Корреспондент Welt: лучше не провоцировать Путина на применение ядерного оружия
АЛЕКСАНДЕР ЗИМОН, ведущий Die Welt: Около двух недель назад президент России Путин приказал провести учения недалеко от украинской границы. В последние несколько дней появились сообщения о перемещении ядерной ракеты «Ярс».
ФАННИ ФЕЕ ВЕРТЕР: И с этим в Москву к Кристофу Ваннеру. Добрый вечер, Кристоф. Как нам следует классифицировать эти учения c ядерным оружием? Это бряцание оружием или что-то большее?
КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Die Welt в Москве: Да, речь идёт об учениях российских вооружённых сил в Южном военном округе, то есть вблизи зоны боевых действий. Целью также является отработка применения тактического ядерного оружия, точнее, ракет малой и средней дальности типа «Искандер-М», которые также могут быть оснащены ядерными боеголовками. То есть, с тактическим ядерным оружием.
Я думаю, не следует совершать эту ошибку. В данный момент ядерное оружие, конечно, не будет применено. Но как я уже часто говорил, если президент России будет прижат к стене, он ни секунды не колеблясь применит ядерное оружие. Это моё личное мнение.
И всё, что сейчас происходит с этими учениями, — это ещё и сигнал Западу, что не стоит перегибать палку с поставками оружия на Украину. И что ни при каких обстоятельствах Украине нельзя позволять интенсивно использовать западное оружие, особенно американское, против основной части России. Именно к этому Зеленский призывал снова и снова в последние несколько дней.
Американцы выступают, по крайней мере на данный момент, против использования их оружия против основной территории России. Но, конечно, это может измениться, и эти учения также является предупреждением о том, что ничего подобного не должно произойти. То есть никакого западного оружия против основной территории России.
Дата выхода в эфир 21 мая 2024 года.
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