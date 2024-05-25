Das Erste: отвратительно и мерзко — расистская выходка молодёжи вызвала возмущение в Германии

Правительство Шлезвиг-Гольштейна возмущено кадрами видео с острова Зюльт, на котором молодые люди скандируют расистские лозунги. Как сообщает немецкий телеканал Das Erste, этот инцидент носит не единичный характер: подобные правонарушения наблюдаются по всей Германии, и они должны быть осуждены со всей строгостью.

«Иностранцы — вон! Иностранцы — вон!» Эти кадры ошеломляют. Эти молодые люди в элитном баре Pony на острове Зюльт скандируют расистские лозунги. Один из мужчин, по всей видимости, воспроизводит запрещённое гитлеровское приветствие. Это видео было снято на Троицу, сейчас оно расходится по социальным сетям. Возмущение в земельном правительстве велико.

ДАНИЭЛЬ ГЮНТЕР, премьер-министр Шлезвиг-Гольштейна: Это действительно неаппетитные кадры, которые мы можем там наблюдать. Совершенно правильно, что против этого сейчас со всей твёрдостью принимаются меры. Там действительно совершаются скверные правонарушения. Правый экстремизм — это то, с чем мы боремся со всей строгостью.

Министр интеграции в Шлезвиг-Гольштейне Аминату Туре из партии зелёных сказала Redaktions Netzwerk Deutschland: «Это не глупая мальчишеская выходка, а скверная нацистская шумиха взрослых людей на открытой площадке. Отвратительно и мерзко».

Инцидент на Зюльте — не единичный случай. Уже на протяжении ряда месяцев в соцсетях снова и снова всплывают видео наподобие этого. Видео с дискотек, где люди скандируют расистские лозунги — в Шлезвиг-Гольштейне, но также и в других федеральных землях, таких, как Нижняя Саксония и Мекленбург — Передняя Померания.

ЗАБИНЕ ЗЮТТЕРЛИН-ВААК, министр внутренних дел Шлезвиг-Гольштейна: Это не только проблема земельного правительства, это проблема всего общества. Мы все вместе должны с этим бороться. Мы можем лишь позаботиться о том, что эти люди будут осуждены, если эти действия являются наказуемыми, а я считаю, что это так. Полиция и правосудие тщательно проработают эти вопросы.

Владельцы клуба Pony отреагировали: «Не место для нацистов», — написано на их веб-сайте.

Дата выхода в эфир 24 мая 2024 года.