Франции и Европе незачем бояться России: она лишь защищает себя от того, что началось на Майдане, считает евродепутат от Нацобъединения Тьерри Мариани. В эфире Sud Radio он назвал «трусостью» опосредованную войну Запада «до последнего украинца» и призвал стремиться восстановить диалог.

«Россия не представляет угрозу ни для Франции, ни для Европы», заявил в интервью Sud Radio евродепутат и кандидат на выборах в Европарламент от Нацобъединения Тьерри Мариани. По его словам, «Россия хочет себя защитить» от того, что «началось на Майдане».

Политик считает, что сейчас «пора срочно стремиться к миру и восстановлению диалога». Он подчёркивает, что «это не наша война», и призывает тех, кто выступает в поддержку Украины, самим отправиться на фронт.

Мариани называет «трусостью» опосредованную войну, которую ведёт Запад, готовый «биться до последнего украинца». Евродепутат опасается, что в конце концов украинцев бросят на произвол судьбы. При этом ядерная угроза со стороны Кремля пока отсутствует, но она станет реальной, если конфликт перерастёт в противостояние России и НАТО.