных держав, пишет Global Times. При этом «секретом» отношений Пекина и Москвы издание называет уважение национального суверенитета, безопасности и интересов развития друг друга.

Отношения между Китаем и Россией являются уникальными в истории современных международных отношений, пишет Global Times. Как отмечает издание, эти страны не являются военно-политическими союзниками, а скорее представляют новую модель взаимоотношений крупных держав, характеризующуюся неприсоединением, отказом от конфронтации и отсутствием ориентации на какую-либо третью страну.

«Секретом» того, почему их отношения стали образцом для развития партнёрских отношений между крупными державами, издание называет тот факт, что Пекин и Москва уважают национальный суверенитет, безопасность и интересы развития друг друга, а также выбранный ими самими путь развития.

При этом тесное сотрудничество не только соответствует фундаментальным интересам обеих стран, но и является «движущей силой стабильности на международной арене». Global Times указывает на то, что Пекин и Москва в течение 75 лет со дня установления дипломатических отношений развивают торговые и культурные связи, а в последнее время также совместно действуют в рамках целого ряда международных объединений, в том числе в рамках БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества.

Более того, в то время, как некоторые страны используют «национальную безопасность» в качестве предлога для того, чтобы посеять раскол в мире, Китай и Россия, являясь постоянными членами Совета Безопасности ООН, разделяют схожие взгляды на безопасность и поддерживают эффективную стратегическую коммуникацию. Обе страны выступают против насаждения менталитета холодной войны, разделения мира на основе идеологии и политических систем, а также конфронтационной политики и вмешательства во внутренние дела других государств.