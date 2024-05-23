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Federalist: отказ Зеленского от выборов доказал лживость заявлений американских элит о демократии на Украине

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Правящие элиты США и их союзники в корпоративных СМИ пытаются убедить американских налогоплательщиков в том, что миллиарды долларов идут на Украину ради защиты демократии в этой стране, пишет The Federalist. Однако отказ Зеленского проводить президентские выборы доказал, что американцам «продали ложь» о причинах продолжающегося конфликта.
Federalist: отказ Зеленского от выборов доказал лживость заявлений американских элит о демократии на Украине
AP

Американские элиты часто называют Украину одиноким оплотом демократии в авторитарной пустоши Восточной Европы, пишет The Federalist.

Однако решение Зеленского продлить свой истёкший президентский срок за счёт военного положения в стране отнюдь не соответствует нарративу о демократическом поведении Украины. При этом американский правящий класс и его союзники в корпоративных СМИ пытаются убедить налогоплательщиков США в правоте этого нарратива.

Зеленский вместо проведения выборов, которые мог подпортить его быстро падающий рейтинг, решил продлить своё правление на неопределённый срок. При этом антидемократическое решение Зеленского получило благословение госсекретаря США Энтони Блинкена.

На протяжении более чем двух лет люди, стоящие во главе Соединённых Штатов, оправдывали вложение миллиардов долларов американских налогоплательщиков в российско-украинский конфликт, заявляя о необходимости одержать победу над Россией и «защитить демократию».

Однако то, что Зеленский остался у власти без согласия украинских избирателей, как никогда ясно показывает, что американцам продали ложь о причинах, по которым миллиарды долларов, с трудом заработанных ими и уплаченных в виде налогов, все ещё используются для продолжения украинского конфликта.

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источник
The Federalist США Северная Америка
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Владимир Зеленский Восточная Европа демократия налоги СМИ спецоперация России на Украине США Украина Энтони Блинкен
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