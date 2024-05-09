Politico: волна нападений на политиков пробудила в Германии воспоминания о нацистском прошлом

В Германии растёт число преступлений по политическим мотивам, немецкие политики, представляющие партии по всему политическому спектру, всё чаще становятся жертвами нападений, сообщает Politico. Причём некоторые немцы сравнивают эту волну с политическим насилием, сопровождавшим приход к власти нацистов.

Одного политика безжалостно избили, когда он развешивал предвыборные плакаты. Ещё на одного напали в библиотеке. Ещё одного толкнули и оплевали подозреваемые, которые предположительно выкрикивавших нацистские лозунги.

Череда нападений на политиков потрясла Германию и вызвала общенациональные дебаты относительно всё более обостряющегося политического климата в стране. Причём, как отмечает Politico, некоторые немцы увидели в волне нападений отголоски более масштабного и жестокого политического насилия, которое свирепствовало в Германии во время прихода нацистов к власти.

Недавние нападения на политиков «напоминают о самой мрачной главе в истории Германии», — заявил премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст.

Как напоминает издание, в последние годы в Германии наблюдается рост числа преступлений по политическим мотивам. В 2022 году в стране было зарегистрировано 58 916 преступлений по политическим мотивам, что является самым высоким показателем с тех пор, как власти начали вести учёт в 2001 году.

Многие немецкие политики обвиняют ультраправую партию «Альтернатива для Германии» (AfD) и крайне правых в том, что они искажают политический дискурс в Германии «всё более подстрекательской риторикой». Однако политики AfD также являются жертвами политического насилия в Германии. В 2023 году на представителей партии AfD было совершено 86 насильственных нападений — больше, чем на любую другую партию. По предварительным данным, нападения на политиков из ультраправой партии обычно совершаются людьми, придерживающимися левой идеологии. Сами политики AfD обвиняют в росте политического насилия своих политических оппонентов.