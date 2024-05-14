TV5 Monde: Россия успешно наступает на харьковском направлении

Открыв второй фронт, российская армия успешно продвигается вглубь Украины, сообщает TV5 Monde. Городок Волчанск к северу от Харькова оказался на новой линии фронта и подвергается постоянным бомбардировкам.

Такое путешествие связано с повышенным риском. Несколько дней назад в маленьком украинском городке Волчанск к северу от Харькова ещё не было боевых действий, однако теперь здесь проходит новая линия фронта. Находиться тут крайне опасно из-за постоянных бомбардировок, а российские войска совсем рядом — всего в нескольких сотнях метров.

АЛЕКСЕЙ ХАРЬКОВСКИЙ, офицер полиции Волчанска: Обстрел никогда не прекращается, интенсивность бомбардировок не снижается. Русские посылают на город всё, что есть.

Таким образом, Россия открыла новый фронт. Пять батальонов или примерно 50 тысяч солдат наступают вдоль границы между двумя государствами. Пока успешно: за несколько дней им удалось занять около 130 квадратных километров территории. Но украинская армия заверяет, что держит оборону. Местные власти эвакуируют жителей: свои дома были вынуждены срочно покинуть почти 6 тысяч человек.