Sky News: Фицо пытались убить за его пророссийские взгляды

19:41
Выплаты к юбилею свадьбы получили 28 тысяч семей Подмосковья
В Московской области более 28 тыс. семей получили выплаты к 50-летию свадьбы.
19:41
Онкоскрининг в Подмосковье с начала года сделали более 26 тысяч жителей
В Министерстве здравоохранения Московской области рассказали о более 26 тыс. жителях региона, которые прошли онкоскрининг с начала 2024 года.
19:41
В Москве расширили программу поддержки предприятий-инноваторов
В правительстве Москвы заявили о расширении программы поддержки предприятий-инноваторов.
19:41
В метро Москвы открыли выставку о деятелях культуры
Выставка, посвящённая деятелям культуры и искусства, открылась в столичном метрополитене, заявил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
19:41
Помощью при переезде по программе реновации в Москве воспользовались 5 тысяч семей
В Департаменте градостроительной политики Москвы рассказали о 4,9 тыс. столичных семей, воспользовавшихся с начала 2024 года бесплатной помощью при переезде в рамках программы реновации.
19:40
Актриса Уколова рассказала о сериале «Дядя Лёша»
Актриса Анна Уколова рассказала подробности о сериале «Дядя Лёша», в котором она сыграла вместе с Тимофеем Трибунцевым и Сергеем Лавыгиным.
19:40
Ольга Будина рассказала о начале своей карьеры в кино
Актриса Ольга Будина рассказала, как началась её карьера в кино.
19:40
Россияне стали чаще интересоваться железнодорожными путешествиями на Дальний Восток
У российских туристов вырос интерес к железнодорожным путешествиям на Дальний Восток и Урал.
19:40
Большинство россиян хотели бы перейти на удалёнку на лето
Согласно новому исследованию, большинство россиян хотели бы перейти на дистанционный формат работы на лето.
19:40
Специалист Желябина посоветовала готовиться к беседе с работодателем
Начальник отдела организации трудоустройства специализированного центра занятости «Моя карьера» Екатерина Желябина рекомендовала готовиться к беседе с работодателем.
19:40
Юрист Южалин рассказал об особенностях оформления отпуска за свой счёт
Руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин рассказал, какие существуют особенности оформления отпуска за свой счёт.
19:39
Ректор Баулин высказался о перспективах ИИ в высшем образовании
Ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета Олег Баулин рассказал о перспективах искусственного интеллекта в высшем образовании.
19:39
Специалист Грива рассказал об интересе индийских студентов к российским вузам
Научный руководитель программы «Российско-индийское бизнес-партнёрство» в ВШЭ, кандидат психологических наук Евгений Грива рассказал об интересе индийских студентов к российским вузам.
19:39
Специалист Питилим рассказал о действиях при зависании смартфона
Руководитель службы технической поддержки aif.ru Игорь Питилим рассказал, что делать при зависании смартфона. Он отметил, что в большинстве случаев поможет принудительная перезагрузка — нажатие определённой комбинации кнопок.
19:39
Адвокат Постанюк рассказал о льготах по возрасту при оформлении наследства
Адвокат Владимир Постанюк рассказал о льготах и скидках по возрасту при оформлении наследства.
19:39
Прожиточный минимум в России вырастет до 17 733 рублей в 2025 году
Прожиточный минимум в России вырастет в 2025 году до 17 733 на душу населения, говорится в проекте постановления Минтруда.
19:37
Семь человек пострадали при обстреле ВСУ города Каменка-Днепровская
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о семи пострадавших в результате обстрела города Каменка-Днепровская со стороны ВСУ.
19:35
Ревматолог Пузакова рассказала о причинах боли в пояснице из-за погоды
Врач-ревматолог «СМ-Клиника» Алина Пузакова рассказала о причинах боли в суставах на фоне изменения погоды.
19:35
Врач Руднев перечислил неочевидные симптомы аппендицита
Врач-хирург, врач-флеболог «СМ-Клиника» Александр Руднев рассказал о неочевидных симптомах аппендицита.
19:35
Большинство россиян спят по 7 — 9 часов в сутки
Согласно новому исследованию, 59% россиян спят по семь — девять часов в сутки, ещё 36% закладывают на сон от четырёх до шести часов.
19:34
Магомедов: вижу Махачева фаворитом в поединке с Порье
Российский боец Абусупьян Магомедов высказал мнение, что чемпион организации в лёгком весе Ислам Махачев победит американца Дастина Порье на номерном турнире UFC 302.
19:34
Диетолог Джутова назвала мифом дороговизну правильного питания
Врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Марьяна Джутова заявила, что дороговизна правильного питания — это миф.
19:34
Невролог Демьяновская рассказала о вреде духоты для здоровья
Эксперт лаборатории «Гемотест», врач-невролог Екатерина Демьяновская заявила, что духота может быть вредна для здоровья.
