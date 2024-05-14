TV5 Monde: Россия успешно наступает на харьковском направлении

21:10
Премьер Грузии: разговор о возможных санкциях со стороны США контрпродуктивен
Разговоры на тему возможного введения санкций со стороны Соединённых Штатов являются несерьёзными и контрпродуктивными.
21:10
Силы ПВО сбили управляемую авиабомбу Hammer в Белгородской области
Силы ПВО сбили управляемую авиабомбу Hammer и беспилотник ВСУ в Белгородской области.
21:08
Губерниев: Тюкавину можно поехать в средний клуб и через пару лет перейти в «Реал»
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о возможном уходе нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в европейский клуб.
21:06
В Совбезе ООН 20 мая пройдёт заседание по западным поставкам оружия Киеву
В Совбезе ООН 20 мая по запросу России пройдёт заседание по западным поставкам вооружений Киеву.
20:57
«Балтика» открыла счёт на четвёртой минуте матча со «Спартаком» в финале Пути регионов Кубка России
Защитник «Балтики» Кевин Андраде отметился голом в финале Пути регионов Кубка России со «Спартаком».
20:52
Ушаков: Россия отметила взвешенную позицию Китая по украинскому кризису
Россия отмечает взвешенную позицию Китая по украинскому кризису, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
20:46
Академик РАО Васильева заявила о важности режима дня для школьников
Президент Российской академии образования академик РАО Ольга Васильева заявила о важности режима дня для школьников.
20:46
США пригрозили Грузии санкциями в случае подрыва демократии
Подрыв демократии в Грузии повлечёт за собой введение Соединёнными Штатами персональных санкций в отношении руководства республики.
20:45
В Тбилиси демонстранты напали на корреспондента телеканала «Звезда»
Участники акции протеста около здания парламента Грузии напали на корреспондента телеканала «Звезда».
20:45
Буффон назвал сборную Франции фаворитом чемпионата Европы по футболу
Бывший вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон высказал мнение, что Франция является фаворитом чемпионата Европы.
20:41
Психотерапевт Вяльба назвал частые перемены настроения признаком невроза
Врач-психотерапевт Юрий Вяльба рассказал об основных признаках невроза. По его словам, это частые перемены настроения, быстрая утомляемость, апатия, раздражительность.
20:36
Врач Мясников рассказал о последствиях сидячей работы
Заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников рассказал, какие могут быть последствия сидячей работы.
20:35
В двух областях Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в двух областях Украины.
20:33
Медведев проиграл Полу и не смог выйти в 1/4 финала «Мастерса» в Риме
Российский теннисист Даниил Медведев не смог пробиться в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Риме.
20:31
Метеочувствительным людям посоветовали больше гулять на свежем воздухе
Специалисты Химкинской областной больницы дали рекомендации метеочувствительным людям.
20:27
Умер журналист Максим Кононенко
В возрасте 53 лет умер журналист Максим Кононенко, сообщила RT его супруга.
20:24
Байден — о новых пошлинах: США хотят честной конкуренции с КНР, а не конфликта
Соединённые Штаты желают честной конкуренции с Китаем, а не конфликта. Так своё решение о введении новых таможенных пошлин против КНР объяснил президент США Джо Байден.
20:23
Синоптик Шувалов рассказал о погоде в столичном регионе в ближайшие дни
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в столичном регионе на текущей неделе.
20:20
Президент Грузии заявила, что наложит вето на законопроект об иноагентах
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на законопроект об иноагентах.
20:20
Быков: Гусев — украшение хоккея, на таких игроков ходят болельщики
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о нападающем «Динамо» Никите Гусеве.
20:17
Фальков: внедрение новой системы высшего образования начнётся в 2026 году
Глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что внедрение новой системы высшего образования в России начнётся в 2026 году.
20:12
В подмосковном Роспотребнадзоре рассказали о детских лагерях в преддверии лета
Начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по Московской области Елена Черныш рассказала о детских лагерях региона в преддверии летнего сезона.
20:12
Двух врачей клиники Хайдарова задержали в Москве в рамках уголовного дела
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве двух врачей клиники пластической хирургии «Ай кью пластик», которая принадлежит Тимуру Хайдарову.
20:06
СЭ: контракт Лички с «Динамо» автоматически продлился после победы над «Балтикой»
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка автоматически продлил своё трудовое соглашение с московским клубом.
19:56
Суд арестовал фигуранта по делу о взятке экс-начальнику управления Генштаба ВС
Басманный суд отправил в СИЗО фигуранта по делу о даче взятки экс-начальнику Восьмого управления Генштаба ВС России Юрию Кузнецову Леву Мартиросяна.
