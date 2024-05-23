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Politico: «реальность разочаровала» — союзники не поддержали инициативу Германии по укреплению ПВО Украины

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Германия, пообещав предоставить Киеву свои собственные системы ПВО, пыталась в рамках своей инициативы «Немедленные действия по противовоздушной обороне» убедить своих союзников помочь Украине аналогичным образом, пишет Politico. Однако реальность оказалась разочаровывающей: почти никто из них не последовал его примеру Берлина.
Politico: «реальность разочаровала» — союзники не поддержали инициативу Германии по укреплению ПВО Украины
AP

Инициатива Германии по укреплению противовоздушной обороны Украины провалилась, пишет Politico.

Берлин отозвался на призыв Киева усилить украинскую ПВО, пообещав отправить несколько собственных систем и заручиться поддержкой других союзников, но реальность оказалась разочаровывающей: почти никто не последовал примеру ФРГ.

Германия провела последний месяц, рассказывая о своей инициативе «Немедленные действия по противовоздушной обороне», но страны-партнёры не хотят отправлять крайне необходимые батареи на Украину, заявили изданию два осведомлённых источника.

Как поясняет издание, нежелание стран отправлять Киеву, например, системы Patriot связано с дороговизной этих комплексов — около $1 млрд за единицу, при этом каждая ракета-перехватчик стоит миллионы долларов.

Кроме того, страны не хотят поставками на Украину наносить удар по собственной противовоздушной обороне, заявил Фабиан Хоффманн, исследователь ракетных технологий из Университета Осло.

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источник
Politico США Северная Америка
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