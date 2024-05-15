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Sky News: Фицо пытались убить за его пророссийские взгляды

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Военный аналитик Sky News профессор Майкл Кларк предположил, что покушение на премьер-министра Словакии могло быть связано с его пророссийской позицией и нежеланием идти на поводу у ЕС. Он обратил внимание, что политик упорно отказывался поддерживать санкции против Москвы и выступал против военной помощи Киеву.
Sky News: Фицо пытались убить за его пророссийские взгляды
AP
Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо могло быть связано с его позицией по Украине и другими расхождениями с курсом Евросоюза. Такое мнение высказал военный аналитик Sky News профессор Майкл Кларк.
 
«С годами он (Фицо. — ИноТВ) стал очень пророссийским. Остаётся только догадываться почему и каким образом. Возможно, дело в его личных убеждениях. Как и Виктор Орбан в Венгрии, он упрямо выступал против санкций ЕС и общих закупок (оружия. — ИноТВ)», — отметил эксперт британского телеканала.
 
«Они (Братислава и Будапешт. — ИноТВ) не поддержали помощь Украине или проявление какого-либо сострадания Киеву. И они продолжают говорить: «Мы хотим, чтобы война закончилась». Под этим они подразумевают, что они хотят, чтобы Россия добилась успеха и война закончилась, если Украина просто сдастся и уступит территорию», — предположил Кларк.
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источник
Sky News Великобритания Европа
теги
Великобритания Венгрия Виктор Орбан вооруженный конфликт Европа преступление Роберт Фицо Россия санкции Словакия Украина
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