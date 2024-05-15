Полковник ВВС США в отставке уверен: ВСУ отступают из-за задержек с американской помощью

Задержки с поставкой американской помощи Киеву привели к непростительной паузе в способности Украины отражать наступление российских войск, заявил в эфире CNN полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон. Как он заверил, именно из-за этих задержек ВСУ теперь отступают.

Расскажите нам поподробнее о продвижении российских войск, особенно в Харьковской области, и о том, почему это важно.



СЕДРИК ЛЕЙТОН, полковник ВВС США в отставке, военный аналитик CNN: Да, доброе утро, Амара. Существует много аспектов, которые делают это важным. Прежде всего, как упоминал Грег, это своего рода первый прорыв русских за более чем два года. И это действительно означает, что они продвигаются ко второму по величине городу (Украины. — ИноТВ) Харькову с населением около 1,5 миллиона человек.



В случае, если Харьков падёт, это может стать серьёзным ударом по украинцам. Поэтому украинцы обеспокоены тем, что такое может произойти. Но ещё более важно, что они обеспокоены тем, что Харьков станет непригодным для жизни, что станет подобием Алеппо в Сирии, когда русские поддержали Башара Асада и его режим и воевали в том конкретном районе с террористами, которые там находились.



Поэтому для украинцев это трудный вопрос. Но главная проблема состоит в том, что американская помощь не поступила вовремя, чтобы предотвратить подобное продвижение со стороны российских сил. Предельно ясно, что русские сейчас наступают в этом направлении, но они также планируют атаки на другие части страны (Украины. — ИноТВ) на иных участках фронта.



То есть вы проводите прямую связь между задержками с поставкой помощи и российскими успехами на поле боя?



СЕДРИК ЛЕЙТОН: Именно так. По этому поводу нет никаких сомнений. Задержка с помощью стала, честно говоря, непростительной паузой в способности украинцев отражать российское наступление. А прямо сейчас это привело к тому, что украинцы отступают. Им необходимы передовые системы, такие как HIMARS, о которых упомянул Фред (корреспондент CNN Фред Пляйтген. — ИноТВ) и которые в целом будут способны проникать через противовоздушную оборону России.



Фред также упомянул кое-что интересное об использовании Россией воздушных сил в рамках этого наступления. Обе стороны до настоящего времени были ограничены в использовании воздушных сил. Но факт состоит в том, что русские смогли использовать слабости в противовоздушной обороне Украины, из-за чего они получили возможность продвигаться, поскольку у них есть прикрытие с воздуха. И это подтверждает наличие у них (ВСУ. — ИноТВ) потребности в передовых системах вооружений, чтобы такого не происходило. Это становится для украинцев неотложной необходимостью ради удержания территорий, которые необходимы им для сохранения суверенитета.



Дата публикации 14 мая 2024 года