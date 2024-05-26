JF: западные политики живут в «царстве лжи» — но делать из людей дураков становится всё сложнее

Виктория Нуланд, Дэвид Кэмерон, Линдси Грэм и Эммануэль Макрон — многие западные политики с головой ушли в «царство лжи» и упорно тянут за собой простых людей, делая из них дураков. Такое мнение высказал экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью Judging Freedom. То, во что верят политические элиты, не имеет ничего общего с реальностью. Однако, как отмечает эксперт, кое-где всё же намечаются сдвиги.

ВИКТОРИЯ НУЛАНД, экс-заместитель госсекретаря США: Они (украинцы. — ИноТВ) должны быть в состоянии остановить эти российские атаки, которые идут с баз внутри России. Поэтому я думаю, что здесь также возникает вопрос: должны ли мы, США и наши союзники, оказывать им большую помощь в нанесении ударов по российским базам, чего мы до сих пор не хотели делать? Я считаю, что если атаки идут непосредственно из-за линии фронта со стороны России, то эти базы могут стать законными целями: независимо от того, запускаются с них ракеты или поставляются войска. Я думаю, что настало время для этого. Потому что Россия, очевидно, обострила эту войну, включая, как вы и сказали в начале, атаки на второй по величине город России* Харьков, который не находится на линии фронта, и попытки уничтожить его, даже не ступив на поле боя. Поэтому я думаю, что пришло время дать украинцам больше помощи в нанесении ударов по базам внутри России.

Макгрегор утверждает, что она всего лишь убеждённая идеалистка, которая даже не заслуживает того, чтобы слушать её или отвечать ей. Надеюсь, ему было не очень плохо, когда я показывал ему это видео…

РЭЙ МАКГОВЕРН, экс-аналитик ЦРУ: Послушайте, но ведь Нуланд у нас такая не одна. Есть ещё Кэмерон, министр иностранных дел Великобритании, во Франции есть Макрон, есть Линдси Грэм. Да у нас даже Майк Джонсон такой, прости господи, — спикер палаты представителей! Они все словно в бреду. Они… давайте скажем помягче: они не знают, что на самом деле происходит. Вот почему так важно иметь подобные форумы для обсуждения этих вещей.

Мы с Ларри сегодня утром были на другом форуме, который Институт Шиллера организовал вместе с Грэмом Фуллером, ещё одним «выпускником» ЦРУ. Там они объясняли, как обстоит положение дел на самом деле. И то, что происходит на самом деле, совершенно не совпадает с тем, во что верят американцы и во что верят наши элиты.

Скажу лишь ещё одну вещь. Около года назад в Бундестаге была депутат, она была за партию «Левые». Теперь она с Сарой Вагенкнехт, которая основала новую партию. И она сказала следующее: «Наша главная обязанность в этом царстве лжи — не дать им сделать нас глупыми». Так оно и происходит: это царство лжи делает из нас дураков.

И я осмелюсь сказать, что люди в конгрессе, включая Майка Джонсона из Луизианы, не очень хорошо осведомлены о положении дел. Он слушает таких людей, как Майкл Макфол, которые сами являются невменяемыми. Вот почему так важно доносить до людей правду.

Но мне кажется, есть признаки того, что ситуация понемногу улучшается. Взгляните на то, что происходит в Германии. Кто бы мог подумать, что пресс-секретарь Олафа Шольца скажет: «Да, если Нетаньяху приедет сюда, мы его арестуем»? И кто бы мог подумать, что эти храбрые студенты в наших университетских кампусах смогут повлиять на политику США настолько, что Байден скажет: «Ладно, хорошо, мы не будем отправлять (Израилю. — ИноТВ) эти 2000-фунтовые бомбы»?

Это не так много — но это уже что-то. Сдвиги происходят, и единственный способ сделать их мощными — это распространять правдивую информацию. Вот почему я очень рад быть частью вашей программы.

Дата выхода в эфир 25 мая 2024 года.

* В ходе интервью ABC News Нуланд перепутала Россию и Украину, назвав Харьков российским городом (прим. ИноТВ).