19:56
Вендел: пока в РПЛ ещё ничего не решено
Полузащитник «Зенита» Вендел высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
19:52
Стала известна программа фестиваля классической музыки «Кантата»
Стала известна программа просветительского и благотворительного международного фестиваля классической музыки «Кантата», который состоится 3—9 июня в Калининградской области.
19:49
Генсек ООН призвал власти и общество в Грузии вести диалог
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал власти и общество Грузии вести диалог друг с другом и проявлять сдержанность.
19:40
Блинкен: США приближают Украину к НАТО, введут её в альянс
Соединённые Штаты приближают Украину к НАТО и затем введут её в альянс, заявил в ходе визита в Киев госсекретарь Энтони Блинкен.
19:38
Блинкен: Запад понимает, что не может терять время при доставке вооружений Киеву
Страны Запада осознают недопустимость задержек при предоставлении военной помощи Украине, в скором времени на поле боя поступит намного больше вооружений.
19:37
Женская сборная России по футболу проведёт два матча с командой Уругвая
Женская сборная России по футболу сыграет два контрольных матча с Уругваем.
19:35
Блинкен: выборы на Украине пройдут, когда граждане сочтут, что условия позволяют
Выборы на Украине состоятся, когда граждане согласятся, что условия позволяют, заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен.
19:29
Лауреат Нобелевской премии Манро умерла в возрасте 92 лет
Лауреат Нобелевской премии по литературе канадская писательница Элис Манро умерла на 93-м году жизни.
19:28
Собака выскочила на трассу на этапе «Джиро д'Италия» посреди пелотона
Стало известно, что собака появилась на трассе во время десятого этапа «Джиро д'Италия».
19:26
Блинкен: для Киева наступил критический этап СВО
Текущий этап специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине, критический для киевского режима.
19:19
«Макфа» подала апелляцию на решение суда о национализации компании
АО «Макфа» подало апелляцию на решение суда о немедленной национализации компании. Об этом сообщил адвокат Павел Хлюстов.
19:15
Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудят Украину и Ближний Восток
Ситуацию на Украине, а также обстановку на Ближнем Востоке и в Северо-Восточной Азии обсудят на встрече в Китае президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.
19:13
«Лос-Анджелес» объявил о подписании Жиру
Нападающий «Милана» Оливье Жиру продолжит карьеру в «Лос-Анджелесе».
19:09
МВД Грузии: на митинге против закона об иноагентах в Тбилиси задержаны 13 человек
Сотрудники МВД Грузии задержали 13 человек на митинге против закона об иноагентах в Тбилиси.
19:08
Средства ПВО сбили несколько воздушных целей на подлёте к Белгороду
Российские средства противовоздушной обороны сбили несколько целей на подлёте к Белгороду. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
19:02
Glorioso: Тюкавин входит в сферу интересов «Бенфики»
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин может перейти в «Бенфику» в летнее трансферное окно.
18:58
Богданов и посол Египта назвали недопустимой операцию Израиля в Рафахе
Замглавы МИД России Михаил Богданов и посол Египта в Москве Назих Нагари на встрече подчеркнули недопустимость проведения Израилем военной операции в Рафахе.
18:54
Бонгонда рассказал, как отказался от перехода в «Манчестер Сити»
Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда вспомнил, как отказался от перехода в «Манчестер Сити».
18:51
Юрист Русяев предупредил о мошеннической схеме по продаже авто
Управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры», юрист Илья Русяев заявил, что в последнее время участились случаи мошенничества с использованием поддельных аукционов по продаже машин.
18:46
В Днепропетровской области повреждён объект инфраструктуры
Объект инфраструктуры повреждён в городе Никополе Днепропетровской области Украины.
18:42
Специалист Туманов: огородные культуры можно посадить заново после заморозков
Глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов заявил, что огородные культуры можно посадить заново после заморозков.
18:41
Ковальчук рассказал, планирует ли продолжать игровую карьеру
Нападающий Илья Ковальчук высказался о своей спортивной карьере.
18:41
Суд в Москве арестовал гражданина Египта, укравшего сейф с 80 млн рублей
Пресненский суд Москвы арестовал гражданина Египта, который вынес из офиса сейф с 80 млн рублей.
18:38
РИА Новости: в Швейцарии живут более 8,5 тысячи военнообязанных украинцев
Швейцария приняла более 8,5 тыс. граждан Украины призывного возраста, Киев не обращался к местным властям с запросом об их возвращении.
18:36
Специалист Балан рассказала, как обеспечить безопасность пожилому человеку на даче
Управляющая сети пансионатов для пожилых людей «Тёплые беседы» Наталья Балан рассказала, как обеспечить безопасность пожилому человеку на даче.