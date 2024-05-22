В чтение нотаций в адрес Германии превратилось протокольное мероприятие с вручением Джаннет Йеллен, министру финансов США, почётного докторского звания. N-TV сообщает, что выступление Йеллен застало минфин Германии и его главу Кристиана Линднера врасплох. Немецкий телеканал также удивился, что у Йеллен не нашлось ни одного доброго слова в адрес Берлина за все усилия против России.

На самом деле Джанет Йеллен прибыла во Франкфурт, чтобы получить степень почётного доктора, но речь министра финансов США застаёт врасплох чётким политическим посылом.

ДЖАНЕТ ЙЕЛЛЕН, министр финансов США: В этой аудитории промышленная политика Китая может показаться чем-то далёким, но если мы не отреагируем стратегически и сообща, выживание компаний как в наших странах, так и во всём мире может оказаться под угрозой.

США уже отреагировали и объявили специальные пошлины на китайскую продукцию. Например, за электромобили из Китая теперь нужно платить вместо 25 сочные 100%. Йеллен теперь призывает ЕС предпринять совместные действия против Китая. Это уже привело к успеху санкций против России, подчёркивает немецкий коллега Йеллен Кристиан Линднер.

КРИСТИАН ЛИНДНЕР, министр финансов ФРГ: США и Европа преуспели в том, чтобы помешать России получить доступ к значительной части её глобальных активов. Большей частью этого успеха мы обязаны вам, Джанет.

У Йеллен нет подобных комплиментов в адрес Линднера. Вместо этого — обращение к немецким банкам.

ДЖАНЕТ ЙЕЛЛЕН: Мы должны продолжать пресекать уклонение от антироссийских санкций, в том числе третьими лицами, в отношении чувствительных товаров из США и Европы.

Тема, о которой Йеллен снова будет говорить на этой неделе с Линднером, в частности, на встрече министров финансов стран «Большой семёрки» в Италии.

Дата выхода в эфир 22 мая 2024 года.