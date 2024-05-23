Французский евродепутат: Россия не представляет опасности ни для Франции, ни для Европы

02:22
Глава Минобороны ФРГ Писториус: положение ВСУ серьёзное, но не драматичное
Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что положение ВСУ является серьёзным, но не драматичным.
02:20
Булыкин — о победе «Аталанты»: Лукман сделал эту игру, у «Байера» не было шансов
Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о победе «Аталанты» над «Байером» в финале Лиги Европы.
02:18
Politico: Зеленский намерен посетить мероприятия к годовщине высадки в Нормандии
Владимир Зеленский планирует посетить мероприятия во Франции в честь празднования 80-летия высадки союзных войск в Нормандии и встречу стран G7 в Италии.
02:11
В Думе предлагают разрешить тратить маткапитал на покупку путёвок в детские лагеря
Первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением разрешить родителям тратить средства материнского капитала на покупку путёвок в лагеря и санатории для их детей.
02:10
Каррера: Миранчук, как и любой футболист, внёс свой вклад в победу «Аталанты» в Лиге Европы
Бывший главный тренер московского «Спартака» высказался о победе «Аталанты» над «Байером» в финале Лиги Европы.
01:54
Кадыров: в зону СВО из Чечни направлено порядка 43,5 тысячи бойцов
Из Чечни с начала спецоперации в зону боевых действий было направлено около 43,5 тыс. бойцов, в том числе 18 тыс. добровольцев.
01:53
Миранчук опубликовал фотографию с кубком Лиги Европы
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук выложил в социальных сетях фотографию с кубком Лиги Европы после победы над «Байером».
01:41
МИД Польши: Варшава изучает возможность использовать ПВО против ракет ВС России
Польша рассматривает возможность использования своих систем ПВО, расположенных вблизи границ страны, против российских ракет.
01:37
Алонсо: «Байер» не смог сыграть в свою игру, «Аталанта» действовала очень интенсивно
Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал поражение немецкой команды от «Аталанты» в финале Лиги Европы.
01:19
Камоцци: жаль, что Миранчук не сыграл в финале, но главное — результат клуба
Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал победу «Аталанты» над «Байером» в финале Лиги Европы.
01:19
OMV предупредила о риске для Австрии остаться без российского газа
Австрийская нефтегазовая компания OMV предупредила о риске прекращения поставок российского газа из-за решения иностранного суда в пользу «крупной европейской энергетической компании».
01:15
Посол Израиля в ФРГ Просор: странам, признавшим Палестину, прощения не будет
Израильский посол в ФРГ Рон Просор заявил изданию Table.Briefings, что Израиль не забудет и не простит страны, которые признали Палестину после прошлогоднего нападения ХАМАС.
01:06
Миранчук опубликовал фотографию с золотой медалью за победу в Лиге Европы
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук выложил в социальных сетях фотографию с золотой медалью за победу в Лиге Европы.
00:59
Лукман — о победе «Аталанты» в финале Лиги Европы: сегодня мы вошли в историю
Нападающий «Аталанты» Адемола Лукман высказался о победе итальянской команды над «Байером» в финале Лиги Европы.
00:58
Кадыров встретился с Путиным и доложил ему о социально-экономической ситуации
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве, а также доложил ему о социально-экономической ситуации.
00:53
Сбер повысил суточный лимит для переводов онлайн до 30 млн рублей
Сбербанк предоставил своим клиентам возможность повышать суточный лимит до 30 млн рублей для бесплатных переводов онлайн на свои счета в других банках.
00:49
Италия получила шестую команду в ЛЧ после победы «Аталанты» над «Байером» в Лиге Европы
«Аталанта» нанесла поражение «Байеру» в финале Лиги Европы.
00:48
Захарова пошутила, что беспокоится за состояние главы МИД ФРГ Бербок
Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила, что обеспокоилась состоянием главы МИД ФРГ Анналены Бербок.
00:42
Mediapart: армия Франции тренирует украинских неонацистов на территории республики
Одна из групп украинских военных, прибывшая на территорию Франции в октябре 2023 года для прохождения обучения, состояла из неонацистов.
00:39
Сёмин: рады и поздравляем Миранчука с победой в Лиге Европы
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поздравил полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука с победой в Лиге Европы над «Байером».
00:29
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
На всей территории Украины звучит воздушная тревога.
00:25
Экс-сенатор США сообщил о желании элит затянуть конфликт на Украине ещё на год
Элиты в США планируют затянуть конфликт на Украине ещё на год с расчётом на победу Дональда Трампа на президентских выборах, заявил экс-сенатор Сэмюэл Браунбэк в беседе с Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).
00:24
Гасперини прокомментировал победу «Аталанты» в финале Лиги Европы
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о победе над «Байером» в финале Лиги Европы.
00:15
«Локомотив» поздравил Миранчука с победой в финале Лиги Европы
ФК «Локомотив» поздравил с победой полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в финале Лиги Европы над «Байером».
