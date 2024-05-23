Politico: «реальность разочаровала» — союзники не поддержали инициативу Германии по укреплению ПВО Украины

08:47
Губерниев поздравил Миранчука с победой в Лиге Европы
Комментатор Дмитрий Губерниев обратился к российскому полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку после завоевание титула Лиги Европы УЕФА сезона-2023/24.
08:45
СК считает, что жертв маньяка Манишина из Алтайского края может быть больше 11
Следственный комитет полагает, что жертв маньяка Виталия Манишина из Алтайского края, обвинённого в убийстве 11 женщин, может быть больше.
08:40
Норвегия введёт дополнительные ограничения на въезд для туристов из России
Правительство Норвегии решило ввести дополнительные ограничения на въезд для граждан России, которые едут в страну с целью туризма.
08:33
Газманов выступит на Суперфинале Кубка России
Певец Олег Газманов выступит на праздничном концерте, который пройдёт в московских «Лужниках» в день Суперфинала Кубка России по футболу.
08:32
РИА Новости: сожительница Иванова переоформила машины на других владельцев
Сожительница замминистра обороны Тимура Иванова, подозреваемого во взяточничестве, переоформила свои автомобили Mercedes и MINI Cooper на других владельцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на открытые базы данных.
08:23
МИД: Россия примет контрмеры в случае отмены в Японии статьи об отказе от ВС
Москва будет вынуждена принять контрмеры, если японские власти отменят девятую статью конституции, которая предполагает отказ от войны и применения вооружённых сил как средства разрешения международных конфликтов.
08:22
Бобровский признан первой звездой матча НХЛ с «Рейнджерс»
Стали известны имена лучших игроков стартового матча финальной серии Восточной конференции Кубка Стэнли между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флорида Пантерз».
08:20
Ночью над Белгородской областью уничтожили 35 снарядов РСЗО Vampire и «Ольха»
Киевский режим минувшей ночью попытался нанести удары по Белгородской области из РСЗО Vampire и «Ольха», силы ПВО России уничтожили над регионом 35 реактивных снарядов.
08:16
Шатаут Бобровского помог «Флориде» обыграть «Рейнджерс» в первом матче серии
«Флорида Пантерз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом матче финальной серии Восточной конференции Кубка Стэнли.
08:13
Отставной полковник СБУ: разгром ВСУ в Часовом Яре разрежет фронт надвое
Разгром группировки украинских войск в районе Часова Яра может привести к «разрезанию» фронта армией России, считает отставной полковник СБУ Олег Стариков.
08:03
Взрывы раздались в Херсоне
Взрывы раздались в Херсоне, который остаётся под контролем украинских сил. Информацию об этом подтвердили назначенные Киевом чиновники в регионе.
08:01
ГУ МЧС Курганской области: число подтопленных дачных домов снизилось до 130
В Курганской области число подтопленных жилых домов снизилось до 130, сообщили в ГУ МЧС России по региону.
07:46
«Зеркало недели»: в Харькове прогремел взрыв
Взрыв произошёл в Харькове на востоке Украины.
07:37
Посол Палестины: из-за решения стран ЕС Израиль находится на пути к изоляции
Палестина не ожидает, что решения стран ЕС признать её положительно повлияют на израильскую позицию, но считает, что Израиль находится на пути к изоляции.
07:15
Два детских лагеря в Белгороде повреждены в результате атаки ВСУ
Два детских лагеря в Белгороде получили повреждения в результате атаки ВСУ.
07:12
Украинский пленный: ротный опорник ВСУ у границы с Россией существовал лишь на бумаге
Попавший в плен украинский пограничник Александр Савченко рассказал, что ротный опорный пункт вблизи украинской границы с Россией существовал только в документах.
07:06
МВД выплатит семье убитой студентки Пехтелевой компенсацию за халатность
Заводский районный суд Кемерова частично удовлетворил иск родственников убитой в 2020 году студентки Веры Пехтелевой к МВД.
07:03
Политолог Ермолаев: на Украине из-за мобилизации возникают группы бунтарей
Киевский политолог Андрей Ермолаев заявил в эфире интернет-канала Politeka, что на Украине в связи с мобилизацией растут протестные настроения и начинают формироваться стихийные бунтарски настроенные группы.
06:46
Al Jazeera: израильские военные обстреляли съёмочную группу в Дженине
Телеканал Al Jazeera сообщил, что израильские военные открыли огонь боевыми патронами по его съёмочной группе в Дженине на Западном берегу.
06:42
ФСБ рассекретила документы о преступлениях военных США в Берлине в 1945 году
ФСБ опубликовала рассекреченные архивные документы о преступлениях американских и французских военнослужащих в Берлине в 1945 году.
06:37
Конгрессмен Маккол показал карту России с зоной досягаемости ракет США
Глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол продемонстрировал карту российской территории с зоной, которую могут накрыть поставленные США ракеты ATACMS.
06:31
NHK: в Японии смогли выявить болезнь Альцгеймера по сочетанию белков в крови
Группа учёных Токийского университета во главе с профессором Такэси Ивацубо смогла по сочетанию двух белков в крови с большой точностью выявить болезнь Альцгеймера до появления симптомов.
06:13
РИА Новости: в центре Белгорода прогремела серия из нескольких десятков взрывов
Серия из нескольких десятков взрывов прогремела в центре Белгорода.
