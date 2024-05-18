Гринвальд: герой американских правых Орбан предпочёл Китай Западу

Венгрия стремится ко всестороннему развитию отношений с Китаем и недавнее соглашение между двумя странами тому подтверждение, отмечает Гленн Гринвальд в новом выпуске System Update. Влияние Пекина растёт не только потому, что сотрудничество с ним выгодно, но и потому, что США погрязли в военных авантюрах, полагает журналист.

По всему миру мы наблюдаем очень интересную геополитическую тенденцию, по меньшей мере в последние несколько лет. Всё больше и больше стран стремятся к финансовому партнёрству и геополитическому сотрудничеству с Китаем. Всё больше и больше стран желают присоединиться к альтернативному блоку под названием БРИКС, в котором Китай, конечно же, самая сильная и самая важная страна наряду с Индией, Бразилией, Россией и ЮАР. Всё больше и больше государств заявляют о своём желании вступить в альянс БРИКС.



В число стран, стремящихся к укреплению связей и сотрудничества с Китаем, входит и Венгрия. Почему это так примечательно? Потому что венгерский премьер-министр Виктор Орбан стал героем американских правых, во всяком случае правых популистов в США и на Западе в целом. Он стал любимцем правых популистов. Однако он продолжает отдаляться от Запада и переключается на партнёрство с Китаем, стратегические проекты, всестороннее развитие отношений с Китаем.



Премьер-министр Орбан говорит о Китае как о важнейшем, центральном, жизненно необходимом факторе для процветания Венгрии в будущем. Учитывая, что американские правые в массе своей рассматривают Китай как величайшее мировое зло, хотя Китай и не вёл войн с 1979 года, — да и тогда это была война по поводу пограничного спора с Вьетнамом и длилась она всего месяц… А США с 1979 года, конечно же, успели поучаствовать в десятках войн и потратить на них триллионы долларов. Это одна из причин того, что так много стран стремятся к развитию стратегического сотрудничества с Китаем. Наряду с финансовыми выгодами, которые оно приносит.



Вот что писало агентство Associated Press ранее на этой неделе, 9 мая. Цитирую: «Венгрия и Китай подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве во время визита председателя КНР Си».



Цитирую: «Во время пресс-брифинга после переговоров Виктор Орбан высоко оценил «давнюю, неизменную дружбу», связывающую Венгрию и Китай с 2010 года, когда он вступил в должность, и пообещал, что Венгрия продолжит принимать китайские инвестиции в дальнейшем. Пекин инвестировал в Венгрию миллиарды и рассматривает эту страну ЕС как важный плацдарм внутри торгового блока из 27 государств.



В Венгрии также расположены несколько китайских заводов по производству аккумуляторов для электромобилей — страна надеется стать мировым центром производства литий-ионных батарей. Также в рамках инициативы Си «Один пояс — один путь» Венгрия участвует в железнодорожном проекте, соединяющем страну с подконтрольным Китаю Пирейским портом в Греции, откуда китайские товары идут в Центральную и Восточную Европу».



Цитирую: «Вспоминая, как выглядела мировая экономика и торговля 20 лет назад, мы видим, что сегодня мы живём в совсем других условиях, — заявил Орбан. — Тогда мы жили в однополярном мире, а теперь мы живём в многополярном миропорядке, и один из столпов этого миропорядка — Китай».



«Он добавил, что Венгрия будет стремиться распространить экономическое сотрудничество с Китаем на сферу ядерной энергетики. В данный момент Венгрия работает с Россией над созданием нового реактора для своей АЭС «Пакш» — ожидается, что он будет введён в эксплуатацию до конца десятилетия».



Итак, они не просто подписали торговое соглашение. Это продолжается много лет. Венгрия рассматривает Китай как центральный и важнейший фактор для своего будущего процветания, роста и геостратегической безопасности.



Дата выхода в эфир 15 мая 2024 года.