00:11
Путин пожелал успеха Шумкову на новых выборах главы Курганской области
Президент России Владимир Путин пожелал губернатору Курганской области Вадиму Шумкову успеха на предстоящих в сентябре выборах главы региона.
00:07
Путин — о ликвидации последствий паводка в Курганской области: будем в контакте
Президент России Владимир Путин заявил на встрече с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым, что по вопросу ликвидации последствий паводка будет в контакте с властями региона.
00:03
Пьяный водитель въехал в ворота генконсульства России в Бонне
Легковой автомобиль въехал в ворота генерального консульства России в немецком Бонне.
00:01
Миранчук выиграл свой первый трофей в составе «Аталанты»
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук выиграл свой первый трофей в составе итальянской команды.
23:56
«Байер» проиграл «Аталанте» и прервал серию из 51 матча без поражений во всех турнирах
«Байер» уступил «Аталанте» в финале Лиги Европы.
23:55
Путин поддержал планы губернатора Липецкой области баллотироваться на новый срок
Планы губернатора Липецкой области Игоря Артамонова вновь баллотироваться на выборах главы региона встретили поддержку в лице президента России Владимира Путина.
23:51
«Аталанта» без Миранчука разгромила «Байер» и впервые выиграла Лигу Европы
«Аталанта» нанесла поражение «Байеру» в финале Лиги Европы.
23:49
Лукман — первый игрок, оформивший хет-трик в финале Лиги Европы впервые с 1975 года
Нападающий «Аталанты» Адемола Лукман оформил хет-трик в финале Лиги Европы.
23:49
Путин проводит встречу с главой Курганской области Шумковым
Президент России Владимир Путин проводит по видеосвязи встречу с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым.
23:39
Конгресс США поддержал запрет допуска граждан России и КНР на производства ЯО
Запрет гражданам России и КНР посещать лаборатории, которые относятся к вопросам национальной безопасности, а также производственные площадки, где создаётся ядерное оружие (ЯО), встретил поддержку в конгрессе США.
23:39
Лукман оформил хет-трик за «Аталанту» в финальном матче Лиги Европы с «Байером»
Нападающий «Аталанты» Адемола Лукман оформил хет-трик в финальном матче Лиги Европы с «Байером».
23:37
Путин проводит встречу с губернатором Липецкой области
Президент России Владимир Путин проводит встречу с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым в режиме видеоконференции.
23:29
В Новороссийске задержали мужчину, прикурившего сигарету от Вечного огня
Полицейские задержали жителя Новороссийска, прикурившего сигарету от Вечного огня.
23:29
Тороп: врачи дали наилучший прогноз по восстановлению, операция прошла идеально
Голкипер ЦСКА Владислав Тороп выразил благодарность болельщикам за поддержку после травмы.
23:17
Telegraph: Компани станет главным тренером «Баварии»
Главный тренер «Бёрнли» Венсан Компани может занять аналогичный пост в «Баварии».
23:10
В предместье Днепропетровска прозвучал взрыв
Взрыв произошёл в предместье Днепропетровска на Украине.
23:07
В Симферополе произошла массовая драка
Советник главы Республики Крым Олег Крючков сообщил, что в Симферополе произошла массовая драка.
23:05
Газизов заверил, что Биджиев продолжит возглавлять махачкалинское «Динамо» в РПЛ
Генеральный директор махачкалинского клуба «Динамо» Шамиль Газизов сообщил, что главный тренер команды Хасанби Биджиев продолжит работать на своём посту и в РПЛ.
23:04
Воздушную тревогу объявили в четырёх регионах Украины
Сирены воздушной тревоги активировали в четырёх регионах Украины. На это указывают данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
23:00
«СТРАНА.ua»: в Национальном антикоррупционном бюро Украины проходят обыски
Специальная антикоррупционная прокуратура Украины проводит обыски в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) по делу о коррупции.
22:55
Кабмин: Германия выступает против конфискации активов России в пользу Украины
Правительство ФРГ придерживается прежней позиции по заблокированным российским активам и выступает против их конфискации для оказания помощи Украине.
22:48
«Аталанта» обыгрывает «Байер» после первого тайма матча финала Лиги Европы
«Аталанта» обыгрывает «Байер» после первого тайма в финальном матче Лиги Европы.
22:47
Военные России и Турции сопроводили колонны Детского фонда ООН и МККК в Сирии
Военные России и Турции сопроводили гуманитарную колонну Детского фонда ООН и Международного комитета Красного Креста в Сирии.
22:46
Колосков: я за переход Сафонова в ПСЖ
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможном трансфере голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в ПСЖ.
22:33
SCMP: мужчина с ножом атаковал посетителей ТЦ в Гонконге, четыре человека ранены
Четверо посетителей торгового центра в Гонконге получили ранения в результате нападения мужчины, вооружённого кухонным ножом.
22:30
МИД Испании: Мадрид поддержит любое решение МУС о выдаче ордеров на арест
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Мадрид поддержит любое решение Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест в связи с ситуацией в Палестине.