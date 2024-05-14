N-TV: либо удержание территорий, либо сохранение личного состава армии – наступление России под Харьковом стало дилеммой для Киева

Киев пытается удержать линию фронта на севере Харьковской области, но это вступает в противоречие с другой задачей: сохранение личного состава ВСУ в условиях нехватки солдат. По мнению западных военных экспертов, сообщает N-TV, Киеву не удастся преследовать сразу две цели, и ему придётся или пожертвовать солдатами, или уступить новые территории России.

Военные эксперты едины в том, что из-за российского наступления под Харьковом Киев стоит перед стратегической дилеммой. Ему придётся выбирать между политическими и военными целями, поясняет телеканал N-TV.

Так, австралийского экс-генерала и военного аналитика Мика Райяна беспокоит, что Украине или придётся оставлять территории, или жертвовать личным составом ВСУ для удержания позиций.

«Если украинцы решат удержать эту территорию любой ценой, они потеряют ещё больше своей постоянно сокращающейся армии. Если они решат сохранить свою армию, им придётся отдать позиции», — цитирует бывшего военного немецкий N-TV.

Генералу хочется надеяться, что «российские силы недостаточно многочисленны, чтобы взять город размером с Харьков». Тем не менее он ожидает усиление обстрелов позиций ВСУ в городе.

С генералом согласен и научный директор Средиземноморского фонда стратегических исследований (FMES) Пьер Разу. Он считает, что Украине придётся выбирать: удерживать линию фронта, или стратегические пункты, «особенно крупные города».

«Киев в настоящее время не способен достичь обеих целей сразу», — считает Разу. В качестве причины французский аналитик указывает на конфигурацию фронта, дающую России логистическое преимущество из-за транспортной инфраструктуры на российской стороне границы. «Они находятся в оптимальном положении», — констатирует Разу.