L’Indépendant: Франция обучает украинских солдат-неонацистов

04:14
Спикер Джонсон: Нетаньяху в ближайшее время выступит с речью в конгрессе США
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ближайшее время выступит с речью на совместном заседании обеих палат конгресса США.
03:48
«СТРАНА.ua»: на Украине предложили ограничить денежные переводы между физлицами
Денежные переводы между физлицами на Украине предложили ограничить суммой 100 тыс. гривен в месяц.
03:26
Адвокат Кудерко: дачникам грозит срок за выращивание ипомеи трёхцветной
Адвокат Елена Кудерко рассказала в интервью агентству «Прайм», что за выращивание популярного у дачников растения ипомеи трёхцветной грозит уголовная ответственность.
03:11
Сальдо: в Херсонской области снизился интерес к изучению украинского языка
В школах Херсонской области наблюдается постепенное снижение интереса к изучению украинского языка, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
03:07
ФМБА: препарат «МИР 19» сохраняет эффективность против субвариантов коронавируса FLiRT
Препарат «МИР 19», разработанный учёными Федерального медико-биологического агентства, эффективен против новых субвариантов коронавируса FLiRT.
02:44
Блинкен объявил о новой политике по введению визовых ограничений в отношении Грузии
Администрация Соединённых Штатов переходит к новой политике по введению визовых ограничений в отношении грузинских властей в связи с законом об иноагентах.
02:37
Блинкен: США пересмотрят сотрудничество с Грузией из-за закона об иноагентах
Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о всестороннем пересмотре двухстороннего сотрудничества между Соединёнными Штатами и Грузией в связи с законом об иноагентах.
02:29
Депутат Ивлев назвал атаку ВСУ на Крым фашистской
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал украинские войска, атаковавшие этой ночью Крым, фашистами.
02:15
Трамп отказался проводить сидячие дебаты с Байденом
Выдвигающийся в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что отказался проводить «сидячие» дебаты с действующим главой государства Джо Байденом.
02:07
CDS опубликовала письмо учёных с требованием начать переговоры по Украине
Новый созыв Европейского парламента должен выступить посредником между Россией и Украиной и провести мирную конференцию с участием обеих сторон.
01:48
Пентагон: США заключили контракт на создание двух ракетных фрегатов к 2030 году
США заключили контракт с американской компанией Marinette Marine объёмом свыше $1 млрд на разработку и создание двух ракетных фрегатов к 2030 году.
01:36
Над Погарским районом Брянской области уничтожен БПЛА
Беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен над Погарским районом Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
01:23
В Мексике заявили о планах продолжать судебное разбирательство с Эквадором
Президент Мексики Адрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что рассмотрение иска Мексики к Эквадору в Международном суде ещё не завершено.
01:10
Bloomberg: Зеленский встретится с лидерами G7 на саммите в Италии 13 июня
Владимир Зеленский встретится с лидерами G7 на саммите в Италии 13 июня на фоне его требований поставки оружия дальнего радиуса действия от Запада.
01:05
Рогов: командующий 20-й армией ВС России Ахмедов снят с должности
Командующий 20-й армией ВС России Сухраб Ахмедов снят с должности.
01:00
В Госдуме предлагают ввести новый вид социального налогового вычета
Депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают установить налоговый вычет за проведённые профилактические, диагностические и лечебные мероприятия зарегистрированному домашнему животному, а также за приобретённые лекарства для ветеринарного применения. Копии законопроекта и пояснительной записки есть в распоряжении RT.
00:59
Мамун: надеюсь, что на ОИ поедет как можно больше российских спортсменов
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун надеется, что как можно больше россиян поедет на Олимпийские игры в Париже.
00:52
Сёмин: топовых игроков в РПЛ недостаточно, их слишком мало
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о текущем сезоне РПЛ.
00:45
В Британии полиция задержала 16 человек на пропалестинской акции студентов
Британская полиция задержала 16 человек на акции в поддержку Палестины студентов Оксфорда. Причиной задержания стало проникновение в административное здание учреждения.
00:42
Степанова: зрелищность и ТВ-рейтинги должны стать меркой успешности спорта
Олимпийская чемпионка Вероника Степанова высказалась о роли зрелищности и ТВ-рейтингов в успешности спорта.
00:36
Нацгвардия США: украинские лётчики завершат обучение управлению F-16 в августе
Оставшаяся часть украинских лётчиков завершит обучение пилотированию истребителей четвёртого поколения F-16 в США в августе текущего года.
00:30
Пентагон: первая партия украинских пилотов завершила обучение управлению F-16
Первая партия украинских пилотов завершила обучение управлению истребителями F-16 в США.
00:29
Тарасова — о смене гражданства Самоделкиной: не потеря для российского фигурного катания
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о смене фигуристкой Софьей Самоделкиной спортивного гражданства.
00:23
Лукашенко: на переговорах с Путиным тема безопасности будет вынесена на первый план
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время его переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным тема безопасности будет вынесена на первый план.
