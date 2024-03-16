Журналист Fox: Путин играет вдолгую — освобождённые территории у него уже не отнять

В отличие от западных стран Москва понимает, что украинский конфликт — это история на много лет, полагает корреспондент Fox News Бенджамин Холл. По мнению журналиста, благодаря тому, что Владимир Путин мыслит на долгосрочную перспективу, Запад уже не сможет отобрать у него освобождённые территории.

Чем всё это закончится, на ваш взгляд?

БЕНДЖАМИН ХОЛЛ, корреспондент Fox News: Думаю, что, если сейчас задать такой вопрос Владимиру Путину, он скажет, что никогда не откажется от территорий, которые успел занять. И мне кажется, что этого никогда и не произойдёт. Думаю, что в какой-то момент, наверное, будет некое соглашение о прекращении огня.

Прекращение огня — вроде того, о чём говорил Папа Римский? Что, мол, Украине пора сворачиваться?

БЕНДЖАМИН ХОЛЛ: Именно так. И как мне кажется, даже если в сенате в итоге поддержат пакет помощи и 60 миллиардов уйдут Киеву, думаю, что все понимают, что это будет последний раз, когда Украина получает такую сумму. А вот Владимир Путин планирует на много лет вперёд: он переводит свою экономику на военные рельсы. В его глазах эта история не на год и не два, а на много лет — и мне кажется, что он это понимает: он понимает, что в долгосрочной перспективе эти территории не потеряет.





Поэтому в настоящий момент вопрос для Запада стоит не о том, как вернуть эти земли, а как не дать Путину забрать себе ещё больше территорий.

Дата выхода в эфир 15 марта 2024 года.