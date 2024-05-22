Корреспондент Welt: лучше не провоцировать Путина на применение ядерного оружия

На фоне ядерных учений в России западные СМИ продолжают задаваться вопросом, насколько реально его применение в украинском конфликте. Корреспондент Die Welt в Москве Кристоф Ваннер считает, что такую перспективу нужно воспринимать серьёзно. Особенно если Запад пересмотрит свою позицию, и разрешит Киеву использовать западное оружие против «основной территории России».

ФАННИ ФЕЕ ВЕРТЕР, ведущая Die Welt: Россия начала учения c ядерным оружием вблизи Украины. Об этом заявил Кремль. Учения являются ответом на провокации со стороны некоторых представителей Запада, согласно российскому министерству обороны



АЛЕКСАНДЕР ЗИМОН, ведущий Die Welt: Около двух недель назад президент России Путин приказал провести учения недалеко от украинской границы. В последние несколько дней появились сообщения о перемещении ядерной ракеты «Ярс».



ФАННИ ФЕЕ ВЕРТЕР: И с этим в Москву к Кристофу Ваннеру. Добрый вечер, Кристоф. Как нам следует классифицировать эти учения c ядерным оружием? Это бряцание оружием или что-то большее?



КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Die Welt в Москве: Да, речь идёт об учениях российских вооружённых сил в Южном военном округе, то есть вблизи зоны боевых действий. Целью также является отработка применения тактического ядерного оружия, точнее, ракет малой и средней дальности типа «Искандер-М», которые также могут быть оснащены ядерными боеголовками. То есть, с тактическим ядерным оружием.

Всё это, конечно, во-первых, большое шоу. Это игра мускулами, это бряцание оружием, это демонстрация силы — в этом нет никаких сомнений. Но с другой стороны, конечно, нельзя просто посмеяться над всем этим и отмахнуться от этого в духе «Путин всё равно никогда не применит своё ядерное оружие» или «это всё просто абсолютная чушь».



Я думаю, не следует совершать эту ошибку. В данный момент ядерное оружие, конечно, не будет применено. Но как я уже часто говорил, если президент России будет прижат к стене, он ни секунды не колеблясь применит ядерное оружие. Это моё личное мнение.



И всё, что сейчас происходит с этими учениями, — это ещё и сигнал Западу, что не стоит перегибать палку с поставками оружия на Украину. И что ни при каких обстоятельствах Украине нельзя позволять интенсивно использовать западное оружие, особенно американское, против основной части России. Именно к этому Зеленский призывал снова и снова в последние несколько дней.



Американцы выступают, по крайней мере на данный момент, против использования их оружия против основной территории России. Но, конечно, это может измениться, и эти учения также является предупреждением о том, что ничего подобного не должно произойти. То есть никакого западного оружия против основной территории России.



Дата выхода в эфир 21 мая 2024 года.