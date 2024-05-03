N-TV: немецкой экономике нужны яркие умы, чтобы снова стать жизнеспособной

Немецкой экономике едва удалось избежать рецессии — и это даёт повод для надежды, но ждать бурного расцвета в ближайшее время не стоит, отмечает президент Немецкого института экономических исследований Марсель Фратцшер в интервью N-TV. По его словам, Германии нужно больше ярких умов и новых идей, а также инвестиции для их внедрения в жизнь — только так она сможет снова стать конкурентоспособной и готовой к будущему.

Добрый день, господин Фратцшер. Итак, немецкой экономике всё же удалось чудом избежать рецессии. Сколько надежды это даёт? Может ли это пробудить весеннее настроение?

МАРСЕЛЬ ФРАТЦШЕР, президент Немецкого института экономических исследований: Да, осторожное весеннее настроение — вполне. Мы видим, что это тенденция к последовательному улучшению. Это показывает и наш экономический барометр. Экономика снова растёт немного сильнее. Сейчас, во втором квартале, мы также ожидаем укрепления — в первую очередь, потому, что экспорт снова пошёл немного лучше, глобальный спрос становится лучше. Хочется надеяться, что промышленность уже преодолела самую низкую точку. Пока что она ещё несколько слабее, чем другие отрасли. Мы сейчас не говорим об экономическом буме, это надо честно признать. Нельзя сказать, что экономика сейчас будет действительно бурно развиваться в ближайший год. Но мы видим постепенное улучшение, и это даёт надежду.

Господин Фратцшер, в нашей еженедельной программе мы рассматриваем мир труда будущего. И в этой связи, разумеется, возникает вопрос: какие технологии нужны нашей стране? Как должна измениться Германия, чтобы снова стать конкурентоспособной? Как вы оцениваете ситуацию?

МАРСЕЛЬ ФРАТЦШЕР: Во-первых, надо осознать, в чём состоит наша большая сила, а это, очевидно, промышленность. Это, определённо, многие отрасли, от автопрома до машиностроения, химия, фармацевтика, которые за последние 20 и 40 лет создали в Германии очень хорошие рабочие места. Германия неспроста была чемпионом мира по экспорту. И в этих отраслях надо восполнить отчасти проспавшее инвестирование. Возьмём, например, автомобильную отрасль. Электромобили и автономное вождение — компании должны в это инвестировать. Это значит, что мы должны сфокусироваться на сильных сторонах и допустить в некоторых областях определённые изменения. Не все предприятия выживут в том виде, в каком они существовали в прошлом. У нас есть новые технологии и отрасли, прежде всего в сфере ИИ, искусственного интеллекта, а также в сфере цифровизации. И это два ключевых сектора, в которых мы должны стать быстрее в освоении новых технологий. Возьмём, к примеру, цифровизацию, особенно в малых и средних компаниях. Это огромная проблема, но и огромная необходимость — особенно, если мы хотим лучше справляться с проблемой квалифицированной рабочей силы.

И всё же хотелось бы уточнить: в чём, по вашему мнению, кроется наибольший потенциал Германии в плане технологий, которые так настоятельно необходимы?

МАРСЕЛЬ ФРАТЦШЕР: Я думаю, во многих цифровых отраслях потенциал огромен. У нас много стартапов, много молодых компаний, много инновационно мыслящих людей, у которых есть отличные идеи. Назову с берлинской точки зрения сферу медицинских технологий при вакцинации, новых методах медобслуживания. Медицина — это только один из примеров. Часто мы видим, что Германия очень хороша в генерировании идей. Но следующим шагом необходимо сделать эти идеи жизнеспособными на рынке, создать из них мировые продукты, а это чаще происходит в США, в Китае или где-то ещё. И тут мы должны стать лучше. Так что, я думаю, всё, что было связано с этой промышленной силой, по-прежнему остаётся нашей большой силой и мы не должны просто выбрасывать её за борт. Но нужно активнее поддерживать молодые компании, новые идеи и обеспечить им возможность внедриться на рынок, чтобы создать здесь что-то новое.

Господин Фратцшер, для этого, разумеется, необходимы соответствующие рамочные условия, потому что всегда остаётся множество структурных сложностей. Их список может пополняться бесконечно. Если прислушиваться к промышленности, за какой пункт вы бы взялись в первую очередь, если бы за это отвечали?

МАРСЕЛЬ ФРАТЦШЕР: Большинство бы сказали, что регулирование — ключ ко всему. Я думаю, это очень обширная тема. На мой взгляд, самое важное — это рабочая сила. Экономика может быть успешной только тогда, когда в ней есть талантливые люди и когда в ней присутствует терпимость и умение ценить разнообразие. Это сила, которая есть у Германии. Мы всё ещё являемся очень привлекательной страной для иммиграции для всех, в том числе для высококвалифицированных кадров. И здесь можно становиться ещё лучше, сказать, что нам нужны самые яркие умы, и стать приспособленными к будущему. Это было бы моим абсолютным приоритетом.

Это был Марсель Фратцшер, президент Немецкого института экономических исследований. Большое спасибо за разговор и за ваше время. Хорошего дня!

МАРСЕЛЬ ФРАТЦШЕР: Спасибо.

Дата выхода в эфир 01 мая 2024 года.