В конце 2023 года во французском тренировочном лагере проходили обучение украинские солдаты, которые открыто демонстрировали свои неонацистские взгляды, сообщает L’Indépendant со ссылкой на Mediapart. Скандал угрожает сорвать франко-украинское сотрудничество, тогда как Россия называет целью спецоперации денацификацию Украины.

Минобороны Франции потряс скандал: в конце 2023 года там проходили подготовку украинские солдаты, некоторые из которых оказались неонацистами, пишет L’Indépendant со ссылкой на Mediapart. Тренировки проводились осенью в лагере Ля-Куртин, в них приняла участие 3-я штурмовая бригада, созданная на базе полка «Азов»*.

Французская сторона не может сказать, что её не предупреждали: у одного из солдат на виске даже была татуировка с символом СС. Его фотография рядом с нацистским флагом ставит точку в любых попытках двойного толкования.

Издание напоминает, что Россия начала в феврале 2022 года спецоперацию с целью денацификации Украины. С тех пор Киев получает помощь от Запада, однако некоторые эксперты критикуют действующее правительство за радикальный национализм.

* Батальон «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.