00:20
Президент Чехии Павел госпитализирован после катания на мотоцикле
Президент Чехии Петр Павел получил травму во время катания на мотоцикле и был госпитализирован в Центральный военный госпиталь в Праге.
00:16
Новым исполнительным директором Wildberries станет бывший топ-менеджер X5 Наумова
Новым исполнительным директором Wildberries станет бывший топ-менеджер X5 Group Ольга Наумова.
00:14
Тошич: знаю только хорошее мнение Вернблума о российском футболе и ЦСКА
Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич высказался о ситуации вокруг экс-одноклубника Понтуса Вернблума.
00:11
Путин намерен обсудить с Лукашенко в Минске вопросы безопасности
Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе своего визита в Белоруссию намерен обсудить со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко вопросы безопасности.
00:07
Ведущий The Hill TV Соаве: Украина будет поглощена, если не начать переговоры сейчас
Ведущий канала The Hill TV Робби Соаве заявил в эфире программы Rising, что вся Украина будет поглощена, если не начать переговоры сейчас.
00:01
В ГД предложили расширить льготную программу арендного жилья на Арктическую зону
Зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов предложил рассмотреть вопрос о расширении действия льготной программы доступного арендного жилья на регионы, расположенные в Арктической зоне.
23:55
Чехия победила США и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею
Сборная Чехии вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею.
23:54
Запорожская АЭС сообщила МАГАТЭ об атаке БПЛА на транспортный цех
Запорожская АЭС на этой неделе сообщила в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об атаке беспилотника на транспортный цех около электростанции.
23:45
Шубенков заявил, что разочаровался в олимпийском движении
Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков разочаровался в олимпийском движении.
23:42
Умер художник Чтак
Художник Валерий Чтак скончался на 43-м году жизни.
23:29
Власти Крыма вновь призвали не публиковать видео ракетных ударов ВСУ
Советник главы Республики Крым Олег Крючков вновь призвал не публиковать видео украинских ракетных ударов.
23:28
«Бешикташ» 11-й раз в истории стал обладателем Кубка Турции по футболу
«Бешикташ» победил «Трабзонспор» в финале Кубка Турции по футболу.
23:24
Путин и Лукашенко начали переговоры прямо в аэропорту
Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко начали переговоры прямо в аэропорту.
23:19
Два человека погибли при ракетной атаке ВСУ на Крым
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что два человека погибли при ракетной атаке ВСУ на полуостров.
23:17
Меркурис: ВСУ отправили бригаду к границе с Россией из-за страха за Сумы
Британский эксперт Александр Меркурис в своём блоге на YouTube заявил, что ВСУ отправили 47-ю механизированную бригаду к границе с Россией из-за страха за Сумы.
23:14
Дегтярёв заявил о готовности сотрудничать с Ираном в развитии хоккея
Министр спорта России Михаил Дегтярёв провёл встречу с министром спорта Исламской Республики Иран Киюмарсом Хашеми.
23:09
В Харькове прогремели взрывы
Несколько взрывов произошло в Харькове.
23:07
Путин прибыл в Минск с официальным визитом
Президент России Владимир Путин прибыл в Минск с двухдневным официальным визитом.
23:00
Президент Федерации скейтбординга России: если кто-то хочет ехать на Игры индивидуально, запрещать не стал бы
Президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин ответил на вопрос о возможности участия российских спортсменов в Олимпийских играх.
22:57
Морской пассажирский транспорт возобновил работу в Севастополе
Департамент транспорта Севастополя сообщил, что морской пассажирский транспорт в регионе возобновил работу.
22:55
Вдовин считает, что включение скейтбординга в программу ОИ способно привлечь молодёжную аудиторию
Президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин считает, что включение вида спорта в программу Олимпийских игр способно привлечь молодёжную аудиторию.
22:50
В Иране представили предварительные итоги расследования ЧП с вертолётом Раиси
Генштаб ВС Ирана опубликовал предварительные результаты расследования катастрофы с вертолётом президента страны Ибрагима Раиси.
22:39
В ЕК признались в упоминании нападения на Фицо в разговоре с премьером Грузии
Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгелий признался, что упоминал покушение на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо в разговоре с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе.
22:39
РФС попросил «Ахмат» установить личность болельщика, бросившего бутылку в игрока «Зенита»
Российский футбольный союз (РФС) обратился в «Ахмат» с просьбой найти болельщика, который бросил бутылку в полузащитника «Зенита» Дмитрия Васильева.
22:35
«Военная хроника»: ВС России применили «Искандеры» после атаки ВСУ на Крым
«Военная хроника» пишет, что российские войска применили «Искандеры» после атаки ВСУ на Крым.
22:31
Морской пассажирский транспорт в Севастополе временно не работает
Департамент транспорта Севастополя сообщил, что морской пассажирский транспорт в регионе временно не работает.