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08:33 Газманов выступит на Суперфинале Кубка России Певец Олег Газманов выступит на праздничном концерте, который пройдёт в московских «Лужниках» в день Суперфинала Кубка России по футболу.

08:32 РИА Новости: сожительница Иванова переоформила машины на других владельцев Сожительница замминистра обороны Тимура Иванова, подозреваемого во взяточничестве, переоформила свои автомобили Mercedes и MINI Cooper на других владельцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на открытые базы данных.

08:23 МИД: Россия примет контрмеры в случае отмены в Японии статьи об отказе от ВС Москва будет вынуждена принять контрмеры, если японские власти отменят девятую статью конституции, которая предполагает отказ от войны и применения вооружённых сил как средства разрешения международных конфликтов.

08:22 Бобровский признан первой звездой матча НХЛ с «Рейнджерс» Стали известны имена лучших игроков стартового матча финальной серии Восточной конференции Кубка Стэнли между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флорида Пантерз».

08:20 Ночью над Белгородской областью уничтожили 35 снарядов РСЗО Vampire и «Ольха» Киевский режим минувшей ночью попытался нанести удары по Белгородской области из РСЗО Vampire и «Ольха», силы ПВО России уничтожили над регионом 35 реактивных снарядов.

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05:01 Экипажи Су-34 нанесли удар по ВСУ в зоне ответственности группировки «Восток» Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Восток».

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