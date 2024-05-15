Politico: покушение на Фицо вызвало шок среди европейских политиков

19:41 Выплаты к юбилею свадьбы получили 28 тысяч семей Подмосковья В Московской области более 28 тыс. семей получили выплаты к 50-летию свадьбы.

19:41 Онкоскрининг в Подмосковье с начала года сделали более 26 тысяч жителей В Министерстве здравоохранения Московской области рассказали о более 26 тыс. жителях региона, которые прошли онкоскрининг с начала 2024 года.

19:41 В Москве расширили программу поддержки предприятий-инноваторов В правительстве Москвы заявили о расширении программы поддержки предприятий-инноваторов.

19:41 В метро Москвы открыли выставку о деятелях культуры Выставка, посвящённая деятелям культуры и искусства, открылась в столичном метрополитене, заявил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

19:41 Помощью при переезде по программе реновации в Москве воспользовались 5 тысяч семей В Департаменте градостроительной политики Москвы рассказали о 4,9 тыс. столичных семей, воспользовавшихся с начала 2024 года бесплатной помощью при переезде в рамках программы реновации.

19:40 Актриса Уколова рассказала о сериале «Дядя Лёша» Актриса Анна Уколова рассказала подробности о сериале «Дядя Лёша», в котором она сыграла вместе с Тимофеем Трибунцевым и Сергеем Лавыгиным.

19:40 Ольга Будина рассказала о начале своей карьеры в кино Актриса Ольга Будина рассказала, как началась её карьера в кино.

19:40 Россияне стали чаще интересоваться железнодорожными путешествиями на Дальний Восток У российских туристов вырос интерес к железнодорожным путешествиям на Дальний Восток и Урал.

19:40 Большинство россиян хотели бы перейти на удалёнку на лето Согласно новому исследованию, большинство россиян хотели бы перейти на дистанционный формат работы на лето.

19:40 Специалист Желябина посоветовала готовиться к беседе с работодателем Начальник отдела организации трудоустройства специализированного центра занятости «Моя карьера» Екатерина Желябина рекомендовала готовиться к беседе с работодателем.

19:40 Юрист Южалин рассказал об особенностях оформления отпуска за свой счёт Руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин рассказал, какие существуют особенности оформления отпуска за свой счёт.

19:39 Ректор Баулин высказался о перспективах ИИ в высшем образовании Ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета Олег Баулин рассказал о перспективах искусственного интеллекта в высшем образовании.

19:39 Специалист Грива рассказал об интересе индийских студентов к российским вузам Научный руководитель программы «Российско-индийское бизнес-партнёрство» в ВШЭ, кандидат психологических наук Евгений Грива рассказал об интересе индийских студентов к российским вузам.

19:39 Специалист Питилим рассказал о действиях при зависании смартфона Руководитель службы технической поддержки aif.ru Игорь Питилим рассказал, что делать при зависании смартфона. Он отметил, что в большинстве случаев поможет принудительная перезагрузка — нажатие определённой комбинации кнопок.

19:39 Адвокат Постанюк рассказал о льготах по возрасту при оформлении наследства Адвокат Владимир Постанюк рассказал о льготах и скидках по возрасту при оформлении наследства.

19:39 Прожиточный минимум в России вырастет до 17 733 рублей в 2025 году Прожиточный минимум в России вырастет в 2025 году до 17 733 на душу населения, говорится в проекте постановления Минтруда.

19:37 Семь человек пострадали при обстреле ВСУ города Каменка-Днепровская Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о семи пострадавших в результате обстрела города Каменка-Днепровская со стороны ВСУ.

19:35 Ревматолог Пузакова рассказала о причинах боли в пояснице из-за погоды Врач-ревматолог «СМ-Клиника» Алина Пузакова рассказала о причинах боли в суставах на фоне изменения погоды.

19:35 Врач Руднев перечислил неочевидные симптомы аппендицита Врач-хирург, врач-флеболог «СМ-Клиника» Александр Руднев рассказал о неочевидных симптомах аппендицита.

19:35 Большинство россиян спят по 7 — 9 часов в сутки Согласно новому исследованию, 59% россиян спят по семь — девять часов в сутки, ещё 36% закладывают на сон от четырёх до шести часов.

19:34 Магомедов: вижу Махачева фаворитом в поединке с Порье Российский боец Абусупьян Магомедов высказал мнение, что чемпион организации в лёгком весе Ислам Махачев победит американца Дастина Порье на номерном турнире UFC 302.

19:34 Диетолог Джутова назвала мифом дороговизну правильного питания Врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Марьяна Джутова заявила, что дороговизна правильного питания — это миф.

19:34 Невролог Демьяновская рассказала о вреде духоты для здоровья Эксперт лаборатории «Гемотест», врач-невролог Екатерина Демьяновская заявила, что духота может быть вредна для здоровья.

