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Politico: покушение на Фицо вызвало шок среди европейских политиков

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Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было встречено волной осуждения со стороны словацких политиков, сообщает Politico. А европейские политики, как пишет издание, испытали шок и беспокойство в связи со случившимся.
Politico: покушение на Фицо вызвало шок среди европейских политиков
AP
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил ранения после заседания правительства в городе Гандлове, сообщает Politico. По словам очевидцев, неизвестный мужчина выстрелил в Фицо три или четыре раза, когда тот вышел из здания.

Раненого премьера спешно эвакуировала служба охраны. Стрелявшего задержала полиция.

Как напоминает издание, Фицо одержал победу на всеобщих выборах в сентябре прошлого года и столкнулся с широкой критикой за поляризацию политики в стране своими «пророссийскими комментариями» и стремлением расширить государственный контроль над СМИ.

Это нападение вызвало немедленную волну обеспокоенности и осуждения со стороны словацких политиков. Кроме того, после покушения на словацкого премьера европейские лидеры испытали шок и выразили беспокойство, а также высказали добрые пожелания Фицо, говорится в статье.

В частности, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: «Я решительно осуждаю гнусное нападение на премьер-министра Роберта Фицо. Таким актам насилия нет места в нашем обществе, и они подрывают демократию, наше самое ценное общее благо. Мои мысли с премьер-министром Фицо и его семьёй».
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источник
Politico США Северная Америка
теги
Европа Европейская комиссия Роберт Фицо Россия Словакия Урсула фон дер Ляйен
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