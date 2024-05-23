NYT: в Белом доме спорят о том, чтобы ослабить запрет на удары американским оружием по России

В Белом доме консенсус по введённому для Киева запрету наносить удары американским оружием по российской территории начал рушиться, пишет The New York Times. Как отмечается в статье, после отрезвляющего визита госсекретаря Энтони Блинкена в Киев в администрации Байдена с подачи Госдепа ведутся активные дебаты по поводу ослабления этого запрета.
С момента первых американских поставок современных вооружений на Украину президент США Джо Байден ни разу не отступал от одного запрета: Зеленскому пришлось согласиться никогда не наносить этим оружием удары по российской территории, пишет The New York Times.
Но консенсус вокруг этой политики распадается. В настоящее время в администрации Байдена с подачи Госдепа ведутся активные дебаты по поводу ослабления этого запрета, чтобы позволить украинцам наносить удары по ракетным и артиллерийским пусковым установкам, расположенным прямо по ту сторону границы на территории России. Эти объекты, по словам Зеленского, поспособствовали недавним успехам российских войск.
Предложение, выдвинутое госсекретарём Энтони Блинкеном после недавнего «отрезвляющего визита» в Киев, все ещё находится на стадии формирования, и неясно, сколько членов ближайшего окружения Байдена его поддерживают.
По словам официальных лиц, это предложение ещё не было официально представлено президенту США, который традиционно проявляет наибольшую осторожность.
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