NYT: в Белом доме спорят о том, чтобы ослабить запрет на удары американским оружием по России

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11:09 Источник: ФНС оштрафовала Исинбаеву за неуплату налогов в России Двукратную олимпийскую чемпионку по прыжкам с шестом Елену Исинбаеву оштрафовали за неуплату налогов.

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10:50 AS: «Реал» рассматривает приобретение Киммиха и Родри на замену Кроосу «Реал» интересуется возможностью приобретения хавбека «Баварии» Йозуа Киммиха и полузащитника «Манчестер Сити» Родри.

10:49 В Харькове утверждают, что слышали примерно десять взрывов в городе Взрывы в Харькове продолжаются, мэр города Игорь Терехов утверждает, что в городе раздалось около десяти взрывов.

10:47 В США заявили о подготовке Украины к возможным ЧС в ядерной сфере В Министерстве энергетики США заявили, что проводят подготовку и передают Украине оборудование на случай возможных происшествий в ядерной сфере.

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10:38 Аршавин — об интересе ПСЖ к Сафонову: нужно переходить не оглядываясь Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин отреагировал на информацию о возможном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен».

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10:29 Politico: план Германии собрать комплексы ПВО в Европе для Украины провалился Попытки Германии собрать среди союзников несколько систем ПВО для Украины провалились — почти никто не последовал примеру Берлина, который пообещал отправить несколько своих комплексов, пишет Politico.

10:24 Файзуллаев: сборная России была бы одной из сильнейших в Азии Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев заявил, что был бы рад переходу сборной России в Азию.

10:22 NYT: Блинкен попросит Байдена разрешить Киеву удары оружием США по России Госсекретарь США Энтони Блинкен может предложить президенту страны Джо Байдену отменить запрет для Украины на удары по территории России с применением американского оружия, пишет газета The New York Times.

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