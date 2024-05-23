Deutschland Kurier: тысячи открытых дел о мошенничестве с пособиями для украинцев — лишь «верхушка айсберга»

После многочисленных запросов СМИ подчинённое МВД ведомство по учёту мигрантов и беженцев отчиталось о случаях мошенничества, связанных со статусом украинских беженцев. Таких случаев насчитали почти 6000, но, как указывают эксперты, это лишь «верхушка айсберга». Deutschland Kurier уточняет, что в фокус внимания МВД пока что попали лишь беженцы, которые «очень плохо говорили на украинском языке», зато имели паспорта Венгрии и Румынии.

В немецких СМИ то и дело появлялись материалы об отдельных случаях мошенничества, связанных с выплатой пособий для украинских беженцев. Теперь после многочисленных запросов, Федеральное ведомство по миграции и беженцам, подчинённое МВД ФРГ, сообщила об 5609 открытых расследований. Среди подозреваемых как украинцы, так и люди, выдающие себя за украинцев, сообщает Deutschland Kurier. «По мнению экспертов, выявленные сейчас случаи, вероятно, являются верхушкой айсберга».

Большая часть из них сконцентрирована в четырёх федеральных землях: Баварии, Тюрингии, Гессене и Нижней Саксонии. «В основном это касается людей с двойным гражданством, которые обращаются за социальными льготами в Германии как беженцы от боевых действий по украинскому удостоверению личности». Немецкое издание напоминает, что по принятому закону право на пособие имеют исключительно с одним украинским гражданством: если лицо имеет паспорт другого государства ЕС, то оно теряет это право.

«Сомнения относительно того, действительно ли заявители были выходцами с Украины, возникли прежде всего потому, что многие претенденты говорили преимущественно на венгерском или румынском языке и очень плохо говорили на украинском языке», — продолжает Deutschland Kurier. Проверки показали, что многие из этих людей обладают паспортами Венгрии или Румынии, стран — членов ЕС, а значит, не имели прав на пособия.

Ответ МВД на запрос СМИ снова оживил давно идущую в Германии дискуссию об отмене так называемых Bürgergeld — общегражданского социального пособия для украинских беженцев. Между тем другой отчёт немецкого правительства говорит о том, что большинство получающих «общегражданское пособие» вовсе не являются гражданами Германии.

Как показывают данные Федерального агентства занятости, в трёх федеральных землях более 70% получателей «общегражданского пособия» имеют миграционное прошлое. В Гессене это 76,4%, в Баден-Вюртемберге 74,1%, в Гамбурге 72,8%. В целом по стране почти каждый второй получатель не имеет немецкого паспорта.

Уполномоченный партии «Альтернатива для Германии» по занятости и социально-политическим вопросам, Рэне Шпрингер считает, что отчёты правительства говорят о постепенном крахе социального государства в Германии, которое «эксплуатируется иностранцами».