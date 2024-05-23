Federalist: отказ Зеленского от выборов доказал лживость заявлений американских элит о демократии на Украине

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13:04 В Ростовской области создана особая зона на границе с ДНР и ЛНР Власти Ростовской области установили пятикилометровую особую зону на административной границе с ДНР и ЛНР, это сделано для защиты от проникновения террористов и незаконного перемещения боеприпасов и оружия.

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10:50 AS: «Реал» рассматривает приобретение Киммиха и Родри на замену Кроосу «Реал» интересуется возможностью приобретения хавбека «Баварии» Йозуа Киммиха и полузащитника «Манчестер Сити» Родри.

10:49 В Харькове утверждают, что слышали примерно десять взрывов в городе Взрывы в Харькове продолжаются, мэр города Игорь Терехов утверждает, что в городе раздалось около десяти взрывов.

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10:40 В Харькове почти одновременно произошло пять взрывов В Харькове один за другим произошло пять взрывов, сообщают украинские мониторинговые каналы.

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10:29 Politico: план Германии собрать комплексы ПВО в Европе для Украины провалился Попытки Германии собрать среди союзников несколько систем ПВО для Украины провалились — почти никто не последовал примеру Берлина, который пообещал отправить несколько своих комплексов, пишет Politico.