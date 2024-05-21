Основатель Blackwater: русский медведь собирается унизить Запад на Украине

Никакие поставки американского оружия не спасут армию Киева, которую ждёт очень тяжёлое лето. Такое мнение в интервью Tucker Carlson Network высказал основатель американской ЧВК Blackwater Эрик Принс. Он также предположил, что в текущем конфликте Москва стремится дискредитировать Запад и сделать так, чтобы у неё больше никогда не было проблем с Украиной.

ТАКЕР КАРЛСОН: Мой вопрос заключается в том… всё это сложно и деликатно, и я в какой-то степени понимаю.Но я не понимаю, как можно послать Камалу Харрис на Мюнхенскую конференцию по безопасности и сказать Зеленскому на камеры перед прессой: «Мы хотим, чтобы вы вступили в НАТО». Такое говорят только, если хотят войны, хотят, чтобы русские вторглись. Зачем им (администрации Байдена — ИноТВ) это нужно?

ЭРИК ПРИНС, основатель ЧВК Blackwater: Я… Может быть. Может быть, они просто настолько тупые.

ТАКЕР КАРЛСОН: Я не думаю… я думаю, что они тупые. Я имею в виду, они определённо тупые.Тони Блинкен действительно тупой.

ЭРИК ПРИНС: Давать рок-концерт в Киеве во время масштабных боевых действий, когда украинская армия терпит поражение. Он приехал туда с визитом и поднялся на сцену.

ТАКЕР КАРЛСОН: У нас есть видео.

ЭРИК ПРИНС: Он был на сцене с гитарой. Это напоминает игру Нерона на скрипке во время пожара в Риме.

ТАКЕР КАРЛСОН: Вот этот отрывок

(видео с выступлением госсекретаря США Энтони Блинкена в киевском баре.)

ТАКЕР КАРЛСОН: Так что да, очевидно, что он ребёнок. Злой, деструктивный ребёнок. Но что происходит? Куда всё идёт? Мы отправляем Украине ещё 60 миллиардов долларов.

ЭРИК ПРИНС: Большая часть этих денег достаётся пяти крупнейшим американским оборонным подрядчикам, чтобы заменить в пять раз дороже оружие, которое мы уже отправили украинцам. То есть, если мы посылаем им что-то, что было сделано десять лет назад, то теперь это будет стоить в четыре-пять раз дороже. Так что, повторюсь, это масштабная афера, оплаченная Пентагоном, который не знает, как покупать вещи с минимальными затратами. Это не изменит исход битвы. Пока сохнут поля. Сейчас май, приближается танковый сезон.

ТАКЕР КАРЛСОН: Неужели опять наступил танковый сезон?

ЭРИК ПРИНС: (смеётся) Погода по-прежнему имеет значение в военном деле, и вы знаете, что если фермерское поле покрыто мокрым снегом, то оно очень грязное, очень липкое. Не самое лучшее место для танков.

ТАКЕР КАРЛСОН: Сезон грязи.

ЭРИК ПРИНС: Сезон грязи. По-моему, русские называют это великой распутицей.Сейчас он закончился. А с наступлением июня начнётся потеха. И я думаю, что русский медведь проголодался. И они собираются повеселиться.

Итак, войну следовало закончить. Её не следовало начинать. Они должны были заключить сделку, заморозить линии соприкосновения спустя шесть месяцев.

ТАКЕР КАРЛСОН: Они пытались.

ЭРИК ПРИНС: Но администрация Байдена считала, что всё это американское вооружение спасёт положение. Не спасло, и ситуация скверная.

И русские, российские командиры не идиоты. Они знают историю. Курская битва, произошедшая к северу от того места, где сейчас идут бои, стала крупнейшим танковым сражением в истории. Это была последняя наступательная операция немецкой армии против СССР. Они пытались надавить на эту позицию с севера и юга. Это был выступ, и русские знали, что они (войска рейха. — ИноТВ) приближаются. И поэтому они построили множество линий обороны.

Они сделали то же самое прошлым летом, в результатечего было потеряна вся эта техника (поставленная ВСУ Западом — ИноТВ). А сейчас украинцы серьёзно поиздержались. У них много проблем с коррупцией. Все оборонительные сооружения, которые они должны были построить, оказываются гораздо меньше или вообще отсутствуют. Это создаёт условия для манёвров, и особенно для танков, когда поля подсохнут, можно будет маневрировать. Это будет очень неприглядное лето. Очень неприглядное.

ТАКЕР КАРЛСОН: Как вы думаете, чего хотят русские?

ЭРИК ПРИНС: Я бы сказал, что сейчас они хотят абсолютно унизить Запад. И сделать так, чтобы у них больше никогда не было проблем с Украиной.

Дата выхода в эфир 21 мая 2024 года.