19:33
Экс-футболист Гранат: «Спартак» не заслуживал места в финале Кубка России
Бывший защитник московского «Динамо» и сборной России Владимир Гранат поделился мнением о поражении московского «Спартака» от калининградской «Балтики» в финале Пути регионов Кубка России
19:32
Украина вышла из ряда соглашений СНГ
Украина вышла из нескольких соглашений СНГ, соответствующие указы подписал президент страны Владимир Зеленский.
19:29
В Подмосковье отремонтировали 140 километров дорог с начала года
В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области заявили о том, что с начала 2024 года в регионе отремонтировали почти 140 км дорожного покрытия.
19:26
Колосков не считает, что с уходом Слуцкого РПЛ потеряла хорошего специалиста
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о тренере Леониде Слуцком, под руководством которого «Шанхай Шэньхуа» не потерпел ни одного поражения.
19:26
У премьера Словакии Фицо кровоизлияние в брюшной полости после покушения
У премьер-министра Словакии Роберта Фицо кровоизлияние в брюшной полости после покушения.
19:23
Фигуристка Валиева выступит в шоу Навки с согласия WADA
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала, что представители фигуристки Камилы Валиевой получили положительный ответ от Всемирного антидопингового агентства (WADA) касательно её участия в шоу.
19:20
Путин подписал закон о запрете иноагентам участвовать в выборах всех уровней
Президент России Владимир Путин подставил подпись под законом о запрете иностранным агентам избираться на выборах любых уровней.
19:18
Гашек заявил, что никто не скучает по России на чемпионате мира по хоккею
Олимпийский чемпион по хоккею Доминик Гашек высказался об отсутствии России на чемпионате мира в Чехии.
19:16
В матче «Химик» — «Машук-КМВ» забили один из самых быстрых голов в истории футбола
В матче Второй лиги А (Группа Серебро, второй этап) между «Химиком» и «Машук-КМВ» игрок гостей оформил один из самых быстрых голов в истории футбола.
19:15
Путин поручил Белоусову максимально открыть Минобороны
Президент России Владимир Путин поручил новому главе Минобороны Андрею Белоусову максимально открыть ведомство.
19:11
Плющев — об отстранении Ничушкина: думаю, он не сможет вернуться на прежний уровень
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о ситуации касательно нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина.
19:06
Путин назвал премьера Словакии Фицо мужественным и сильным духом
Президент России Владимир Путин направил телеграмму своей коллеге из Словакии Зузане Чапутовой в связи с покушением на жизнь словацкого премьера Роберта Фицо.
19:06
Медведев заявил, что его тело не позволяет ему тренировать подачу
Четвёртая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, почему в последнее время испытывает проблемы с подачей.
19:05
Форманчук: покушение на Фицо — месть за самостоятельную политику Словакии
Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо является местью за самостоятельную и независимую внешнюю политику республики.
19:05
Гончаренко заявила, что многие дети, занимающиеся фигурным катанием, «рыдают на льду по любому поводу»
Заслуженный тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко высказала мнение касательно занятий детей в спорте.
19:03
Сийярто назвал шокирующим покушение на премьера Словакии Фицо
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в разговоре с RT назвал шокирующим и ошеломляющим покушение на премьера Словакии Роберта Фицо.
19:00
Гончаренко: работа Пановой прекрасна высочайшим уровнем, её программы — это произведения искусства
Заслуженный тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко рассказала, чем ей нравится работа Светланы Пановой.
18:58
The Times: находящийся в тюрьме чиновник принял участие в заседании совета ФИФА
Глава Малийской федерации футбола Мамату Туре принял участие в заседании совета Международной федерации футбола (ФИФА) по видеосвязи, хотя в настоящий момент должен находиться в тюрьме.
18:50
ТАСС: Генсек ООН резко осуждает нападение на премьера Словакии Фицо
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш резко осуждает покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которое было совершено 15 мая в Гандлове.
18:49
Такер Карлсон назвал Путина более впечатляющим в сравнении с Байденом
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что президент России Владимир Путин произвёл на него сильное впечатление.
18:48
Шугаев заявил, что остаётся на посту директора ФСВТС
Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявил, что остаётся на посту.
18:47
Президент «Урала» Иванов выступил за отмену переходных матчей в чемпионате России
Глава екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о стыковых матчах за право сохранения прописки в Российской премьер-лиге (РПЛ).
18:41
Зиньковский: не могу сказать, что у Абаскаля был любимчиком
Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский высказался об отношении к нему со стороны бывшего главного тренера команды Гильермо Абаскаля.
18:41
Мостовой: Головин вернётся в Россию без титулов и больше никогда не станет чемпионом РПЛ
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил игру полузащитника «Монако» Александра Головина.
18:37
Министры обороны России и Белоруссии провели переговоры по телефону
Министры обороны России и Белоруссии Андрей Белоусов и Виктор Хренин 15 мая провели переговоры по телефону.
18:36
Ла Лига назвала претендентов на звание лучшего футболиста сезона
Испанская Ла Лига опубликовала список из десяти футболистов, которые поборются за звание лучшего игрока сезона-2023/24.
18:33
Депутат Затулин заявил, что не верит в случайность покушения на Фицо
Депутат Госдумы Константин Затулин прокомментировал покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.