NYT: без американской поддержки Украину ждут новые территориальные потери

Американская поддержка в адрес Украины резко сократилась, и результат не заставил себя ждать: киевские военные потеряли Авдеевку. Как пишет The New York Times, если Украина не получит больше вооружений, то ей грозят новые территориальные потери вплоть до Черноморского побережья и всего Донбасса.

Американская помощь для Киева резко сократилась и Украина уже ощутила на себе последствия, пишет The New York Times. Россия захватила Авдеевку, некогда мощный оплот Украины. И американские разведчики докладывают, что такие территориальные потери показывают, что будет с Украиной при недостатке вооружений. Так, по словам специалистов, киевские власти пожертвовали Авдеевкой, чтобы сохранить боеприпасы для более важных целей, таких как защита побережья Чёрного моря и северо-востока страны.

А у России нет такой проблемы, отмечает автор статьи. Несмотря на западные санкции, её экономика работает хорошо. Она производит оружие и снабжает свои войска.

При этом европейские союзники Украины не в силах восполнить нехватку американских вооружений, отмечает автор статьи. Европейские страны пообещали увеличить свои военные расходы, но этот процесс займёт годы, а у Украины нет столько времени. Более того, у европейских стран «нет политической традиции вооружать другие страны». Поэтому хоть Штаты и не единственный союзник Украины, но только у них есть желание и средства для помощи.

На данный момент война зашла в тупик, пишет автор статьи. Украине хватит запасов оружия, чтобы сдерживать Россию в течение нескольких недель, возможно — месяцев. Даже если Украина получила бы больше помощи, аналитики сомневаются в её способности провести крупные наступательные операции в этом году.

В долгосрочной перспективе уменьшение поддержки со стороны Америки, скорее всего, вынудит Украину уступить территории, считает автор статьи. Россия сейчас контролирует около 20% украинских территорий, но она хочет большего, пишет издание: в частности, остальную часть береговой линии Чёрного моря, а также остальной Донбасс. Если прежде Украина за счёт большого количества боеприпасов сдерживала Россию, то теперь цена атак для России стала ниже, что может сделать её более склонной к давлению.

По словам эксперта Стейси Годдард, в Вашингтоне сложилась необычная ситуация, ведь США раньше отказывались от военной помощи обычно после поражений на поле битвы или по мере того, как общественность теряла доверие к войне. Ни то, ни другое не относится к Украине, пишет автор статьи, но сугубо из-за внутренних причин поддержке Вашингтона может прийти конец.