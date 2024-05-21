Bloomberg: Индия рассчитывает на долгосрочные нефтяные контракты с Россией

Индия неофициально просит свои государственные нефтеперерабатывающие компании заключать долгосрочные контракты с Россией, пишет Bloomberg со ссылкой на лиц знакомых с ситуацией. Правительство надеется убедить компании сотрудничать друг с другом для усиления позиций на переговорах и защитить свою экономику от скачков цен.

Индия настроена на долгосрочное сотрудничество с Россией, пишет Bloomberg со ссылкой на лиц знакомых с ситуацией. По их словам, правительство обратилось к государственным нефтеперерабатывающим компаниям, а также к частной Reliance Industries Ltd с просьбой провести совместные переговоры о долгосрочных поставках нефти из России.

По информации агентства, Индия рассчитывает, что как минимум треть закупок из России были с фиксированной скидкой. Таким образом она надеется защитить свою экономику от ценовых скачков. При этом отмечается, что просьба правительства была неофициальной.

Однако существуют сомнения, что частная компания пойдёт на то, чтобы делиться информацией со своими конкурентами, пусть даже это представители государственных корпораций. И именно этот нюанс может стать препятствием для намерений правительства.

Bloomberg напоминает, что после начала спецоперации России на Украине Индия вошла в число крупнейших покупателей российской нефти. Однако вмешательство Соединённых Штатов и ужесточение санкций привело к ограничению торговли. В итоге, индийские нефтеперерабатывающие предприятия были вынуждены закупать более дорогую нефть.

Теперь, по словам источника агентства, Индия надеется убедить своих государственных переработчиков сотрудничать друг с другом для усиления позиций на переговорах о поставках. Тем более, что ранее такое уже случалось, когда государственные компании вели совместные переговоры с поставщиками Ближнего Востока и Западной Африки.

Однако частные компании в тех переговорах не участвовали.

Сегодня целью индийских госкомпаний является нефть со скидкой более пяти долларов за баррель. Россия предлагает скидку в три доллара и, как говорят, не собирается её увеличивать.

После начала СВО скидка на один из российских сортов нефти доходила до $30, однако потом снизилась.

Ранее долгосрочное соглашение о поставках нефти из России было лишь у одной государственной компании, Indian Oil. Однако контракт закончился ещё в марте и до сих пор не был продлён, поскольку стороны не сошлись в цене и объёмах.