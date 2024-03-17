Режим Зеленского контролируется бандеровцами, но вскоре он перестанет существовать. Потому что Украина «создала монстра», а именно объединённую общей целью Россию, которая идёт к победе, такое мнение в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong высказал бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. При этом для русских победа не ровняется разрушению, стоит вспомнить Чечню, где теперь русские и чеченцы сосуществуют в мире.

СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер разведки морской пехоты США: Такова реальность. Украина создала монстра. Этот монстр — Россия, объединённая желанием добиться победы над этим нацистским режимом в Киеве. Это режим Зеленского, который контролирует бандеровцы. И с этим не поспоришь. Теперь везде, где бы Зеленский ни появлялся и ни позировал, есть украинский флаг, а рядом красно-черный флаг правого сектора «Азов», нацистов. Это нацистский режим. Он прекратит своё существование.

Глава российской разведки на днях, буквально вчера, сказал: «Да, когда всё закончится, Украина перестанет существовать». Они, по сути, обрекли себя на небытие украинского государства в том виде, в котором вы его знаете. Все так говорят.

Таков их менталитет, такова их решимость, так что эта западная пропаганда о том, что русские ищут мира в урегулировании путем переговоров, и всё такое прочее не отражает реальности на местах. Реальность на самом деле такова, что все привержены этому пути к победе.

Но важно понимать, что победа для них не определяется разрушением. Победа для них определяется искуплением и воскрешением. Опять же, чеченское чудо. Победу в Чечне русским принесло не разрушение Грозного. Победу чеченцам и русским принесло совместное возрождение Грозного. Я глубоко ценю стремление российского народа и его руководства положить конец этому конфликту таким образом, чтобы русские и украинцы могли мирно сосуществовать, как это делают сегодня русские и чеченцы.

Дата выхода в эфир 17 марта 2024 года.

* Батальон «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.





