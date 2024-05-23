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LCI: Россия укрепляет позиции вокруг Волчанска, а ВСУ несут серьёзные потери из-за провала обороны

Материал представлен в переводе ИноТВ
Украинские войска несут значительные потери в боях под Волчанском, где не были укреплены оборонительные линии, передаёт LCI. Россия заняла уже десяток населённых пунктов, однако в ВСУ уверяют, что не допустят захвата Харькова.

В Волчанске российские войска не продвинутся.

ДЕНИС ЯРОСЛАВСКИЙ, офицер разведки, солдат 57-й бригады: Ситуация полностью стабилизировалась. Русские контролируют примерно 30 процентов города с помощью одного батальона, здесь находятся 400 солдат.
 
Примерно столько же погибло с 10 мая, но украинская сторона также несёт значительные потери.
 
ДЕНИС ЯРОСЛАВСКИЙ: 17 батальон 57-й бригады был практически уничтожен в бою. Потери серьёзные, а для нас важна каждая жизнь. Даже 10 или 15 смертей для нас много.
 
Российские войска также укрепляют свои позиции вокруг Волчанска, захватив с десяток небольших населённых пунктов. Украинцев застали врасплох.
 
ДЕНИС ЯРОСЛАВСКИЙ: В этих местах не было ни мин, ни полноценных оборонных линий. Мы пытаемся понять, почему. Ведётся расследование.
 
Однако солдаты отрицают возможность полного захвата Харькова.
 
ДЕНИС ЯРОСЛАВСКИЙ: Я хочу успокоить всех: захватить Харьков невозможно. Мы знаем, какой у нас оборонительный потенциал, даже если сейчас постоянные ракетные обстрелы и управляемые планирующие бомбы нам сильно вредят.
 
Дата выхода в эфир 22 мая 2024 года.
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источник
LCI Франция Европа
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армия оборона обстрел Россия спецоперация России на Украине Украина Харьков
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