19:33 Экс-футболист Гранат: «Спартак» не заслуживал места в финале Кубка России Бывший защитник московского «Динамо» и сборной России Владимир Гранат поделился мнением о поражении московского «Спартака» от калининградской «Балтики» в финале Пути регионов Кубка России

19:32 Украина вышла из ряда соглашений СНГ Украина вышла из нескольких соглашений СНГ, соответствующие указы подписал президент страны Владимир Зеленский.

19:29 В Подмосковье отремонтировали 140 километров дорог с начала года В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области заявили о том, что с начала 2024 года в регионе отремонтировали почти 140 км дорожного покрытия.

19:26 Колосков не считает, что с уходом Слуцкого РПЛ потеряла хорошего специалиста Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о тренере Леониде Слуцком, под руководством которого «Шанхай Шэньхуа» не потерпел ни одного поражения.

19:26 У премьера Словакии Фицо кровоизлияние в брюшной полости после покушения У премьер-министра Словакии Роберта Фицо кровоизлияние в брюшной полости после покушения.

19:23 Фигуристка Валиева выступит в шоу Навки с согласия WADA Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала, что представители фигуристки Камилы Валиевой получили положительный ответ от Всемирного антидопингового агентства (WADA) касательно её участия в шоу.

19:20 Путин подписал закон о запрете иноагентам участвовать в выборах всех уровней Президент России Владимир Путин подставил подпись под законом о запрете иностранным агентам избираться на выборах любых уровней.

19:18 Гашек заявил, что никто не скучает по России на чемпионате мира по хоккею Олимпийский чемпион по хоккею Доминик Гашек высказался об отсутствии России на чемпионате мира в Чехии.

19:16 В матче «Химик» — «Машук-КМВ» забили один из самых быстрых голов в истории футбола В матче Второй лиги А (Группа Серебро, второй этап) между «Химиком» и «Машук-КМВ» игрок гостей оформил один из самых быстрых голов в истории футбола.

19:15 Путин поручил Белоусову максимально открыть Минобороны Президент России Владимир Путин поручил новому главе Минобороны Андрею Белоусову максимально открыть ведомство.

19:11 Плющев — об отстранении Ничушкина: думаю, он не сможет вернуться на прежний уровень Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о ситуации касательно нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина.

19:06 Путин назвал премьера Словакии Фицо мужественным и сильным духом Президент России Владимир Путин направил телеграмму своей коллеге из Словакии Зузане Чапутовой в связи с покушением на жизнь словацкого премьера Роберта Фицо.

19:06 Медведев заявил, что его тело не позволяет ему тренировать подачу Четвёртая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, почему в последнее время испытывает проблемы с подачей.

19:05 Форманчук: покушение на Фицо — месть за самостоятельную политику Словакии Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо является местью за самостоятельную и независимую внешнюю политику республики.

19:05 Гончаренко заявила, что многие дети, занимающиеся фигурным катанием, «рыдают на льду по любому поводу» Заслуженный тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко высказала мнение касательно занятий детей в спорте.

19:03 Сийярто назвал шокирующим покушение на премьера Словакии Фицо Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в разговоре с RT назвал шокирующим и ошеломляющим покушение на премьера Словакии Роберта Фицо.

19:00 Гончаренко: работа Пановой прекрасна высочайшим уровнем, её программы — это произведения искусства Заслуженный тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко рассказала, чем ей нравится работа Светланы Пановой.

18:58 The Times: находящийся в тюрьме чиновник принял участие в заседании совета ФИФА Глава Малийской федерации футбола Мамату Туре принял участие в заседании совета Международной федерации футбола (ФИФА) по видеосвязи, хотя в настоящий момент должен находиться в тюрьме.

18:50 ТАСС: Генсек ООН резко осуждает нападение на премьера Словакии Фицо Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш резко осуждает покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которое было совершено 15 мая в Гандлове.

18:49 Такер Карлсон назвал Путина более впечатляющим в сравнении с Байденом Американский журналист Такер Карлсон заявил, что президент России Владимир Путин произвёл на него сильное впечатление.

18:48 Шугаев заявил, что остаётся на посту директора ФСВТС Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявил, что остаётся на посту.

18:47 Президент «Урала» Иванов выступил за отмену переходных матчей в чемпионате России Глава екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о стыковых матчах за право сохранения прописки в Российской премьер-лиге (РПЛ).

18:41 Зиньковский: не могу сказать, что у Абаскаля был любимчиком Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский высказался об отношении к нему со стороны бывшего главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

18:41 Мостовой: Головин вернётся в Россию без титулов и больше никогда не станет чемпионом РПЛ Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил игру полузащитника «Монако» Александра Головина.

18:37 Министры обороны России и Белоруссии провели переговоры по телефону Министры обороны России и Белоруссии Андрей Белоусов и Виктор Хренин 15 мая провели переговоры по телефону.

18:36 Ла Лига назвала претендентов на звание лучшего футболиста сезона Испанская Ла Лига опубликовала список из десяти футболистов, которые поборются за звание лучшего игрока сезона-2023/24.