06:00
Россияне в среднем хотят зарабатывать от 143 тысяч рублей в месяц
Аналитики сервиса «Работа.ру» провели опрос и выяснили, какую зарплату хотели бы получать россияне, живущие в разных регионах страны. RT ознакомился с результатами исследования.
05:56
В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности
Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе.
05:44
Оборонное ведомство Тайваня назвало учения НОАК вокруг острова провокацией
Тайвань считает, что военные учения Народно-освободительной армии Китая вокруг острова являются провокацией.
05:30
В ГД внесут проект о выплате женщинам 200 тысяч рублей за рождение детей до 25 лет
Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесёт в Госдуму законопроект о выплате женщинам единовременного пособия в размере 200 тыс. рублей за рождение в возрасте до 25 лет каждого ребёнка.
05:10
Подразделения ВДВ из Бурятии уничтожили гусеничного робота ВСУ в районе Часова Яра
Подразделения отдельного гвардейского соединения ВДВ из Улан-Удэ из состава Южной группировки войск уничтожили гусеничного робота ВСУ в районе города Часова Яра.
05:05
«Синьхуа»: взрыв произошёл в жилом доме в китайском Харбине
Взрыв произошёл в пятиэтажном жилом доме в городе Харбин китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян.
05:01
Экипажи Су-34 нанесли удар по ВСУ в зоне ответственности группировки «Восток»
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Восток».
05:00
Каждый второй российский студент планирует подрабатывать этим летом
По меньшей мере 52% российских студентов заявили, что планируют устроиться на подработку этим летом.
04:49
Китай начал военные учения вокруг Тайваня
Силы Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая начали совместные военные учения вокруг Тайваня.
04:36
Посол: Палестина не видит в ФРГ и Австрии никаких сигналов о готовности признать её
Палестина пока не видит в Германии и Австрии никаких сигналов о готовности её признать.
04:21
Вице-президент Венесуэлы выразила надежду на вступление в БРИКС в 2024 году
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес выразила надежду на вступление в БРИКС в 2024 году.
04:02
AFP: Макрон прибыл в Новую Каледонию и пообещал вернуть народу спокойствие
Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Новую Каледонию на фоне протестов сторонников независимости и заявил, что цель его визита заключается в том, чтобы поддержать народ и вернуть ему спокойствие.
03:51
Politico: США ведут переговоры о передаче КПП «Рафах» под контроль миссии ЕС
Администрация президента США Джо Байдена ведёт переговоры с одной из организаций ЕС, которая должна помочь открытию КПП «Рафах» в секторе Газа и взять этот пункт под контроль.
03:46
Посол Палестины в Вене Шафи назвал признание Палестины рядом стран важным шагом
Каждое новое признание Палестины на шаг приближает её к реализации решения о двух государствах.
03:25
Антонов: Украина хочет спровоцировать членов НАТО на столкновение с Россией
Украинские власти видят своей целью провокацию США и других государств — членов НАТО, чтобы добиться столкновения России с участниками альянса.
03:10
Сальдо: Киев устроил в Херсоне террор, людей отлавливают как зверей
Киевские власти устроили в оккупированном ими городе Херсоне террор, людей в рамках насильственной мобилизации отлавливают как зверей.
03:02
Писториус опроверг слухи о возможности баллотироваться в канцлеры ФРГ
Министр обороны Германии Борис Писториус опроверг слухи о том, что он в 2025 году может баллотироваться в канцлеры от социал-демократов (СДПГ) вместо нынешнего канцлера Олафа Шольца.
03:00
Президент «Аталанты» уверен, что Гасперини продолжит работу в клубе
Президент «Аталанты» Антонио Перкасси высказался о будущем главного тренера Джан Пьеро Гасперини в клубе.
02:44
Черчесов: Миранчук может прибавить в следующем сезоне
Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о потенциале полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
02:35
ДС: Зеленский поедет на саммит в Швейцарию с урезанной «формулой мира»
Владимир Зеленский перед саммитом в Швейцарии урезал свою «формулу мира» до трёх пунктов из десяти.
02:22
Глава Минобороны ФРГ Писториус: положение ВСУ серьёзное, но не драматичное
Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что положение ВСУ является серьёзным, но не драматичным.
02:20
Булыкин — о победе «Аталанты»: Лукман сделал эту игру, у «Байера» не было шансов
Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о победе «Аталанты» над «Байером» в финале Лиги Европы.
02:18
Politico: Зеленский намерен посетить мероприятия к годовщине высадки в Нормандии
Владимир Зеленский планирует посетить мероприятия во Франции в честь празднования 80-летия высадки союзных войск в Нормандии и встречу стран G7 в Италии.
02:11
В Думе предлагают разрешить тратить маткапитал на покупку путёвок в детские лагеря
Первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением разрешить родителям тратить средства материнского капитала на покупку путёвок в лагеря и санатории для детей.
02:10
Каррера: Миранчук, как и любой футболист, внёс свой вклад в победу «Аталанты» в Лиге Европы
Бывший главный тренер московского «Спартака» высказался о победе «Аталанты» над «Байером» в финале Лиги Европы.
01:54
Кадыров: в зону СВО из Чечни направлено порядка 43,5 тысячи бойцов
Из Чечни с начала спецоперации в зону боевых действий было направлено около 43,5 тыс. бойцов, в том числе 18 тыс. добровольцев.
01:53
Миранчук опубликовал фотографию с кубком Лиги Европы
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук выложил в социальных сетях фотографию с кубком Лиги Европы после победы над «Байером».